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"Евровидение-2016"

14 мая в столице Швеции Стокгольме состоялся финал европейского песенного конкурса Eurovision Song Contest.

Интервью, репортажи, новости, фотогалереи, видеосюжеты DW - о "Евровидении-2016".

14.05.2016 +++ Jamala representing Ukraine with 1944 wins the Grand Final of the 61st annual Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm, Sweden, 14 May 2016. Photo: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Джамала заявила о желании выступать в Крыму 10.05.2017

Победительница "Евровидения-2016" Джамала не стала комментировать выступления на аннексированном Россией полуострове Юлии Самойловой.
FILE epa04466111 Russian singer Iosif Kobzon arrives for his concert in eastern Ukrainian city of Donetsk, Ukraine, 27 October 2014. EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO (zu dpa «Ukraine erklärt 14 russische Künstler zu Gefahr für Sicherheit» vom 08.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Евровидение-2017": Украина отрицает переговоры о "стоп-листе" для российских артистов 07.12.2016

В Киеве информацию о переговорах с EBU о "черных списках" считают "фейком". Однако ситуация по-прежнему остается непроясненной.

15.05.2016 *** Jamala representing Ukraine with 1944 who won the Eurovision Song Contest gives a press conference after the Grand Final of the 61st annual Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm, Sweden, 15 May 2016. Photo: Britta Pedersen/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

"Евровидение-2017": есть ли альтернатива Киеву? 06.12.2016

Немецкие эксперты о возможностях переноса места проведения европейского песенного конкурса. В интервью DW они объясняют "план Б" на тот случай, если Киев не сможет принять "Евровидение-2017".

Der Pokal des Eurovision Song Contests in Stockholm 2016 - das Mikro aus Kristall

Eurovision 2017 - And the winner is... Киев (видео) 09.09.2016

За право проведения ''Евровидения-2017'' боролись три украинских города: Киев, Одесса и Днепр. Победителя долго не объявляли, что привело к слухам. Стали говорить, что право проведения конкурса могут отдать России.
24.05.2016+++ Elchbaby Jamie-Lee steht am 24.05.2016 im Elchgehege der Tierparkanlage Wisentgehege Springe in der Region Hannover (Niedersachsen). Nahe der Heimat von ESC-Kandidatin Jamie-Lee Kriewitz ist das Elchbaby auf ihren Namen getauft worden. Das Elchmädchen kam am Tag des ESC-Finales zur Welt. +++ (C) picture-alliance/dpa/H. Hollemann

Звездный лосенок (фото) 26.05.2016

Девочка-лосенок Джейми-Ли родилась в день, когда проходил финал "Евровидения-2016". Фотографу удалось увидеть ее только сегодня.
14.05.2016 +++ STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 14: Eurovision Song Contest winner 2016 Jamala representing Ukraine is seen at the Ericsson Globe on May 14, 2016 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/Getty Images) Copyright: Getty Images/M. Campanella

Реплика: Была ли прабабушка Джамалы агентом гестапо? 20.05.2016

Российские СМИ пестрят заголовками: "Главный скандал "Евровидения!", "Джамала нарушила правила!" Обозреватель DW Ефим Шуман решил ответить на эти обвинения.
Ukraine ESC-Teilnehmerin Jamala Alexandr Savitzky, DW-Korrespondent in Kiew © DW/A. Savitzky

Победительница "Евровидения-2016": о чем рассказала Джамала в Киеве 17.05.2016

Певица Джамала по возвращении в Киев после "Евровидения" дала первую пресс-конференцию. Она назвала свой триумф победой музыки и рассказала о предложении, поступившем из Крыма.
14.05.2016 +++ Jamala representing Ukraine with 1944 during the Grand Final of the 61st annual Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm, Sweden, 14 May 2016. Photo: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Организаторы "Евровидения" оставили победу за Украиной 17.05.2016

В пресс-службе Европейского вещательного союза в ответ на интернет-петицию против результатов конкурса в Стокгольме заявили DW, что Украина остается победителем конкурса 2016 года.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Zuschauer beim Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm Iveta Mukuchan für Armenien auf der Bühne des Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm Copyright: EBU/Andreas Putting

Комментарий: Политический пиар и "Евровидение-2016" 17.05.2016

Пожалуй, еще никогда музыкальный конкурс "Евровидения" не был таким политизированным, как в этом году. Но это не повод для политиков вмешиваться в него, считает Андрей Бреннер.
Bild vom russischen Karikaturisten Sergey Elkin, Das Bild darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Stichwörter: Russland, Einkommen, Krise, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin. Copyright: Sergey Elkin

"Евровидение-2016": И тут заговор! 17.05.2016

Победу Джамалы на "Евровидении" в России восприняли как политически мотивированную. Карикатурист Сергей Елкин про российскую реакцию на результаты песенного конкурса.
14.05.2016 +++ STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 14: Eurovision Song Contest winner 2016 Jamala representing Ukraine is seen at the Ericsson Globe on May 14, 2016 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/Getty Images) Copyright: Getty Images/M. Campanella

Интернет-петиция о пересмотре итогов "Евровидения" собрала более 300 000 подписей 17.05.2016

Обращение к организаторам конкурса "Евровидение-2016" о повторном рассмотрении его результатов, выложенное на интернет-площадке change.org, набрало более 300 000 голосов.

Как Джамале удалось победить на ''Евровидении'' (16.05.2016) 16.05.2016

В Германии активно обсуждаются итоги песенного конкурса ''Евровидение-2016'' в Стокгольме. Ряд немецких обозревателей назвал результаты в большей степени политическими.

Евровидение-2016: Что думают немцы о победе Джамалы (16.05.2016) 16.05.2016

В Германии активно обсуждаются итоги песенного конкурса ''Евровидение-2016'' в Стокгольме. Ряд немецких обозревателей назвал результаты в большей степени политическими.
14.05.2016 +++ Jamala representing Ukraine with 1944 during the Grand Final of the 61st annual Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm, Sweden, 14 May 2016. Photo: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Немецкие СМИ о "Евровидении-2016": политика, заговор и объятия 16.05.2016

Победа украинки Джамалы стала очевидным политическим решением, почти единогласно утверждают немецкие СМИ. А в РФ все, что идет вразрез с ее интересами, воспринимается как заговор.
14.05.2016 +++ Jamala representing Ukraine with 1944 wins the Grand Final of the 61st annual Eurovision Song Contest (ESC) in Stockholm, Sweden, 14 May 2016. Photo: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

5 (бес)спорных фактов о "Евровидении-2016" 16.05.2016

Чтобы разобраться в итогах конкурса в Стокгольме, вызвавших самые острые дискуссии, спецкор DW на "Евровидении" рассмотрел оценки Джамале, Дами Им и Лазареву отдельно от политики.
14.05.2016 +++ STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 14: Eurovision Song Contest winner 2016 Jamala representing Ukraine is seen at the Ericsson Globe on May 14, 2016 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/Getty Images) Copyright: Getty Images/M. Campanella

Киев хочет провести "Евровидение-2017" на деньги иностранных инвесторов 15.05.2016

По словам главы минкультуры Украины, на организацию конкурса в 2017 году Киев не станет привлекать средства из госбюджета. Министр указал, что основная задача - обеспечить безопасность участников мероприятия.
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