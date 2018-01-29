Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Евровидение-2017"

62-й конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Россию на конкурсе "Евровидение-2017" должна представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова. В марте 2017 года СБУ на три года запретила Самойловой въезд на Украину. Запрет был обоснован тем, что россиянка в 2015 году, нарушив установленный Киевом законодательный порядок, въехала на территорию аннексированного Россией Крыма. Европейский вещательный союз (EBU) предложил российскому Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой, однако российская сторона отказалась.

The Mayor of Kyiv, Vitali Klitschko, hands over the Eurovision Host City Insignia to Fernando Medina, Mayor of Lisbon during the Eurovision Semi-Final allocation draw, in the City Hall of Lisbon, Portugal January 29, 2018. REUTERS/Pedro Nunes

Украина и Россия будут соперничать в полуфинале "Евровидения-2018" 29.01.2018

Виталий Кличко передал мэру Лиссабона символические ключи от "Евровидения-2018". Помимо Юлии Самойловой и украинского исполнителя, во втором полуфинале выступят участники из 16 стран.

14.05.2017 Winner of 2017 Eurovision contest Salvador Sobral looks on during a press conference upon their arrival at Humberto Delgado Lisbon's airport on May 14, 2017. / AFP PHOTO / PATRICIA DE MELO MOREIRA (Photo credit should read PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Getty Images)

Победителю "Евровидения" сделали операцию по пересадке сердца 10.12.2017

В Лиссабоне успешно проведена операция по пересадке сердца португальскому певцу Салвадору Собралу . Последние три месяца победитель "Евровидения-2017" провел в больнице в ожидании трансплантации.
Mikrophon aus Kristall - Haupttrophäe des Eurovision Song Contest. Die Fotos dürfen auf der DW-Seiten Veröffentlicht werden. Copyright EBU/Thomas Hanses

Регламент "Евровидения" изменен после проведения конкурса на Украине 01.08.2017

После инцидента с недопуском Юлии Самойловой на "Евровидение-2017" будет запрещено отправлять на конкурс участников, которых потенциально могут не пустить в страну его проведения.
Ein großer Eurovision-Schriftzug steht am 10.05.2017 am Maidan-Platz in Kiew (Ukraine). Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist der diesjährige Austragungsort für den 62. Eurovision Song Contest (ESC) mit den beiden Halbfinalen am 9. und 11. Mai sowie dem Finale am 13. Mai. (zu dpa Kiew präsentiert sich für den ESC herausgeputzt am 11.05.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкие эксперты: справедливо ли наказывать за "Евровидение" одну Украину 30.06.2017

Европейский вещательный союз принял решение наказать Украину денежным штрафом, а России объявить выговор за проблемы, омрачившие проведение "Евровидения-2017" в Киеве. Что говорят немецкие эксперты?

3096294 05/10/2017 Trampled Eurovision flowerbed in central Kiev. Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

Комментарий: "Евровидение-2017" в Киеве - точку ставить рано 15.05.2017

Конкурс "Евровидение" в Киеве закончился, но его организация не пройдет бесследно ни для Украины, ни для Европейского вещательного союза, уверен Андрей Бреннер.
13.05.2017 Der Blick in die Halle vor dem Finale des 62. Eurovision Song Contest (ESC) am 13.05.2017 in Kiew (Ukraine). Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist der diesjährige Austragungsort für den Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Finale am 13. Mai. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Организаторы "Евровидения-2017" и Путин разошлись в оценках конкурса 15.05.2017

Продюсер "Евровидения" назвал мероприятие в Киеве безупречным, а президент РФ считает, что нельзя было доверять организацию конкурса украинским властям.

