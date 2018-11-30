Еврокомиссия призывает страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН

Еврокомиссия требует от 6 стран Евросоюза одобрить миграционный пакт ООН накануне подписания документа 10 декабря в Марракеше. "Я не понимаю причин отказа, ведь документ не является обязательным к исполнению и никому ничего не навязывает", - заявил в интервью изданию Die Welt, которое выйдет в понедельник, 3 декабря, еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Пакт пока не был одобрен Австрией, Венгрией, Болгарией, Польшей, Чехией и Словакией.

По словам еврокомиссара, отсутствие единства внутри ЕС подставит под удар серьезность намерений Брюсселя. "Если Евросоюз при подписании пакта не выступит единым фронтом, мы разочаруем и лишим уверенности наших партнеров в Африке. Кроме того, ЕС будет выглядеть слабее и подставит сам себя под удар", - отметил Аврамопулос. Он подчеркнул, что цель пакта - "поддержка безопасной и регулируемой миграции" и борьба с организованной контрабандой людьми.

Немецкий бундестаг одобрил миграционный пакт в конце ноября. Законопроект был принят после бурных дебатов. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), христианские демократы, социал-демократы, "зеленые", Левая партия и либералы от СвДП защищали миграционный пакт ООН от критики со стороны депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, вызывает весьма неоднозначную реакцию мире. Этот документ должен быть официально принят на саммите ООН в Марокко в декабре. Однако целый ряд стран, в том числе, США, Австралия, Израиль, Австрия, Чехия и Словакия уже отказались присоединиться к пакту.

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