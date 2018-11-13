 Европарламент намерен ограничить выбросы CO2 грузовым транспортом | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Европарламент намерен ограничить выбросы CO2 грузовым транспортом

Согласно проекту директивы, выбросы двуокиси углерода грузовыми автомобилями и автобусами должны сократиться на 35 процентов к 2030 году.

Выхлопная труба автомобиля

В Евросоюзе планируется ввести обязательные нормы выбросов двуокиси углерода грузовыми автомобилями и автобусами. Европарламент в среду, 14 ноября, одобрил в первом чтении проект соответствующей директивы ЕС. "За" проголосовали 373 депутата, "против" - 286 и 16 воздержались. Новый закон обязывает автопроизводителей значительно снизить вредные выбросы данных типов машин. В частности, к 2025 году выброс двуокиси углерода грузовым транспортом должен сократиться на 20 процентов, к 2030 году - на 35 процентов, исходя из уровня 2019 года.

Кроме того, автомобильные концерны обяжут добиться того, чтобы к 2030 году не менее 20 процентов от общего числа выпускаемых грузовых машин были авто с пониженным уровнем эмиссии (не менее чем на 50%) выхлопных газов. Таким образом, Европарламент ужесточил требования по сравнению с проектом Еврокомиссии, которая предлагала добиться сокращения вредной эмиссии грузовым транспортом на 15 процентов к 2025 году и на 30 процентов к 2030-му.

Контекст

Несмотря на все усилия по защите экологии, объем выброса углекислого газа во всем мире вновь увеличился. Международное энергетическое агентство, однако, не видит оснований для излишнего пессимизма. (13.11.2018)

Экологи подают петицию в Роспотребнадзор, требуя регулярного информирования граждан о степени загрязнения воздуха. Какова она на данный момент - у DW. (30.10.2018)

Одобрив проект директивы, Европарламент дал добро Еврокомиссии на переговоры с Советом Евросоюза. Страны ЕС пока не выработали единой позиции по этому вопросу.

В Германии с 1990 года выбросы грузового транспорта увеличились вдвое, в то время как общий объем вредных выбросов в атмосферу сократился на 28 процентов, сообщили в среду в Федеральном объединении предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). Поэтому BDEW приветствовало решение парламентариев ЕС. В свою очередь, в Федеральном объединении немецкой промышленности (BDI) его раскритиковали. По данным BDI, реалистичным было бы сокращение вредных эмиссий грузового транспорта на 7 процентов до 2025 года и на 16 процентов к 2030 году.

Смотрите также:

  • Datenvisualisierung RUSSISCH CO2 Budget

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Стремиться к поставленной цели

    Температура на Земле продолжает неуклонно расти. Ученые подсчитали, какой объем выбросов СО2 является допустимым для того, чтобы темпы повышения температуры на нашей планете оставались в пределах 2 градусов по Цельсию - эту цель ранее поставило международное сообщество.

  • Инфографика - динамика выбросов СО2 в атмосферу разными странами

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Когда наступит перелом?

    В последние несколько лет почти все ведущие индустриальные страны мира уменьшили либо стабилизировали выбросы парниковых газов в атмосферу.

  • Инфографика - обязательства по снижению выброса парниковых газов в атмосферу

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Обязательства и сценарии

    В зависимости от того, как будут выполняться обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу, ситуация с глобальным потеплением может развиваться по трем различным сценариям.

    Автор: Джианна Грюн, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:05
Now live
02:05 мин

Гамбург сделал ставку на электробусы

Контекст

Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

Сколько углекислого газа и какие страны выбрасывают ежегодно в атмосферу? Доcтигнут ли пик выбросов и насколько их надо уменьшить для борьбы с глобальным потеплением - в галерее DW. (01.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Гамбург сделал ставку на электробусы  

Как технологии спасают климат  

Потепление климата: как меняется планета  

Также по теме

Symbolbild Dieselskandal Automobilindustrie

Еврокомиссия предложила к 2030 году сократить выхлопы авто на 30% 08.11.2017

Автоконцернам предпишут снизить выбросы углекислого газа на 15% к 2025 году и на 30% - к 2030-му. Еврокомиссия хочет, чтобы в 2030 году 30% новых автомобилей были с альтернативными моторами.

Symbolbild Zulassungsverbote Verbrennungsmotoren

Еврокомиссия хочет к 2030 году сократить выхлопы авто на 30% 07.11.2017

Автоконцернам предпишут снизить выбросы углекислого газа на 15% к 2025 году и на 30% - к 2030-му. Штрафов за нарушение не предусмотрено, квот на электромобили не будет, пишет еженедельник Handelsblatt.

Deutschland Volkswagen Autoverladung im Hafen von Emden

Bild: VW мог манипулировать данными выхлопов бензиновых двигателей 02.09.2018

По показаниям свидетелей, автомобили марки Volkswagen, Audi и Porsche с автоматической коробкой передач имели специальные программы, которые могли менять сведения о выхлопах

Реклама

Самые читаемые

США пригрозили принять меры для остановки "Северного потока-2"  

Курсу евро грозит дальнейшее снижение не только из-за Италии  

Что известно об ультраправой конспиративной сети в бундесвере  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно