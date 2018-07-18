Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 4,3 млрд евро

Еврокомиссия в среду, 18 июля, наложила рекордный штраф на сумму 4,3 млрд евро на компанию Google. Интернет-концерн злоупотреблял доминирующим положением на рынке при производстве мобильной операционной системы Android, решили в Брюсселе. Это - самый крупный штраф за картельный сговор, который Еврокомиссия когда-либо предъявляла отдельной компании.

Всего Еврокомиссия выдвинула три обвинения против американского интернет-концерна. В первую очередь, критике подверглось требование Google к производителям смартфонов, использующих операционную систему Android, всегда устанавливать пакет из 11 программ, разработанных концерном. Кроме того, Еврокомиссия осудила и так называемое "Соглашение об анти-фрагментации", из которого следует, что разработчики не имеют права создавать собственные операционные системы на базе Android. Третье обвинение касается того, что Google делит выручку от рекламы в поисковике лишь с теми производителями устройств, которые устанавливают на своих телефонах и планшетах только продукцию Google.

"Google использовал Android, чтобы, укрепить ведущие позиции своей поисковой системы на рынке", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. По словам Вестагер, соперники Google лишились возможности "быть инновативными и конкурентоспособными", а пользователи - преимуществ эффективной конкуренции. Теперь у корпорации есть 90 дней, чтобы прекратить подобную практику

Действия Google убили конкуренцию

Операционная система Android, которую Google бесплатно предоставляет для использования разработчикам смартфонов, с большим отрывом является самой популярной в мире. Она установлена на 80% телефонов. На втором месте идет система iOS от компании Apple - фактически единственный конкурент Android. Прочие ОС, например, Windows Phone от Microsoft или Blackberry в настоящее время практически не используются. В связи с этим Еврокомиссия пришла к выводу, что Google несправедливым образом гарантировал место на рынке для своих продуктов.

Предыдущий рекордный штраф на 2,4 млрд евро за нарушение правил антимонопольного законодательства ЕС также был предъявлен компании Google. Еврокомиссия пришла к выводу, что интернет-концерн злоупотреблял своим доминированием на рынке в качестве поисковой системы и незаконно продвигал собственный сервис электронной коммерции, занижая поисковый рейтинг аналогичных программ конкурентов.

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