 ″Евровидение-2020″ пройдет в Роттердаме | Новости из Германии о Европе | DW | 30.08.2019

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Европа

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме

Окончательный выбор между Маастрихтом и Роттердамом был сделан в пользу последнего. Финал песенного конкурса "Евровидение" пройдет там 16 мая.

Роттердам

Роттердам

Нидерландский Роттердам в 2020 году примет у себя 65-й песенный конкурс "Евровидение". Такое решение приняли телекомпании-хозяйки смотра совместно с Европейским вещательным союзом (EBU) и советом управляющих мероприятия, говорится в пятницу, 30 августа, в полученном DW заявлении.

"Мы хотели бы поблагодарить все города, которые претендовали на проведение песенного конкурса "Евровидение" в 2020 году, особенно Маастрихт. Из-за его образцовой заявки нам было необычайно сложно принять окончательное решение", - отметил исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн.

"Творческий город"

Контекст

На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве Сергей Лазарев дал интервью DW. Речь в нем шла не только о желании победить на конкурсе, но и о том, по каким вопросам он сохраняет свою позицию. (14.05.2019)

Сергей Лазарев и другие фавориты конкурса, которые должны были пройти квалификацию полуфинала, легко справились с задачей. Без них и без платья Кончиты второй полуфинал был бы скучен. (17.05.2019)

Генеральный директор "Фонда общественного вещания Нидерландов" (NPO) Шула Рейксман в свою очередь назвала Роттердам "предприимчивым и творческим городом, который прекрасно соответствует характеру мероприятия".

Первый и второй полуфиналы "Евровидения" состоятся 12 и 14 мая, финал - 16 мая.

Нидерланды в пятый раз принимают конкурс, он уже проходил в Хилверсюме, Амстердаме и дважды - в Гааге. Страна участвует в "Евровидении" с его первого конкурса, с 1956 года.

В этом году победу в Тель-Авиве одержал голландец Дункан Лоренс с трагической балладой "Arcade", россиянин Сергей Лазарев занял лишь третье место.

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    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


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