Европарламент призвал Минск прекратить преследование журналистов

Европейский парламент призвал власти в Минске положить конец запугиванию и угрозам в адрес сотрудников СМИ. "На фоне ухудшения ситуации со свободой СМИ в Беларуси члены Европарламента осуждают повторяющиеся в этой стране аресты и преследование журналистов и независимых новостных агентств со стороны государства", - говорится в распространенном в четверг, 4 октября, в Страсбурге заявлении.

Депутаты считают неприемлемой блокировку властями доступа к ведущему независимому новостному порталу Беларуси "Хартия-97", продолжающуюся с января 2018 года без видимых на то причин. Кроме того, Европарламент осудил недавно принятые поправки к закону о СМИ, используемые для создания бюрократических трудностей журналистам и ужесточения контроля над интернетом.

"Репрессивная и недемократическая политика"

"Европарламент сожалеет, что Беларусь продолжает проводить репрессивную и недемократическую политику в отношении журналистов, адвокатов, политических активистов и участников гражданского общества. Подобные репрессии затрудняют любое сближение с ЕС и участие в программе "Восточного партнерства", - подчеркивается в заявлении.

Депутаты призвали незамедлительно и без всяких условий освободить политических заключенных Михаила Жемчужного и Дмитрия Палиенко и рекомендовали верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини более пристально следить за ситуацией со свободой СМИ в Беларуси.

Задержания журналистов в августе

7-8 августа в офисе крупнейшего белорусского ресурса tut.by, информационного ресурса БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. По данным Белорусской ассоциации журналистов, СК Беларуси задержал и допросил около 20 человек, в их числе оказался минский корреспондент русской редакции DW Павлюк Быковский. 10 августа Быковский был отпущен на свободу, а 27 августа фигурантам "дела "БелТА", в том числе Быковскому, запретили выезжать из страны. Его супруга Ольга, член совета движения "За свободу", убеждена, что "это дело против независимых журналистов", против "независимой журналистики в Беларуси".

Журналистов подозревают в незаконном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА". Как утверждает МВД, в 2017 и 2018 годах без ведома и согласия госагентства совершено более 15 тысяч подключений к информации, хранящейся в его компьютерной системе.

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