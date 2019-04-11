Евродепутаты советуют ЕС, как избежать внешнего влияния

На фоне опасений возможного вмешательства России в выборы в Европарламент его депутаты уверены, что ЕС нужно привести в порядок свои дела, в частности в вопросе финансового контроля.
На фоне опасений потенциального вмешательства извне в приближающиеся выборы в Европарламент в его здании в Брюсселе в среду, 10 апреля, прошел показа американского фильма "Активные мероприятия". Демонстрацию ленты, в которой идет речь о возможных попытках российских спецслужб повлиять на политические события в других странах, организовала брюссельская общественная инициатива Defending Democracy.
Ее проведению в стенах Европарламента содействовали три евродепутата от разных фракций - Тунне Келам из Европейской народной партии, социал-демократ Ана Гомеш и Ребекка Хармс (Rebecca Harms) из фракции "зеленых". Помимо них на просмотр картины пришли около 100 человек - сотрудники Европарламента, дипломаты, журналистов и просто те, кого интересует данная тема.
Фильм "Активные мероприятия"
Авторы документальной ленты попытались, как в ней сказано, проследить "30-летнюю историю политической войны, ведущейся Владимиром Путиным для того, чтоб дезорганизовать и, в итоге, контролировать мировые события". Напомним, в политику Путин пришел в 1990 году, когда тогдашний глава Ленгорсовета, а с 1991 года мэр Ленинграда Анатолий Собчак назначил его своим советником.
Фильм, в котором особое внимание уделяется возможным связям Дональда Трампа с представителями российского бизнеса и криминальных структур, строится на открытых источниках и нескольких десятках интервью. Их дали европейские и американские политики, эксперты, госчиновники, а также бывшие высокопоставленные сотрудниками ЦРУ и ФБР. Интервью с представителями России в ленте отсутствуют.
Что касается американских политиков, то создатели картины поговорили с кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, сенатором-демократом Шелдоном Уайтхаусом и конгрессменом от Демпартии Эриком Свалвеллом. Из республиканцев интервью было взято лишь у ныне покойного сенатора Джона Маккейна, являвшегося при жизни одним из наиболее активных критиков президента Дональда Трампа.
Есть ли попытки вмешательства в выборы в Европарламент
Пока нет свидетельств того, что Россия предпринимает попытки вмешаться в выборы в Европарламент, которые пройдут в мае этого года. Впрочем, широко обсуждать утверждения о попытках Кремля помочь Трампу стать президентом Соединенных Штатов начали только после того, как выборы закончились. Несмотря на то, что в Брюсселе готовятся защитить выборы от попыток внешнего вмешательства, три евродепутата считают, что пока нельзя говорить о том, что ЕС полностью готов их отразить.
Тунне Келам уверен, что на Западе пока не хватает понимания, что "в любую минуту мы можем стать целью информационных атак или пропаганды". Эстонский политик считает, что большое внимание, прикованное к теме внешнего вмешательства в политические процессы, изменило то, как Кремль действует. Немка Ребекка Хармс отмечает, что пока нет всей необходимой информации на эту тему. "Мы не знаем, каково российское участие в финансировании кампаний. Но знаем, что сейчас главный интерес (Кремля. - Ред.) - это Италия", - полагает Хармс.
Напомним, нынешнее правительство Италии, сформированное левопопулистским "Движением 5 звезд" и правопопулистской партией "Лига", не раз выступало с критикой санкций ЕС в отношении РФ. При этом за его словами пока не последовало никаких действий. Евродепутат из Германии Хармс указывает на подозрения, что "Лига" могла получить средства из России на предвыборную кампанию.
Уроки для Евросоюза
После показа фильма евродепутаты поделились своими размышлениями о том, как ЕС лучше всего предотвратить возможное внешнее вмешательство в будущем. Ведь Россию обвиняют в попытках повлиять не только на выборы в США, но и на референдум о "Брекзите" в Великобритании, а также на выборы президента Франции в 2017 году. Москва подобного рода обвинения решительно отвергает.
"Демократия начинается с независимых и ответственных граждан", - указывает Тунне Келам. С ним согласна и Ребекка Хармс, отмечая, что хотя политики в ЕС и стали воспринимать угрозу дезинформации, кибератак и финансирования радикальных партий, "наши граждане часто не верят, что это все происходит и требует противодействия". Потому Хармс уверена, что главная задача политиков - привлекать внимание граждан к этому и объяснять, как отличать "серьезную информацию и качественную журналистику".
Своих коллег поддержала и Гомеш. Как зампредседателя спецкомитета Европарламента по финансовым преступлениям она уверена, что в данном контексте важно выявлять финансовые связи. В этой связи Гомеш привела пример кредитования российским банком французской партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение"). При этом Гомеш возмущена тем, что во многих странах ЕС созданы условия, позволяющие проводить сомнительные финансовые операции.
Речь идет, например, об отмывании банком Danske Bank связанных с РФ денег или о системах продажи "золотых виз" иностранцам. "Следовательно, нужно не только информировать наших граждан, как противостоять дезинформации или кибератакам, но также привести в порядок наши внутренние дела в сфере финансового контроля", - заявила евродепутат из Португалии.
Тунне Келам солидарен с тем, что теневые финансовые потоки - одно из главных средств влияния на ЕС. В целом же он подытоживает, что не следует все сводить только к России: "Слишком легко указывать на одного лишь Путина. Но Путин - очень серьезный риск, на который нам надо реагировать".
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