 Европарламент отклонил спорную директиву об авторском праве в интернете | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2018

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Европа

Европарламент отклонил спорную директиву об авторском праве в интернете

Против законопроекта проголосовали 318 парламентариев. Новое рассмотрение директивы, вызвавшей критику специалистов по ряду позиций, возможно, состоится в сентябре.

Здание Европарламента в Страсбруге

Здание Европарламента в Страсбруге

Депутаты Европарламента в четверг, 5 июля, отклонили спорную директиву об авторском праве в интернете. Против законопроекта, как сообщает агентство dpa, проголосовали 318 парламентариев,  тогда как поддержали его 278 человек. Новое рассмотрение директивы, возможно, состоится в сентябре.

Контекст

В разбирательстве о доступе к Facebook-профилю умершей девушки точка пока не поставлена. 12 июля Федеральная судебная палата ФРГ огласит решение по прецедентному делу. (21.06.2018)

Это своеобразная акция протеста. Таким образом портал хочет привлечь внимание европейцев к намеченному в Европарламенте голосованию по директиве об авторском праве в интернете. (04.07.2018)

Законопроект вызвал критику специалистов по целому ряду позиций. Как отмечало специализированное издание TechCrunch, наибольшие вопросы вызывают статьи 11-я и 13-я этой директивы. Первая обязывает новостные агрегаторы вводить "налог на ссылки", то есть оплачивать копирование фрагментов журналистских материалов. Вторая статья наделяет интернет-платформы ответственностью за нарушение авторских прав их пользователями. По мнению экспертов, это неминуемо подтолкнет сайты к предварительной фильтрации всего загружаемого контента. Как утверждают критики, проверить каждую публикацию на соблюдение авторских прав физически нереально, а внедрение автоматизированной системы проверки - длительный и дорогостоящий процесс, тем более что подобные системы не застрахованы от ошибок.

В знак протеста против возможного принятия директивы накануне портал "Википедия" приостановил работу как минимум на четырех европейских языках. Пользователям оказались недоступны итальянская, испанская, латышская и польская версии портала. 

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    Автор: Наталия Королева


Контекст

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