 Еврокомиссия призывает страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН | Новости из Германии о Европе | DW | 03.12.2018

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Европа

Еврокомиссия призывает страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН

Австрия, Венгрия, Болгария, Польша, Чехия и Словакия за неделю до подписания не одобрили миграционный пакт ООН. Еврокомиссар Аврамопулос заявил, что это разочарует африканских партнеров.

Еврокомисср Димитрис Аврамопулос

Еврокомисср Димитрис Аврамопулос

Еврокомиссия требует от 6 стран Евросоюза одобрить миграционный пакт ООН накануне подписания документа 10 декабря в Марракеше. "Я не понимаю причин отказа, ведь документ не является обязательным к исполнению и никому ничего не навязывает", - заявил в интервью изданию Die Welt, которое выйдет в понедельник, 3 декабря, еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Пакт пока не был одобрен Австрией, Венгрией, Болгарией, Польшей, Чехией и Словакией.

Контекст

Глава МИД ФРГ Хайко Мас заявил, что этот пакт - в интересах Германии, поскольку содействует снижению нерегулируемой миграции. Популисты из АдГ, наоборот, опасаются всплеска неконтролируемой миграции в ФРГ. (30.11.2018)

Братислава не согласна с тем, что в документе не проводятся различия "между законной и нелегальной миграцией", отметил премьер Словакии Пеллегрини. (26.11.2018)

По словам еврокомиссара, отсутствие единства внутри ЕС подставит под удар серьезность намерений Брюсселя. "Если Евросоюз при подписании пакта не выступит единым фронтом, мы разочаруем и лишим уверенности наших партнеров в Африке. Кроме того, ЕС будет выглядеть слабее и подставит сам себя под удар", - отметил Аврамопулос. Он подчеркнул, что цель пакта - "поддержка безопасной и регулируемой миграции" и борьба с организованной контрабандой людьми.

Немецкий бундестаг одобрил миграционный пакт в конце ноября. Законопроект был принят после бурных дебатов. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), христианские демократы, социал-демократы, "зеленые", Левая партия и либералы от СвДП защищали миграционный пакт ООН от критики со стороны депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, вызывает весьма неоднозначную реакцию мире. Этот документ должен быть официально принят на саммите ООН в Марокко в декабре. Однако целый ряд стран, в том числе, США, Австралия, Израиль, Австрия, Чехия и Словакия уже отказались присоединиться к пакту.

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  • Экспонат выставки в Меттмане

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  • Экспонат выставки

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    Что заставляло срываться с места

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    Где твоя родина?

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  • Экспонат выставки в музее - детская игрушка в коробке

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    Для организаторов выставки было важно сделать все для того, чтобы эта экспозиция была понятна и детям. Ведь именно они, как отмечает директор Неандертальского музея Герд-Кристиан Венигер, ежедневно - в детских садах и школах - вносят свой вклад в интеграцию.

    Автор: Аня Ламеш, Наталия Королева


Контекст

Эмиграция наглядно

А ты эмигрант? С таким вопросом обращаются организаторы выставки "Два миллиона лет эмиграции", развернутой в Неандертальском музее Меттмана, к своему посетителю. (23.08.2017)  

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