 Еврокомиссар по правам человека осудила массовые задержания в России | Новости из Германии о Европе | DW | 23.06.2020

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Европа

Еврокомиссар по правам человека осудила массовые задержания в России

Задержания в России показывают нетерпимость властей к людям, мирно выражающим свои взгляды, заявила Дунья Миятович. Еврокомиссар призвала не применять карантинные меры для ограничения прав и свобод.

Задержание активистов в Петербурге, 22 июня 2020 г.

Задержание активистов в Петербурге, 22 июня 2020 г.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович во вторник, 23 июня, подвергла критике задержания более 100 человек в Москве и Санкт-Петербурге, случившиеся днем ранее. Подобные события являются "очередной иллюстрацией нетерпимости российских властей к людям, мирно выражающим свои взгляды", говорится в заявлении еврокомиссара.

Ограничения, введенные для борьбы с пандемией COVID-19, недопустимо использовать для чрезмерного ограничения прав и свобод, подчеркнула Миятович. Она призвала российские власти переработать законодательство, чтобы "привести его в соответствие с европейскими стандартами" в области прав человека. Еврокомиссар, которая посетит РФ в 2020 году, намерена в ближайшие дни пристально наблюдать за ситуацией в России.

В Санкт-Петербурге 22 июня огласили приговор двум фигурантам резонансного дела "Сети". Юлий Бояршинов и Виктор Филинков были признаны виновными в участии в запрещенном в РФ террористическом сообществе и приговорены к 5,5 и 7 годам колонии соответственно. После оглашения вердикта силовики стали задерживать людей, пришедших к зданию суда поддержать обвиняемых. В Москве прошла серия пикетов в поддержку фигурантов, участников которых также задерживали.

Кроме того, Миятович провела видеоконференцию с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Комиссар Совета Европы подчеркнула необходимость обеспечить безопасную и благоприятную для правозащитников обстановку, а также выразила обеспокоенность рядом резонансных дел в России. В их числе - дела Светланы Прокопьевой (псковская журналистка, обвиняемая в оправдании терроризма), Абдулмумина Гаджиева (редактор дагестанской газеты "Черновик", обвиняемый в финансировании терроризма), Юлии Цветковой (ЛГБТ-активистка из Хабаровска, обвиняемая в распространении порнографии), Анастасии Шевченко (активистка "Открытой России", обвиняемая по статье о деятельности нежелательной в РФ организации) и Юрия Дмитриева (глава карельского отделения "Мемориала", обвиняемый в изготовлении детской порнографии).

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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