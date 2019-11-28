Европарламент призвал не помогать РФ в преследовании литовских судей

Европарламент назвал незаконными уголовные дела, возбужденные СК РФ против литовских судей и прокуроров, занимавшихся делом о штурме вильнюсского телецентра в 1991 году.
Европарламент призвал власти России прекратить уголовное преследование литовских судей и прокуроров, которые вели дела о штурме вильнюсского телецентра в январе 1991 года, а также предоставить юридическую помощь правоохранительным органам Литвы, чтобы достичь справедливости в этом деле. Об этом говорится в резолюции, принятой евродепутатами в Страсбурге на пленарном голосовании в четверг, 28 ноября, передает корреспондент DW. Текст резолюции подготовили пять из семи фракций в Европарламенте.
В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговор по так называемому "делу 13 января", по которому в качестве обвиняемых проходили 64 гражданина России, Беларуси и Украины. Среди них был и тогдашний министр обороны СССР Дмитрий Язов, которого приговорили к десяти годам лишения свободы. Всех, кроме двух обвиняемых, судили заочно. После вынесения приговоров Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела против судей, прокуроров и следователей, которые вели "дело 13 января".
Европарламент считает "дело 13 января" политически мотивированным
По мнению Европарламента, уголовное преследование литовских судей и прокуроров "нарушает фундаментальные правовые ценности, прежде всего независимость судебной системы", а также является "неприемлемым внешним вмешательством" в верховенство права и поэтому не может считаться легитимным.
Кроме прочего, в резолюции Европарламента на эту тему содержится призыв к государствам-членам ЕС рассматривать "дело 13 января" как политически мотивированное, "тесно сотрудничать с властями Литвы и отказывать РФ в юридической помощи в этом деле".
В то же время Европарламент выразил озабоченность тем, что Москва может использовать Интерпол или двусторонние соглашения, чтобы объявить литовских судей или прокуроров в международный розыск. В связи с этим Европарламент обратился к Интерполу и всем государствам, подписавшим Устав "Международной организации уголовной полиции Интерпола", с просьбой игнорировать все запросы России на объявление в международный розыск этих чиновников.
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