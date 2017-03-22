В финале песенного конкурса "Евровидение-2015" выступили участники из 27 стран. Победила Швеция.
23 мая в столице Австрии Вене состоялся финал европейского песенного конкурса "Евровидение-2015" (Eurovision Song Contest 2015). В нем победил швед Монс Зелмерлёв с песней "Heroes", предоставив своей стране возможность стать хозяйкой "Евровидения-2016". Интервью, репортажи, новости, фотогалереи, видеосюжеты DW - о "Евровидении-2015".
Второе место российской певицы Полины Гагариной на конкурсе "Евровидение 2015" стало одной из главных тем, обсуждаемых в Рунете. Блогеров больше волновали вопросы, связанные не с творчеством, а с политикой.