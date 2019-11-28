 Еврокомиссия намерена противостоять ″плановому устареванию″ товаров | Новости из Германии о Европе | DW | 11.03.2020

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Европа

Еврокомиссия намерена противостоять "плановому устареванию" товаров

Еврокомиссия представила план действий по переходу к экономике замкнутого цикла. Так она хочет способствовать производству товаров, например мобильных телефонов, которые дольше служат.

Брюссель, здание Еврокомиссии

Брюссель, здание Еврокомиссии

Еврокомиссия представила новый план действий по переходу к экономике замкнутого цикла. В среду, 11 марта, проект был представлен в Брюсселе еврокомиссаром по вопросам окружающей среды Виргиниюсом Синкявичюсом, сообщает корреспондент DW.

"У нас есть только одна планета Земля, но мы к 2050 году будем потреблять так, вроде у нас их три", - заявил Синкявичюс. Сегодня наша экономика преимущественно линейная. Всего 12 процентов вторичных материалов и ресурсов используются повторно, добавил в свою очередь исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Многие вещи слишком легко ломаются, их нельзя использовать, отремонтировать или переработать, подчеркнул он.

"Право на ремонт" и планируемое устаревание

Как известно, в экономике замкнутого цикла, или круговой экономике, мусор и использованные товары не выбрасываются, а перерабатываются или используются как ресурсы. Согласно планам Еврокомиссии, за следующее десятилетие план действий должен удвоить вторичное использование ресурсов в ЕС.

Для этого Еврокомиссия предложит изменить законодательство ЕС. Новые правила должны будут ограничить одноразовое использование продуктов, а также запретить уничтожение непроданных товаров, которые еще можно использовать. Кроме того, производителей и продавцов хотят обязать предоставлять потребителям достоверную информацию о сроке службы товаров и их влиянии на окружающую среду. В Брюсселе обещают противодействовать и так называемому "планируемому устареванию", то есть созданию товаров таким образом, чтобы они вышли из строя по истечении определенного времени.

До 2021 года планируется принять определиться с так называемым "правом на ремонт". Это касается, например, мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. Целью является увеличение срока их использования, возможность их ремонтировать и заменять компоненты. Одним из способов достижения этой цели называют право на обновление программного обеспечения.

Также в Еврокомиссии выступают за внедрение стандартизированного зарядного устройства для разных электронных приборов.

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