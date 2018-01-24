Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm на 242 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию по разработке беспроводных средств связи Qualcomm на 242 млн евро за демпинг при продаже микрочипов для мобильных устройств. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе высшего органа исполнительной власти ЕС.

Глава антимонопольного ведомства Евросоюза Маргрет Вестагер подчеркнула, что Qualcomm злоупотребил своим положением на рынке, стремясь "устранить конкурента". Речь, в частности, идет о британском производителе интегральных схем, компании Icera.

Как отмечается в сообщении ЕК, нарушения были допущены в 2009-2011 годах.

В январе 2018 года Евросоюз уже предписывал Qualcomm выплатить 997 миллионов евро за сговор с Apple. Компания совершала миллиардные платежи на счета американской корпорации, обеспечив тем самым монопольное использование своих чипов на устройствах мобильной связи Apple и препятствуя свободной конкуренции в этом сегменте рынка.

В настоящее время Qualcomm контролирует около 90 процентов рынка микрочипов для мобильных устройств с современным стандартом LTE.

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