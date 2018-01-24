 Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm на 242 млн евро | Новости из Германии о Европе | DW | 18.07.2019

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Европа

Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm на 242 млн евро

По словам главы антимонопольного ведомства Евросоюза, Qualcomm злоупотребил своим положением на рынке, предприняв шаги для вытеснения конкурента - британской компании Icera.

Штаб-квартира американской компании по разработке беспроводных средств связи Qualcomm в Сан-Диего

Штаб-квартира американской компании по разработке беспроводных средств связи Qualcomm в Сан-Диего

Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию по разработке беспроводных средств связи Qualcomm на 242 млн евро за демпинг при продаже микрочипов для мобильных устройств. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе высшего органа исполнительной власти ЕС.

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Глава антимонопольного ведомства Евросоюза Маргрет Вестагер подчеркнула, что Qualcomm злоупотребил своим положением на рынке, стремясь "устранить конкурента". Речь, в частности, идет о британском производителе интегральных схем, компании Icera.

Как отмечается в сообщении ЕК, нарушения были допущены в 2009-2011 годах.

В январе 2018 года Евросоюз уже предписывал Qualcomm выплатить 997 миллионов евро за сговор с Apple. Компания совершала миллиардные платежи на счета американской корпорации, обеспечив тем самым монопольное использование своих чипов на устройствах мобильной связи Apple и препятствуя свободной конкуренции в этом сегменте рынка.

В настоящее время Qualcomm контролирует около 90 процентов рынка микрочипов для мобильных устройств с современным стандартом LTE.

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    Автор: Дирк Кауфман, Ирина Филатова


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