 Еврокомиссия грозит Польше судебным иском из-за реформы системы юстиции | Новости из Германии о Европе | DW | 14.08.2018

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Европа

Еврокомиссия грозит Польше судебным иском из-за реформы системы юстиции

Реформа Верховного суда в Польше подрывает принцип независимости судебных органов, считает Брюссель. Варшаве необходимо принять меры в течение одного месяца.

Судейский молоток - символ правосудия

Брюссель рассматривает возможность подачи иска к Польше в Европейский суд в Люксембурге. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном во вторник, 14 августа. Причиной столь жестких намерений Брюсселя является реформа системы юстиции в Польше.

В июле в Польше вступил в силу закон, по которому судей смогут досрочно отправлять на пенсию. Это может привести к отставке около 40 процентов действующих судей Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы и получил согласие главы государства. Закон также предполагает, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать судей Верховного суда.

В Евросоюзе считают, что подобный закон "подрывает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей".

Контекст

Правящая в Польши партия "Закон и справедливость" хочет отправить в отставку судей Верховного суда. А они считают это незаконным и уходить не хотят. В этом конфликте ЕС на стороне судей. (03.07.2018)

Эксперт по Восточной Европе Петр Козаржевский оценил для DW ситуацию в Польше в связи со скандальной судебной реформой, а также объяснил ее причины и последствия. (31.07.2017)

Польша не выполняет обязательства, наложенные на нее рядом статей Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека, говорится в заявлении. У польских властей есть месяц, чтобы принять требуемые меры по исполнению обязательств. При отсутствии реакции польской стороны Брюссель может обратиться в Европейский суд.

Неоднократные призывы изменить спорные законы

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" перестраивает систему юстиции с 2015 года. Свои действия она объясняет тем, что судей назначило правившее до этого либеральное правительство, а также тем, что некоторые судьи занимают свои должности со времен коммунистического режима.

Европейский Союз многократно призывал Варшаву изменить спорные законы и пойти на диалог с Брюсселем по правовым вопросам. Ранее Еврокомиссия уже обращалась к правительству Польши с требованием пересмотреть свою позицию по спорной судебной реформе и привести ее в соответствие со стандартами ЕС.

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    Автор: Элла Володина


Контекст

Вроцлав - город мостов и церквей

Польский город Вроцлав, наряду с испанским Сан-Себастьяном, стал в 2016 году культурной столицей Европы. DW представляет "цветущую Венецию" на Одере. (18.01.2016)  

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