 Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 01.02.2021

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По Германии

Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие (фото)

Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.

Старая синагога в Эрфурте

Старая синагога в столице Тюрингии - Эрфурте

Эрфурт • Власти немецкого Эрфурта и восточногерманской земли Тюрингия официально подали заявку на включение средневековых еврейских памятников этого города в список Всемирного культурного наследия. Как отмечает информационное агентство dpa, работа над документами, переданными ЮНЕСКО, продолжалась около восьми лет. Заявка включает в себя подробное историческое досье, подчеркивающее уникальность этого наследия в Эрфурте, а также план мер по охране этих объектов и коллекций в будущем и создании возможностей для знакомства с ними.

Средневековая еврейская община Эрфурта прекратила свое существование в 1349 году, когда в результате погрома во время эпидемии чумы, в распространении которой обвинили евреев, были убиты сотни человек, а оставшиеся в живых евреи покинули этот тюрингский город. На территории Эрфурта сейчас находится несколько архитектурных памятников, связанных с историей здешней еврейской общины в Средние века.

Вход в Старую синагогу в Эрфурте

Вход в Старую синагогу в Эрфурте

Окна Старой синагоги в Эрфурте

Окна Старой синагоги в Эрфурте

Особое место среди них занимает Старая синагога - одно из старейших и лучше всего сохранившихся средневековых синагогальных зданий в Центральной Европе. На протяжении последних столетий в разное время оно использовалось, в частности, как склад, бальный зал и ресторан. Самые старые части синагоги датируются 1094 годом. Здание расширялось и перестраивалось около 1270-го года и в начале 1300-х годов. Рядом в ходе археологических раскопок была также обнаружена хорошо сохранившаяся еврейская ритуальная купальня - миква.

Средневековая синагога - забытая и заново обретенная

О том, что изначально это здание было возведено в качестве синагоги, в Эрфурте фактически забыли, поэтому бывшая городская синагога не была разрушена во времена национал-социализма. Об истории этого места в столице Тюрингии вспомнили лишь в начале 1990-х годов, благодаря исследованиям историков.

В 1998 году город выкупил здание в собственность. Сейчас оно используется в музейных целях. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты из клада 1349 года, обнаруженного в конце прошлого века в стене старого каменного дома в бывшем еврейском квартале Эрфурта, а также копии древних рукописей XII-XIV веков, оригиналы которых хранятся в Берлине. Самым известным из этих документов является Эрфуртская тосефта - старейшая из трех дошедших до наших дней таких сборников, составленных иудейскими законоучителями.

Средневековые памятники еврейской истории в Эрфурте. Фотографии

Музейная витрина в Старой синагоге, Эрфурт

Музейная витрина в Старой синагоге

Средневековая миква в Эрфурте

Средневековая миква в Эрфурте

Эрфуртская миква во время раскопок в 2007 году

Эрфуртская миква во время раскопок в 2007 году

Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch), возглавлявшая Центральный совет евреев в Германии, и другие гости торжественного открытия музея в Старой синагоге в 2009 году

Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch), возглавлявшая Центральный совет евреев в Германии, и другие гости торжественного открытия музея в Старой синагоге в 2009 году

Золотые и серебряные монеты, спрятанные еврейским купцом в 1349 году во время погрома и найденные в 1998 году

Золотые и серебряные монеты, спрятанные еврейским купцом в 1349 году во время погрома и найденные в 1998 году

Золотое свадебное кольцо XIV века

Уникальное золотое свадебное кольцо XIV века - экспонат музея в Старой синагоге

Музей во время ремонта и подготовки к открытию в 2009 году

Музей во время ремонта и подготовки к открытию в 2009 году

Всемирное наследие в Германии

На территории Германии сейчас насчитывается в общей сложности 46 объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Заявка из Эрфурта может быть рассмотрена уже в 2022 году. В этой организации сейчас находится несколько заявок из Германии - в частности, на присвоение статуса Всемирного наследия уникальному памятнику эпохи модерна - Колонии художников на холме Матильды (Mathildenhöhe) в Дармштадте и  "Иерусалиму на Рейне" - памятникам, связанным с историей еврейских общин рейнских городов Майнца, Вормса и Шпайера.

Отметим также, что в 2021 году отмечается 1700-летие еврейской жизни в Германии. Первое письменное свидетельство о жизни евреев в Центральной Европе - в Кельне - содержится в указе римского императора Константина Великого 321 года.

Смотрите также: 

  • Водный резервуар для омовения в Шпайере

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Романские памятники Шпайера

    Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором - самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник - стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.

  • Князь-епископ Иоганн I фон Крайхгау гарантирует евреям защиту в Шпайере. Рисунок XIX века

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский квартал

    Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

  • Стена синагоги

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ

    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Заявка для ЮНЕСКО

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский двор

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Экспозиция

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пожар 1689 года

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейские общины

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пороховой склад

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Новый музей

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Очищение

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле. Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Время работы

    С 1 апреля по 31 октября музей открыт ежедневно с 10 до 17 часов. С 1 ноября по 31 марта - со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов. Адрес: Kleine Pfaffengasse 20/21, 67346 Speyer.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

juedisches-leben.erfurt.de

Музей в Старой синагоге Эрфурта

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