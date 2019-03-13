 Европарламент согласовал чрезвычайные меры на случай жесткого ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 13.03.2019

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Европа

Европарламент согласовал чрезвычайные меры на случай жесткого "Брекзита"

Евродепутаты хотят позаботиться о том, чтобы граждане и предприятия понесли минимальный урон в случае "Брекзита" без сделки. Страны ЕС обдумывают, на каких условиях они могут согласиться на отсрочку Брекзита".

Депутаты Европарламента голосуют

Депутаты Европарламента во время одного из заседаний (фото из архива)

Европарламент согласовал ряд чрезвычайных мер на случай нерегулируемого выхода Великобритании из состава Евросоюза. Этот шаг предпринят для того, чтобы граждане и предприятия понесли минимальный урон в случае "Брекзита" без соглашения, сообщил Европарламент после голосования в Страсбурге в среду, 13 марта. Принятые Европарламентом меры еще должны быть одобрены Советом стран ЕС.

Согласно резолюции, принятой Европарламентом, студенты, находящиеся в Великобритании в рамках программы обмена Erasmus, должны иметь возможность завершить обучение в этой стране и после "Брекзита". По оценкам Еврокомиссии, в Британии сразу после "Брекзита" 29 марта будут находиться в рамках программы Erasmus около 14 тысяч молодых людей из 27 стран Евросоюза.

Контекст

После того, как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти? (16.01.2019)

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

Также должны быть продолжены программы ЕС по содействию миру между Ирландией и Северной Ирландией, воздушное сообщение между ЕС и Британией должно сохраниться в ограниченном объеме на прежних условиях. Эти правила должны быть сохранены и для туристических автобусов и грузового транспорта, однако лишь в том случае, если Великобритания согласится на аналогичный порядок в отношении Евросоюза.

Возможные условия отсрочки "Брекзита"

Все эти меры должны вступить в силу лишь в том случае, если дело действительно дойдет до жесткого "Брекзита". Между тем страны ЕС обсуждают условия, на которых они могли бы согласиться на отсрочку "Брекзита" в случае получения соответствующего запроса от Лондона.

Послы 27 стран Евросоюза считают допустимыми лишь три основания: ратификация до сих пор отвергаемого договора с Брюсселем об условиях "Брекзита", дополнительное время для подготовки к жесткому "Брекзиту" или время для проведения нового референдума или новых выборов в Великобритании, сообщает агентство dpa со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

Целый ряд дипломатов, однако, опровергли сообщение газеты Handelsblatt о том, что Еврокомиссия, в ходе заседания послов стан ЕС, высказалась против короткой отсрочки "Брекзита" на несколько недель и теперь рассматривает возможность отсрочки "Брекзита" на год или даже более долгий срок. Дипломаты отметили, что единой позиции по данному вопросу пока не выработано.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 03:04

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Контекст

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