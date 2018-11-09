Еврокомиссар Йоханнес Хан призвал Украину усилить борьбу с коррупцией

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) в пятницу, 9 ноября, посетил Украину, чтобы передать премьеру Владимиру Гройсману отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. По официальным сообщениям правительственных пресс-служб, Хан во время встречи с главами правительства и министерства иностранных дел Украины выразил безоговорочную поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Сам Хан также написал в "Твиттере", что ЕС "поддерживает выбор Украины относительно суверенитета и ее территориальную целостность". Он также исключил возможность признания официальным Брюсселем результатов незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Акцент на борьбе с коррупцией

Единственную встречу с журналистами Хан провел вместе с главой Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником. На ней еврокомиссар одобрил работу этого ведомства и выразил свою поддержку, но раскритиковал деятельность других антикоррупционных институтов Украины.

"Хочу подчеркнуть прекрасную работу и превосходные результаты НАБУ. Несмотря на сильное давление, Бюро достигло огромных результатов в своей работе", - сказал Хан. При этом он выразил сожаление, что общественность недостаточно понимает, какую важную и трудную задачу ежедневно выполняют детективы НАБУ.

Необходимо восстановить доверие

Хан призвал Киев скорее начать работу Антикоррупционного суда, чтобы все расследованные дела НАБУ быстро туда поступали, а виновные были наказаны. Еврокомиссар также подчеркнул важность доверия к Национальному агентству по борьбе с коррупцией и необходимость "принять меры по возобновлению доверия" к этой организации.

Еврокомиссар Хан заявил, что в ЕС обеспокоены потерей доверия к Специализированному антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому. "Я настоятельно рекомендую украинской власти принять необходимые меры, чтобы восстановить доверие к нему ", - отметил он.

Йоханнес Хан дал понять, что считает антикоррупционных активистов из числа общественных организаций важным элементом антикоррупционной системы Украины. В частности, он призвал найти заказчиков убийства активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк и продумать на национальном уровне процедуру эффективного и оперативного реагирования на подобные преступления. "Мы никогда не согласимся с этим, и все будем работать над тем, чтобы раскрыть это преступление. Речь идет не просто о том, чтобы найти убийц, но и тех, кто отдавал приказы", - заявил Хан.

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