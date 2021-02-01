Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие (фото)

Эрфурт • Власти немецкого Эрфурта и восточногерманской земли Тюрингия официально подали заявку на включение средневековых еврейских памятников этого города в список Всемирного культурного наследия. Как отмечает информационное агентство dpa, работа над документами, переданными ЮНЕСКО, продолжалась около восьми лет. Заявка включает в себя подробное историческое досье, подчеркивающее уникальность этого наследия в Эрфурте, а также план мер по охране этих объектов и коллекций в будущем и создании возможностей для знакомства с ними.

Средневековая еврейская община Эрфурта прекратила свое существование в 1349 году, когда в результате погрома во время эпидемии чумы, в распространении которой обвинили евреев, были убиты сотни человек, а оставшиеся в живых евреи покинули этот тюрингский город. На территории Эрфурта сейчас находится несколько архитектурных памятников, связанных с историей здешней еврейской общины в Средние века.

Вход в Старую синагогу в Эрфурте

Окна Старой синагоги в Эрфурте

Особое место среди них занимает Старая синагога - одно из старейших и лучше всего сохранившихся средневековых синагогальных зданий в Центральной Европе. На протяжении последних столетий в разное время оно использовалось, в частности, как склад, бальный зал и ресторан. Самые старые части синагоги датируются 1094 годом. Здание расширялось и перестраивалось около 1270-го года и в начале 1300-х годов. Рядом в ходе археологических раскопок была также обнаружена хорошо сохранившаяся еврейская ритуальная купальня - миква.

Средневековая синагога - забытая и заново обретенная

О том, что изначально это здание было возведено в качестве синагоги, в Эрфурте фактически забыли, поэтому бывшая городская синагога не была разрушена во времена национал-социализма. Об истории этого места в столице Тюрингии вспомнили лишь в начале 1990-х годов, благодаря исследованиям историков.

В 1998 году город выкупил здание в собственность. Сейчас оно используется в музейных целях. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты из клада 1349 года, обнаруженного в конце прошлого века в стене старого каменного дома в бывшем еврейском квартале Эрфурта, а также копии древних рукописей XII-XIV веков, оригиналы которых хранятся в Берлине. Самым известным из этих документов является Эрфуртская тосефта - старейшая из трех дошедших до наших дней таких сборников, составленных иудейскими законоучителями.

Средневековые памятники еврейской истории в Эрфурте. Фотографии

Музейная витрина в Старой синагоге

Средневековая миква в Эрфурте

Эрфуртская миква во время раскопок в 2007 году

Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch), возглавлявшая Центральный совет евреев в Германии, и другие гости торжественного открытия музея в Старой синагоге в 2009 году

Золотые и серебряные монеты, спрятанные еврейским купцом в 1349 году во время погрома и найденные в 1998 году

Уникальное золотое свадебное кольцо XIV века - экспонат музея в Старой синагоге

Музей во время ремонта и подготовки к открытию в 2009 году

Всемирное наследие в Германии

На территории Германии сейчас насчитывается в общей сложности 46 объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Заявка из Эрфурта может быть рассмотрена уже в 2022 году. В этой организации сейчас находится несколько заявок из Германии - в частности, на присвоение статуса Всемирного наследия уникальному памятнику эпохи модерна - Колонии художников на холме Матильды (Mathildenhöhe) в Дармштадте и "Иерусалиму на Рейне" - памятникам, связанным с историей еврейских общин рейнских городов Майнца, Вормса и Шпайера.

Отметим также, что в 2021 году отмечается 1700-летие еврейской жизни в Германии. Первое письменное свидетельство о жизни евреев в Центральной Европе - в Кельне - содержится в указе римского императора Константина Великого 321 года.

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