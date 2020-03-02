Еврокомиссар ожидает всплеска коронавируса в Евросоюзе

В предстоящие недели страны Евросоюза ожидает всплеск числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, считает комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. Это станет испытанием для систем здравоохранения, заявила она в ходе встречи профильных министров стран ЕС в пятницу, 6 марта. При этом еврокомиссар особо выделила необходимость проявлять солидарность и действовать сообща. "Сейчас время не для паники, а для рациональных и ясных решений, основанных на науке и последних рекомендациях в области эпидемиологии", - подчеркнула Кириакидес.

Дополнительные 37,5 млн еврона борьбу с вирусом в ЕС

Между тем Еврокомиссия выделяет на борьбу с вирусом нового типа дополнительные 37,5 млн евро. Эти деньги пойдут на 17 проектов 136 исследовательских групп, которые работают "на нескольких фронтах", включая разработку вакцин, а также методов диагностики и лечения. В январе Еврокомиссия уже выделила на эти проекты 10 млн евро.

Ряд участников встречи встретили критикой решение Германии временно запретить экспорт медицинских масок, перчаток и защитных костюмов. Подобная мера - "не в духе Европейского Союза", считает министр социальных дел и здравоохранения Бельгии Магги Де Блок. C ней солидарен и итальянский министр Роберто Сперанца. Между тем министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал сограждан без необходимости не ездить не только в регионы, вошедшие в группу риска, но и в федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия, которая лидирует в Германии по числу выявленных случаев заражения вирусом.

Финал Кубка мира по горнолыжному спорту отменен

Распространение коронавируса продолжает сказываться на спортивных мероприятиях в затронутых им странах. Международная федерация лыжного спорта на чрезвычайном заседании 6 марта распорядилась отменить финал Кубка мира по горнолыжному спорту. Мероприятие должно было пройти с 18 по 22 марта в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо в области Венето. Вспышка нового заболевания затронула этот регион одним из первых в стране.

А Организация Объединенных Наций отменила все запланированные до конца апреля встречи, посвященные подготовке 26-й конференции по проблемам изменения климата (COP26) в Глазго. Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза объяснила отмену эпидемией коронавируса.

Подтверждено свыше 101 тысячи заболеваний

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже более чем в 90 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 6 марта в мире выявлено свыше 101 000 случаев заражения.

Более 3400 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, однако свыше 56 000 человек выздоровели. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея. В Европе по распространению вируса пока лидирует Италия, где отмечено 4636 инфицированных и почти 200 летальных исходов.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, в пятницу было зарегистрировано 639 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, большинство из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия.

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