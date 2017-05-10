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14 мая в столице Швеции Стокгольме состоялся финал европейского песенного конкурса Eurovision Song Contest.
Интервью, репортажи, новости, фотогалереи, видеосюжеты DW - о "Евровидении-2016".
Победительница "Евровидения-2016" Джамала не стала комментировать выступления на аннексированном Россией полуострове Юлии Самойловой.
В Киеве информацию о переговорах с EBU о "черных списках" считают "фейком". Однако ситуация по-прежнему остается непроясненной.
Немецкие эксперты о возможностях переноса места проведения европейского песенного конкурса. В интервью DW они объясняют "план Б" на тот случай, если Киев не сможет принять "Евровидение-2017".
За право проведения ''Евровидения-2017'' боролись три украинских города: Киев, Одесса и Днепр. Победителя долго не объявляли, что привело к слухам. Стали говорить, что право проведения конкурса могут отдать России.
Девочка-лосенок Джейми-Ли родилась в день, когда проходил финал "Евровидения-2016". Фотографу удалось увидеть ее только сегодня.
Российские СМИ пестрят заголовками: "Главный скандал "Евровидения!", "Джамала нарушила правила!" Обозреватель DW Ефим Шуман решил ответить на эти обвинения.
Певица Джамала по возвращении в Киев после "Евровидения" дала первую пресс-конференцию. Она назвала свой триумф победой музыки и рассказала о предложении, поступившем из Крыма.
В пресс-службе Европейского вещательного союза в ответ на интернет-петицию против результатов конкурса в Стокгольме заявили DW, что Украина остается победителем конкурса 2016 года.
Пожалуй, еще никогда музыкальный конкурс "Евровидения" не был таким политизированным, как в этом году. Но это не повод для политиков вмешиваться в него, считает Андрей Бреннер.
Победу Джамалы на "Евровидении" в России восприняли как политически мотивированную. Карикатурист Сергей Елкин про российскую реакцию на результаты песенного конкурса.
Обращение к организаторам конкурса "Евровидение-2016" о повторном рассмотрении его результатов, выложенное на интернет-площадке change.org, набрало более 300 000 голосов.
В Германии активно обсуждаются итоги песенного конкурса ''Евровидение-2016'' в Стокгольме. Ряд немецких обозревателей назвал результаты в большей степени политическими.
Победа украинки Джамалы стала очевидным политическим решением, почти единогласно утверждают немецкие СМИ. А в РФ все, что идет вразрез с ее интересами, воспринимается как заговор.
Чтобы разобраться в итогах конкурса в Стокгольме, вызвавших самые острые дискуссии, спецкор DW на "Евровидении" рассмотрел оценки Джамале, Дами Им и Лазареву отдельно от политики.
По словам главы минкультуры Украины, на организацию конкурса в 2017 году Киев не станет привлекать средства из госбюджета. Министр указал, что основная задача - обеспечить безопасность участников мероприятия.
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