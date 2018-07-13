Еврокомиссия объяснила странную походку Юнкера на саммите НАТО

Представители Еврокомиссии (ЕК) объяснили, ставшие достоянием общественности, видеокадры, демонстрирующие странную походку и покачивания председателя ЕК Жана-Клода Юнкера во время саммита НАТО. Как заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, Юнкер уже несколько лет страдает от болей в спине. В день саммита НАТО он "страдал от особенно болезненного приступа радикулита, сопровождаемого судорогами", цитирует представителя ЕК агентство AFP в пятницу, 13 апреля.

На почти четырехминутном видео, распространенном британской газетой The Daily Mail видно, как перед ужином участников саммита НАТО, состоявшимся 11 июля, Юнкер с трудом поднимается на подиум перед протокольной съемкой. Еще большей проблемой становится для председателя Еврокомиссии спуск с подиума. Юнкера с двух сторон поддерживают премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его коллега из Португалии Антониу Кошта.

В какой-то момент глава Еврокомиссии едва не падает назад, но президент Украины Петр Порошенко помогает ему удержаться на ногах.

Позднее агентства распространили снимки, где Юнкера вывозят из здания на инвалидной коляске.

Схинас назвал "оскорбительными" и "более чем безвкусными" комментарии некоторых европейских СМИ о том, что председатель ЕК находился на саммите в состоянииалкогольного опьянения. Он также добавил, что Юнкер принимает необходимые лекарства и его состояние улучшилось.

Бывший премьер-министр Люксембурга занял пост главы Еврокомиссии 1 ноября 2014 года. Срок его полномочий истекает осенью 2019 года. Он уже объявил, что не будет баллотироваться вторично.

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