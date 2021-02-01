Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие (фото)

Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
Эрфурт • Власти немецкого Эрфурта и восточногерманской земли Тюрингия официально подали заявку на включение средневековых еврейских памятников этого города в список Всемирного культурного наследия. Как отмечает информационное агентство dpa, работа над документами, переданными ЮНЕСКО, продолжалась около восьми лет. Заявка включает в себя подробное историческое досье, подчеркивающее уникальность этого наследия в Эрфурте, а также план мер по охране этих объектов и коллекций в будущем и создании возможностей для знакомства с ними.
Средневековая еврейская община Эрфурта прекратила свое существование в 1349 году, когда в результате погрома во время эпидемии чумы, в распространении которой обвинили евреев, были убиты сотни человек, а оставшиеся в живых евреи покинули этот тюрингский город. На территории Эрфурта сейчас находится несколько архитектурных памятников, связанных с историей здешней еврейской общины в Средние века.
Особое место среди них занимает Старая синагога - одно из старейших и лучше всего сохранившихся средневековых синагогальных зданий в Центральной Европе. На протяжении последних столетий в разное время оно использовалось, в частности, как склад, бальный зал и ресторан. Самые старые части синагоги датируются 1094 годом. Здание расширялось и перестраивалось около 1270-го года и в начале 1300-х годов. Рядом в ходе археологических раскопок была также обнаружена хорошо сохранившаяся еврейская ритуальная купальня - миква.
О том, что изначально это здание было возведено в качестве синагоги, в Эрфурте фактически забыли, поэтому бывшая городская синагога не была разрушена во времена национал-социализма. Об истории этого места в столице Тюрингии вспомнили лишь в начале 1990-х годов, благодаря исследованиям историков.
В 1998 году город выкупил здание в собственность. Сейчас оно используется в музейных целях. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты из клада 1349 года, обнаруженного в конце прошлого века в стене старого каменного дома в бывшем еврейском квартале Эрфурта, а также копии древних рукописей XII-XIV веков, оригиналы которых хранятся в Берлине. Самым известным из этих документов является Эрфуртская тосефта - старейшая из трех дошедших до наших дней таких сборников, составленных иудейскими законоучителями.
Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch), возглавлявшая Центральный совет евреев в Германии, и другие гости торжественного открытия музея в Старой синагоге в 2009 году
Золотые и серебряные монеты, спрятанные еврейским купцом в 1349 году во время погрома и найденные в 1998 году
На территории Германии сейчас насчитывается в общей сложности 46 объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Заявка из Эрфурта может быть рассмотрена уже в 2022 году. В этой организации сейчас находится несколько заявок из Германии - в частности, на присвоение статуса Всемирного наследия уникальному памятнику эпохи модерна - Колонии художников на холме Матильды (Mathildenhöhe) в Дармштадте и "Иерусалиму на Рейне" - памятникам, связанным с историей еврейских общин рейнских городов Майнца, Вормса и Шпайера.
Отметим также, что в 2021 году отмечается 1700-летие еврейской жизни в Германии. Первое письменное свидетельство о жизни евреев в Центральной Европе - в Кельне - содержится в указе римского императора Константина Великого 321 года.
Смотрите также:
17 веков насчитывает история евреев в Германии - история, в которой много славных и много трагических страниц.
19 июля Центральный совет евреев Германии отмечает 70-летний юбилей. DW поговорила с раввином Юрием Кадниковым о проблемах еврейских общин и об антисемитизме в Германии.
Министерство обороны ФРГ и Центральный совет евреев в Германии подписали соответствующий госдоговор. Первые раввины появятся в бундесвере уже в 2020 году.
Согласно недавно проведенному опросу, каждый четвертый житель ФРГ придерживается антисемитских взглядов. О выводах исследования DW поговорила с раввином Кельнской синагоги Иехиэлем Брукнером.
Самая большая еврейская община Германии в Берлине - "аванс доверия нашей демократии", заявил глава МИД ФРГ на первой церемонии ординации равинов в берлинской синагоге.
Почти 1700 лет насчитывает история евреев на территории Германии. Центр преследуемого искусства в Золингене совместно с ООН посвятили ей необычную виртуальную выставку "Семь мест в Германии".
В Кельне готовятся отметить 1700-летие еврейской жизни в Германии. Именно здесь находится самая старая еврейская община к северу от Альп.
В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас значится немногим более четырех десятков немецких объектов. Через пять лет в него могут попасть места, связанные с историей немецких евреев.
"Heiliger Sand" - "Святой песок" - самое старое из сохранившихся на своем изначальном месте еврейских кладбищ Европы. Здешнюю общину называли "Малым Иерусалимом".