 Европарламент требует от правых популистов возмещения полумиллиона евро | Новости из Германии о Европе | DW | 02.07.2018

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Европа

Европарламент требует от правых популистов возмещения полумиллиона евро

Правопопулистская фракция Европарламента "Европа наций и свобод" должна возместить свыше 540 тысяч евро. Комитет по бюджетному контролю отмечает высокие представительские расходы.

Правопопулистская фракция Европарламента Европа наций и свобод (фото 2015 г.)

Правопопулистская фракция Европарламента "Европа наций и свобод" (фото 2015 г.)

Правопопулистская фракция Европарламента "Европа наций и свобод" (ЕНС) должна возместить потраченные средства в размере 544 400 евро. Такое решение в понедельник, 2 июля, единогласно приняли члены президиума Европейского парламента.

Согласно цифрам, подготовленным парламентским комитетом по бюджетному контролю, в 2016 году ЕНС с нарушением правил потратила 478 тысяч евро. Представители комитета отметили, в частности, закупку свыше 230 бутылок шампанского и дорогих рождественских подарков. Траты за 2017 год в объеме 66 400 евро также вызвали вопросы комитета.

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Высокие представительские расходы

Как парламентский комитет, так и независимый аудитор в ряде случаев отмечают очень высокие представительские расходы. В частности, приглашение "промышленников" в фешенебельный парижский ресторан обошлось в 449 евро на одного человека. В другом парижском ресторане фракция оплатила два счета по 401 евро, объяснив это "дипломатическими интересами". По информации издания Le Canard enchaîné, речь идет о встрече председателя бывшей правопопулистской французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и федерального секретаря правопопулистской итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини.

Ежегодно наименее многочисленной фракции Европарламента выделяется около 3,3 млн евро. Из-за выявленных нарушений из средств, выделенных ей на 2018 год, удержаны около 600 тысяч евро, сообщили представители комитета. ЕНС может обжаловать эту меру в Европейском суде в Люксембурге.

Фракции могут из предоставленных средств оплачивать приемы и приглашения, которые проходят в рамках их политической деятельности, отмечает информагентство AFP. Однако для этого необходимо соблюдать определенные критерии - в частности, предоставлять сопроводительные документы. Представители ЕНС во многих случаях не выполняли это требование несмотря на неоднократные напоминания Европарламента.

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    Автор: Илья Коваль


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