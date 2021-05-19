"Евровидение-2021": второй полуфинал пройдет без участия фаворита
Выступление группы из Исландии покажут в записи из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов. Среди участников второго полуфинала Грузия, Латвия, Молдова и Эстония.
Группа из Исландии Daði og Gagnamagnið во время одной из репетиций на сцене "Евровидения"
Второй отборочный тур конкурса "Евровидение" начнется в Роттердаме в четверг, 20 мая, в 22 часа по московскому времени. Накануне стало известно, что у одного из членов коллектива из Исландии Daði og Gagnamagnið результат теста на COVID-19 оказался положительным.
Группа уже находилась в карантине, но анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Тем не менее, после консультаций с организатором конкурса - Европейским вещательным союзом (ЕВС) - коллектив принял решение отказаться от участия в выступлениях перед публикой. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕВС.
Выступление исландцев будет показано в записи
Однако композиция "10 years" остается в конкурсе. Национальные жюри и телезрители будут оценивать запись выступления исландцев, сделанную на одной из репетиций в Роттердаме. Такие правила ЕВС установил в этом году на тот случай, если из-за коронавируса участник "Евровидения" оказался в карантине или не смог прилететь в Роттердам. Так, в первом полуфинале была показана запись выступления австралийки Монтень, сделанная у нее на родине при соблюдении строгого регламента. Из-за коронавирусных ограничений Монтень не смогла вылететь в Нидерланды. В финал "Евровидения-2021" песня в ее исполнении не прошла.
Группа Daði og Gagnamagnið - один из фаворитов, как отмененного в прошлом году из-за пандемии конкурса, так и нынешнего "Евровидения". В четверг десять путевок в финал будут разыграны среди представителей 17 стран, в их числе Грузия, Латвия, Молдова и Эстония. 10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них - Манижа из России и Эфенди из Азербайджана, группы The Roop из Литвы и Go_A из Украины. Автоматически в финал попадают представители страны-хозяйки конкурса, а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.
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Фавориты ''Евровидения-2021''
Участники и фавориты
Финал конкурса "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определится в ходе полуфиналов 18 и 20 числа. Автоматически в финал проходят представители страны-хозяйки (Нидерландов) и "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. DW о тех, кто заслужил место в топ-10.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Maneskin, Италия
Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Дестини, Мальта
"Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Барбара Прави, Франция
Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Тикс, Норвегия
Нет, на сцене не Филипп Киркоров, а Тикс из Норвегии. Налобная повязка, шуба и солнцезащитные очки - его постоянные атрибуты. Очки скрывают нервный тик, которым болен исполнитель. Болезнь Андреас Хаукеланд обыграл в своем сценическом псевдониме. Один из трогательных моментов конкурса - когда во время выступления Андреас ненадолго снимает очки.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Элена Цагрину, Кипр
Припев танцевальной композиции "El Diabolo" почти один в один напоминает припев песни Леди Гага. Но это, похоже, не смущает ни Элену Цагрину, ни ее поклонников. На Кипре Элене пришлось объяснять особо рьяным критикам, что речь не идет о поклонении дьяволу, а всего лишь о том, что свое сердце она отдала плохому парню.
"Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Манижа, Россия
Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Daði og Gagnamagnið, Исландия
По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидят только в записи с репетиции.
Фавориты ''Евровидения-2021''
The Roop, Литва
"Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.
Фавориты ''Евровидения-2021''
Йендрик, Германия
Про то, как важно быть терпимым, поет Йендрик из Германии в "I don't feel hate". Немного кантри, яркие цвета и живой пацифистский символ на сцене - то, чем запомнится выступление уроженца Гамбурга. В этом городе родился и Карл Лагерфельд. Йендрик говорит также быстро, как говорил и известный модельер. В школе им это что ли преподавали?