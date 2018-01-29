62-й конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Россию на конкурсе "Евровидение-2017" должна представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова. В марте 2017 года СБУ на три года запретила Самойловой въезд на Украину. Запрет был обоснован тем, что россиянка в 2015 году, нарушив установленный Киевом законодательный порядок, въехала на территорию аннексированного Россией Крыма. Европейский вещательный союз (EBU) предложил российскому Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой, однако российская сторона отказалась.