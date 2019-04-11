Евродепутаты советуют ЕС, как избежать внешнего влияния

На фоне опасений потенциального вмешательства извне в приближающиеся выборы в Европарламент в его здании в Брюсселе в среду, 10 апреля, прошел показа американского фильма "Активные мероприятия". Демонстрацию ленты, в которой идет речь о возможных попытках российских спецслужб повлиять на политические события в других странах, организовала брюссельская общественная инициатива Defending Democracy.

Ее проведению в стенах Европарламента содействовали три евродепутата от разных фракций - Тунне Келам из Европейской народной партии, социал-демократ Ана Гомеш и Ребекка Хармс (Rebecca Harms) из фракции "зеленых". Помимо них на просмотр картины пришли около 100 человек - сотрудники Европарламента, дипломаты, журналистов и просто те, кого интересует данная тема.

Фильм "Активные мероприятия"

Авторы документальной ленты попытались, как в ней сказано, проследить "30-летнюю историю политической войны, ведущейся Владимиром Путиным для того, чтоб дезорганизовать и, в итоге, контролировать мировые события". Напомним, в политику Путин пришел в 1990 году, когда тогдашний глава Ленгорсовета, а с 1991 года мэр Ленинграда Анатолий Собчак назначил его своим советником.

Фильм, в котором особое внимание уделяется возможным связям Дональда Трампа с представителями российского бизнеса и криминальных структур, строится на открытых источниках и нескольких десятках интервью. Их дали европейские и американские политики, эксперты, госчиновники, а также бывшие высокопоставленные сотрудниками ЦРУ и ФБР. Интервью с представителями России в ленте отсутствуют.

Карикатура Сергея Елкина тему доклада Мюллера о связях Трампа с Кремлем

Что касается американских политиков, то создатели картины поговорили с кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, сенатором-демократом Шелдоном Уайтхаусом и конгрессменом от Демпартии Эриком Свалвеллом. Из республиканцев интервью было взято лишь у ныне покойного сенатора Джона Маккейна, являвшегося при жизни одним из наиболее активных критиков президента Дональда Трампа.

Есть ли попытки вмешательства в выборы в Европарламент

Пока нет свидетельств того, что Россия предпринимает попытки вмешаться в выборы в Европарламент, которые пройдут в мае этого года. Впрочем, широко обсуждать утверждения о попытках Кремля помочь Трампу стать президентом Соединенных Штатов начали только после того, как выборы закончились. Несмотря на то, что в Брюсселе готовятся защитить выборы от попыток внешнего вмешательства, три евродепутата считают, что пока нельзя говорить о том, что ЕС полностью готов их отразить.

Ребекка Хармс

Тунне Келам уверен, что на Западе пока не хватает понимания, что "в любую минуту мы можем стать целью информационных атак или пропаганды". Эстонский политик считает, что большое внимание, прикованное к теме внешнего вмешательства в политические процессы, изменило то, как Кремль действует. Немка Ребекка Хармс отмечает, что пока нет всей необходимой информации на эту тему. "Мы не знаем, каково российское участие в финансировании кампаний. Но знаем, что сейчас главный интерес (Кремля. - Ред.) - это Италия", - полагает Хармс.

Напомним, нынешнее правительство Италии, сформированное левопопулистским "Движением 5 звезд" и правопопулистской партией "Лига", не раз выступало с критикой санкций ЕС в отношении РФ. При этом за его словами пока не последовало никаких действий. Евродепутат из Германии Хармс указывает на подозрения, что "Лига" могла получить средства из России на предвыборную кампанию.

Уроки для Евросоюза

После показа фильма евродепутаты поделились своими размышлениями о том, как ЕС лучше всего предотвратить возможное внешнее вмешательство в будущем. Ведь Россию обвиняют в попытках повлиять не только на выборы в США, но и на референдум о "Брекзите" в Великобритании, а также на выборы президента Франции в 2017 году. Москва подобного рода обвинения решительно отвергает.

"Демократия начинается с независимых и ответственных граждан", - указывает Тунне Келам. С ним согласна и Ребекка Хармс, отмечая, что хотя политики в ЕС и стали воспринимать угрозу дезинформации, кибератак и финансирования радикальных партий, "наши граждане часто не верят, что это все происходит и требует противодействия". Потому Хармс уверена, что главная задача политиков - привлекать внимание граждан к этому и объяснять, как отличать "серьезную информацию и качественную журналистику".

Своих коллег поддержала и Гомеш. Как зампредседателя спецкомитета Европарламента по финансовым преступлениям она уверена, что в данном контексте важно выявлять финансовые связи. В этой связи Гомеш привела пример кредитования российским банком французской партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение"). При этом Гомеш возмущена тем, что во многих странах ЕС созданы условия, позволяющие проводить сомнительные финансовые операции.

Речь идет, например, об отмывании банком Danske Bank связанных с РФ денег или о системах продажи "золотых виз" иностранцам. "Следовательно, нужно не только информировать наших граждан, как противостоять дезинформации или кибератакам, но также привести в порядок наши внутренние дела в сфере финансового контроля", - заявила евродепутат из Португалии.

Тунне Келам солидарен с тем, что теневые финансовые потоки - одно из главных средств влияния на ЕС. В целом же он подытоживает, что не следует все сводить только к России: "Слишком легко указывать на одного лишь Путина. Но Путин - очень серьезный риск, на который нам надо реагировать".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