13.05.2017 Der Blick in die Halle vor dem Finale des 62. Eurovision Song Contest (ESC) am 13.05.2017 in Kiew (Ukraine). Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist der diesjährige Austragungsort für den Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Finale am 13. Mai. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Португалия спасла "Евровидение" 14.05.2017

Победа Салвадора Собрала на "Евровидении-2017" означает качественный скачок конкурса и возращает дискуссии вокруг него в то русло, в котором их следует вести, считает Андрей Бреннер.
13.05.2017 Portugal's Salvador Sobral celebrates after winning the grand final of the Eurovision Song Contest 2017 at the International Exhibition Centre in Kiev, Ukraine, May 13, 2017. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

Салвадор Собрал победил и изменил "Евровидение" 14.05.2017

Сенсационная победа представителя Португалии на "Евровидении-2017" в Киеве подняла конкурс на новый качественный уровень. На "Евровидении" вновь победило не шоу, а песня. Репортаж DW.
13.05.2017 Salvador Sobral aus Portugal freut sich über seine Führung im Punktestand im Finale des 62. Eurovision Song Contest (ESC) am 13.05.2017 in Kiew (Ukraine). Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist der diesjährige Austragungsort für den Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Finale am 13. Mai. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Салвадор Собрал из Португалии победил на "Евровидении-2017" в Киеве 13.05.2017

Впервые представитель Португалии одержал победу на конкурсе "Евровидение". Кристиан Костов из Болгарии занял в Киеве второе место.
13.05.2017 Salvador Sobral aus Portugal freut sich über seine Führung im Punktestand im Finale des 62. Eurovision Song Contest (ESC) am 13.05.2017 in Kiew (Ukraine). Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist der diesjährige Austragungsort für den Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Finale am 13. Mai. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фотогалерея: Чем запомнится "Евровидение" в Киеве 13.05.2017

DW знакомит с самыми яркими исполнителями "Евровидения-2017" в Киеве.
+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zu Eurovision 2017 zu verwenden!+++ ESC 2017

В Киеве проходит финал "Евровидения-2017" 13.05.2017

Победитель музыкального конкурса "Евровидение-2017" определится вечером 13 мая в Киеве. На сцену выйдут представители 26 стран.

Топ-5 финалистов "Евровидения-2017" (13.05.2017) 13.05.2017

Маски, огни, спецэффекты… На "Евровидении" важны не только вокальные данные, но и шоу. Самые яркие выступления - в сюжете DW.
12.05.2017 Dihaj from Azerbaijan performs the song Skeletons during rehearsals for the Eurovision Song Contest, in Kiev, Ukraine, Friday, May 12, 2017. The final of The Eurovision Song Contest 2017 will be held on May 13. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Кто выиграет "Евровидение-2017" в Киеве? 13.05.2017

Финал "Евровидения-2017" начнется в Киеве в субботу, 13 мая, в 22:00 по московскому времени. Главных претендентов на победу два. О том, чего ждать от финала и на кого обратить внимание, сообщает корреспондент DW.
Mikrophon aus Kristall - Haupttrophäe des Eurovision Song Contest. Die Fotos dürfen auf der DW-Seiten Veröffentlicht werden. Copyright EBU/Thomas Hanses

Премьер Украины пообещал проверить траты на "Евровидение-2017" 12.05.2017

В случае выявления нецелевых расходов в ходе "Евровидения" в Киеве виновные будут нести ответственность, заверил Владимир Гройсман.

Немецкая участница "Евровидения-2017" - Левина (12.05.2017) 12.05.2017

Немецкая певица Левина к международному конкурсу "Евровидение" относится спокойно, но не упускает возможности продемонстрировать свои музыкальные данные - даже на пресс-конференции.
Netherlands's OG3NE perform the song Lights and Shadows during the Eurovision Song Contest 2017 Semi-Final 2 at the International Exhibition Centre in Kiev, Ukraine, May 11, 2017. REUTERS/Gleb Garanich

Второй полуфинал "Евровидения-2017", или В ожидании Сердючки 12.05.2017

На "Евровидении" в Киеве определились участники, которые будут бороться за победу 13 мая. Второй полуфинал оказался слабее первого, а Верка Сердючка и на этот раз появилась только на видеоэкране, сожалеет собкор DW.
Показать еще