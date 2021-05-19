 ″Евровидение-2021″: второй полуфинал пройдет без участия фаворита | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.05.2021

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Культура и стиль жизни

"Евровидение-2021": второй полуфинал пройдет без участия фаворита

Выступление группы из Исландии покажут в записи из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов. Среди участников второго полуфинала Грузия, Латвия, Молдова и Эстония.

Группа из Исландии Daði og Gagnamagnið во время одной из репетиций на сцене Евровидения

Группа из Исландии Daði og Gagnamagnið во время одной из репетиций на сцене "Евровидения"

Второй отборочный тур конкурса "Евровидение" начнется в Роттердаме в четверг, 20 мая, в 22 часа по московскому времени. Накануне стало известно, что у одного из членов коллектива из Исландии Daði og Gagnamagnið результат теста на COVID-19 оказался положительным.

Группа уже находилась в карантине, но анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Тем не менее, после консультаций с организатором конкурса - Европейским вещательным союзом (ЕВС) - коллектив принял решение отказаться от участия в выступлениях перед публикой. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕВС.

Выступление исландцев будет показано в записи

Однако композиция "10 years" остается в конкурсе. Национальные жюри и телезрители будут оценивать запись выступления исландцев, сделанную на одной из репетиций в Роттердаме. Такие правила ЕВС установил в этом году на тот случай, если из-за коронавируса участник "Евровидения" оказался в карантине или не смог прилететь в Роттердам. Так, в первом полуфинале была показана запись выступления австралийки Монтень, сделанная у нее на родине при соблюдении строгого регламента. Из-за коронавирусных ограничений Монтень не смогла вылететь в Нидерланды. В финал "Евровидения-2021" песня в ее исполнении не прошла.

Группа Daði og Gagnamagnið - один из фаворитов, как отмененного в прошлом году из-за пандемии конкурса, так и нынешнего "Евровидения". В четверг десять путевок в финал будут разыграны среди представителей 17 стран, в их числе Грузия, Латвия, Молдова и Эстония. 10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них - Манижа из России и Эфенди из Азербайджана, группы The Roop из Литвы и Go_A из Украины. Автоматически в финал попадают представители страны-хозяйки конкурса, а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

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    Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

  • Тикс, Норвегия

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    Нет, на сцене не Филипп Киркоров, а Тикс из Норвегии. Налобная повязка, шуба и солнцезащитные очки - его постоянные атрибуты. Очки скрывают нервный тик, которым болен исполнитель. Болезнь Андреас Хаукеланд обыграл в своем сценическом псевдониме. Один из трогательных моментов конкурса - когда во время выступления Андреас ненадолго снимает очки.

  • Элена Цагрину, Кипр

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Элена Цагрину, Кипр

    Припев танцевальной композиции "El Diabolo" почти один в один напоминает припев песни Леди Гага. Но это, похоже, не смущает ни Элену Цагрину, ни ее поклонников. На Кипре Элене пришлось объяснять особо рьяным критикам, что речь не идет о поклонении дьяволу, а всего лишь о том, что свое сердце она отдала плохому парню.

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    Go_A, Украина

    "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров.

  • Манижа, Россия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Манижа, Россия

    Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

  • Daði og Gagnamagnið, Исландия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Исландия

    По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидят только в записи с репетиции.

  • The Roop, Литва

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    The Roop, Литва

    "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

  • Йендрик, Германия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Йендрик, Германия

    Про то, как важно быть терпимым, поет Йендрик из Германии в "I don't feel hate". Немного кантри, яркие цвета и живой пацифистский символ на сцене - то, чем запомнится выступление уроженца Гамбурга. В этом городе родился и Карл Лагерфельд. Йендрик говорит также быстро, как говорил и известный модельер. В школе им это что ли преподавали?

    Автор: Андрей Бреннер


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