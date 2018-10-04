Европарламент призвал Минск прекратить преследование журналистов

Европейский парламент призвал власти в Минске положить конец запугиванию и угрозам в адрес сотрудников СМИ. "На фоне ухудшения ситуации со свободой СМИ в Беларуси члены Европарламента осуждают повторяющиеся в этой стране аресты и преследование журналистов и независимых новостных агентств со стороны государства", - говорится в распространенном в четверг, 4 октября, в Страсбурге заявлении.
Депутаты считают неприемлемой блокировку властями доступа к ведущему независимому новостному порталу Беларуси "Хартия-97", продолжающуюся с января 2018 года без видимых на то причин. Кроме того, Европарламент осудил недавно принятые поправки к закону о СМИ, используемые для создания бюрократических трудностей журналистам и ужесточения контроля над интернетом.
"Репрессивная и недемократическая политика"
"Европарламент сожалеет, что Беларусь продолжает проводить репрессивную и недемократическую политику в отношении журналистов, адвокатов, политических активистов и участников гражданского общества. Подобные репрессии затрудняют любое сближение с ЕС и участие в программе "Восточного партнерства", - подчеркивается в заявлении.
Депутаты призвали незамедлительно и без всяких условий освободить политических заключенных Михаила Жемчужного и Дмитрия Палиенко и рекомендовали верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини более пристально следить за ситуацией со свободой СМИ в Беларуси.
Задержания журналистов в августе
7-8 августа в офисе крупнейшего белорусского ресурса tut.by, информационного ресурса БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. По данным Белорусской ассоциации журналистов, СК Беларуси задержал и допросил около 20 человек, в их числе оказался минский корреспондент русской редакции DW Павлюк Быковский. 10 августа Быковский был отпущен на свободу, а 27 августа фигурантам "дела "БелТА", в том числе Быковскому, запретили выезжать из страны. Его супруга Ольга, член совета движения "За свободу", убеждена, что "это дело против независимых журналистов", против "независимой журналистики в Беларуси".
Журналистов подозревают в незаконном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА". Как утверждает МВД, в 2017 и 2018 годах без ведома и согласия госагентства совершено более 15 тысяч подключений к информации, хранящейся в его компьютерной системе.
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Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская