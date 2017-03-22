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"Евровидение-2015"

В финале песенного конкурса "Евровидение-2015" выступили участники из 27 стран. Победила Швеция.

23 мая в столице Австрии Вене состоялся финал европейского песенного конкурса "Евровидение-2015" (Eurovision Song Contest 2015). В нем победил швед Монс Зелмерлёв с песней "Heroes", предоставив своей стране возможность стать хозяйкой "Евровидения-2016". Интервью, репортажи, новости, фотогалереи, видеосюжеты DW - о "Евровидении-2015".

ARCHIV - Die im Rollstuhl sitzende Sängerin Julia Samoilowa tritt am 07.03.2014 in Sotschi (Russland) bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele 2014 auf. (zu dpa Ukrainischer Geheimdienst überprüft russische ESC-Teilnehmerin vom 13.03.2017) Foto: Ekaterina Lyzlova/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

СБУ запретила Самойловой въезжать на Украину 22.03.2017

Российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой запретили въезжать на Украину. Запрет обоснован тем, что Самойлова в 2015 году нарушила украинское законодательство, въехав на территорию аннексированного РФ Крыма.
ABD0119_20150523 - WIEN - ÖSTERREICH: Eine Übersicht über die Halle am Samstag, 23. Mai 2015, während des Finales im Rahmen des 60. Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH - 20150523_PD5598

На "Евровидении-2016" начнет действовать новая система голосования 18.02.2016

Голоса национальных жюри и телезрителей будут считаться отдельно. Новая система призвана поддержать напряжение относительно победителя конкурса до объявления последнего результата.
Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015.

Прогноз: что принесет Европе 2016 год? 31.12.2015

2015 год был для Европы очень насыщенным, а что ожидает ее в 2016? Какие главные темы будут обсуждаться в СМИ? DW предлагает прогноз на грядущий год.
The band Il Volo representing Italy performs the song Grande Amore during the final of the 60th annual Eurovision Song Contest in Vienna, Austria May 23, 2015. REUTERS/Leonhard Foeger

На "Евровидении-2015" телезрители отдали первое место Италии 26.05.2015

По итогам голосования телезрителей россиянка Полина Гагарина опередила шведа Монса Зелмерлёва на музыкальном конкурсе, состоявшемся 24 мая в Вене. Швеция выиграла благодаря жюри.
Spectators wave various flags as Il Volo representing Italy perform the song 'Grande Amore' during the final of the Eurovision Song Contest in Austria's capital Vienna, Saturday, May 23, 2015. (AP Photo/Kerstin Joensson)

Комментарий: "Евровидение" нужно России 25.05.2015

Специальный коррреспондент DW Андрей Бреннер о том, почему для России важно участие в конкурсе и что значит второе место Полины Гагариной.
Polina Gagarina representing Russia performs the song 'A Million Voices' during the final of the Eurovision Song Contest in Austria's capital Vienna, Saturday, May 23, 2015. (AP Photo/Kerstin Joensson)

Блогозрение: Серебряная песня Полины Гагариной, или "Евровидение" в перекрестье политики 24.05.2015

Второе место российской певицы Полины Гагариной на конкурсе "Евровидение 2015" стало одной из главных тем, обсуждаемых в Рунете. Блогеров больше волновали вопросы, связанные не с творчеством, а с политикой.
Singer Mans Zelmerloew representing Sweden celebrates winning the final of the 60th annual Eurovision Song Contest in Vienna, Austria May 23, 2015. REUTERS/Leonhard Foeger TPX IMAGES OF THE DAY

Шведский "Аватар" вырвал у Полины Гагариной победу на "Евровидении-2015" 24.05.2015

Фаворит Монс Зелмерлёв выиграл конкурс, однако нервы россиянке потрепал не он. Публика в венском зале Stadthalle неоднозначно реагировала на многое, что было связано с Россией.
Singer Mans Zelmerloew representing Sweden poses with the trophy after winning the final of the 60th annual Eurovision Song Contest in Vienna, Austria May 23, 2015. REUTERS/Heinz-Peter Bader

Швеция обещает волшебное музыкальное шоу на "Евровидении-2016" 24.05.2015

Шведское общественное телевидение SVT радуется возможности вновь выступить организатором европейского песенного конкурса и обещает волшебное шоу.
Singer Ann Sophie representing Germany performs the song Black Smoke during the final of the 60th annual Eurovision Song Contest in Vienna, Austria May 23, 2015. REUTERS/Leonhard Foeger

Немецкая участница "Евровидения": Ощущение было, как на американских горках 24.05.2015

Представительница Германии на конкурсе "Евровидение" осталась довольна своим выступлением, но разочарована результатом. Анн Софи не собирается сдаваться и будет работать дальше.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 23: Mans Zelmerloew of Sweden arrives on stage during the final of the Eurovision Song Contest 2015 on May 23, 2015 in Vienna, Austria. The final of the Eurovision Song Contest 2015 will take place on May 23, 2015. (Photo by Nigel Treblin/Getty Images)

Монс Зелмерлёв из Швеции стал победителем "Евровидения-2015" 23.05.2015

Монс Зелмерлёв из Швеции праздновал победу на песенном конкурсе "Евровидение". Ему удалось опередить россиянку Полину Гагарину и итальянскую группу Il Volo занявших второе и третье место соответственно.
Atmosphere prior to the beginning of the Grand Final of the 60th Eurovision Song Contest 2015 in Vienna, Austria, 23 May 2015. Contestants from 27 countries will compete for the trophy of the Eurovision Song Contest. Photo: Julian Stratenschulte/dpa

В Вене начался финал "Евровидения-2015" 23.05.2015

В Вене начался финал музыкального конкурса "Евровидение-2015". Россиянка Полина Гагарина - в числе главных фаворитов.

Геофактор коротко: 22.05.2015 15:00 (мск) 22.05.2015

В Риге проходит заключительный день саммита "Восточное партнерство". В 2015 году России грозит погружение в глубокую рецессию. На международном конкурсе "Евровидение" в Вене определились победители второго полуфинала.
ABD0119_20150523 - WIEN - ÖSTERREICH: Eine Übersicht über die Halle am Samstag, 23. Mai 2015, während des Finales im Rahmen des 60. Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH - 20150523_PD5598

Портреты звезд "Евровидения" 22.05.2015

В финале "Евровидения-2015", который прошел в Вене 23 мая, выступили участники из 27 стран. DW представляет первую десятку и певицу из Германии.
Bildunterschrift:Participants of the second semi-final of the Eurovision Song Contest stand on stage on May 21, 2015 in Vienna. The final of the 60th Eurovision Song Contest 2015 with 27 nations competing takes place on May 23, 2015. AFP PHOTO / DIETER NAGL (Photo credit should read DIETER NAGL/AFP/Getty Images)

На "Евровидении-2015" в Вене тон задала Восточная Европа 22.05.2015

Названы победители второго полуфинала конкурса. Их состав подтвердил тренд нынешнего "Евровидения": доминирующую роль восточноевропейских стран. Но тенденция еще не прогноз на победу.
20.5.2015 Teilnehmer des 2.Semifinales während der Generalprobe beim Eurovision Song Contest 2015 am 20.5.2015 in Wien. Copyright: DW/A. Brenner

На "Евровидении-2015" определились все финалисты конкурса 21.05.2015

В Вене стали известны все финалисты песенного конкурса "Евровидение-2015". Еще десять участников последнего этапа конкурса определились во втором полуфинале.
20.5.2015 Teilnehmer des 2.Semifinales während der Generalprobe beim Eurovision Song Contest 2015 am 20.5.2015 in Wien. Copyright: DW/A. Brenner

На "Евровидении-2015" станут известны все финалисты 21.05.2015

В четверг в Вене будут названы последние 10 участников финала музыкального конкурса. Он состоится в субботу, 23 мая. Ранее в финал уже вышла россиянка Полина Гагарина.
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