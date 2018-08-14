Еврокомиссия грозит Польше судебным иском из-за реформы системы юстиции

Брюссель рассматривает возможность подачи иска к Польше в Европейский суд в Люксембурге. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном во вторник, 14 августа. Причиной столь жестких намерений Брюсселя является реформа системы юстиции в Польше.

В июле в Польше вступил в силу закон, по которому судей смогут досрочно отправлять на пенсию. Это может привести к отставке около 40 процентов действующих судей Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы и получил согласие главы государства. Закон также предполагает, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать судей Верховного суда.

В Евросоюзе считают, что подобный закон "подрывает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей".

Польша не выполняет обязательства, наложенные на нее рядом статей Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека, говорится в заявлении. У польских властей есть месяц, чтобы принять требуемые меры по исполнению обязательств. При отсутствии реакции польской стороны Брюссель может обратиться в Европейский суд.

Неоднократные призывы изменить спорные законы

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" перестраивает систему юстиции с 2015 года. Свои действия она объясняет тем, что судей назначило правившее до этого либеральное правительство, а также тем, что некоторые судьи занимают свои должности со времен коммунистического режима.

Европейский Союз многократно призывал Варшаву изменить спорные законы и пойти на диалог с Брюсселем по правовым вопросам. Ранее Еврокомиссия уже обращалась к правительству Польши с требованием пересмотреть свою позицию по спорной судебной реформе и привести ее в соответствие со стандартами ЕС.

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