Евреи в Германии: ненависть растет

От "Людвига Фишера" пришло очередное письмо. Йорай Файнберг уже привык к этому. Каждые несколько дней израильтянину Файнбергу, владельцу одного из берлинских ресторанов, приходят по электронной почте письма от человека, называющего себя именем одного из руководителей оккупационной администрации в Польше времен третьего Рейха - именем преступника, проводившего политику организованного террора против евреев и поляков. Содержание писем всегда примерно одно и то же: Файнберг - грязная крыса, Холокост - выдумка, а всем евреям место в газовой камере.

На данный момент полные ненависти письма, которые Йорай Файнберг получил от "Людвига Фишера", в распечатанном виде занимают 60 страниц. 60 страниц оскорблений, угроз и отрицаний Холокоста. "Я больше не воспринимаю это как что-то личное и не отношусь к этому всерьез", - говорит Файнберг.

Антисемитские высказывания в Сети: табу размываются

Йорай Файнберг приехал из Израиля в Германию шесть лет назад и сразу почувствовал себя желанным гостем. "Я ощущал, что мне здесь рады", - вспоминает он. До этого Йорай жил в Вене, где отношение к евреям и израильтянам было не таким спокойным, как в Берлине. "Но сейчас времена немного изменились в худшую сторону", - грустно констатирует Файнберг.

В последние месяцы в Германии неоднократно происходили антисемитские нападения. Недавно в Бонне 20-летний гражданин ФРГ, выходец из семьи палестинцев, напал на приехавшего из США израильского профессора. Широкую огласку получил также инцидент, случившийся в Берлине в апреле, когда 19-летний сириец набросился с ремнем на 21-летнего гражданина Израиля в кипе.

Участник акции в Берлине против антисемитизма в Германии

Антисеминтские нападки и оскорбления все чаще встречаются и в социальных сетях: интернет пронизан полными ненависти высказываниями в адрес евреев и Израиля. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Антисемитизм 2.0 и культура ненависти в Сети", проведенного учеными Технического университета в Берлине.

Ученые проанализировали 300 тысяч высказываний - в большинстве случаев, анонимных, и пришли к выводу, что увеличивается не только число антисемитских комментариев - они становятся более радикальными. "Табу размываются", - считает руководитель исследования Моника Шварц-Фризель (Monika Schwarz-Friesel). Скорость, свободный доступ, глобальный охват и анонимность способствуют "почти безграничному распространению без всяких фильтров антисемитских идей", говорится в заключении лингвистов.

У антисемитов в Германии много последователей

Впервые Йорай Файнберг столкнулся с проявлением антисемитизма на улице среди бела дня. В декабре 2017 года у входа в его собственный ресторан Файнберга осыпал оскорблениями какой-то мужчина. Йорай записал инцидент на видео и выложил его в интернет. Солидарность и поддержку ему высказали люди из разных уголков Германии. Но с тех пор израильтянин испытывает все больше враждебности по отношению к себе. "Беда не в том, что есть отдельные злые люди, а в том, что у них много последователей", - заключает Йорай Файнберг.

Оскверненное еврейское кладбище в городе Крёпельне на севере ФРГ

Исследование ученых из Технического университета подтверждает этот вывод. "Ненависть к евреям проявляют не только представители праворадикальных и популистских движений", - констатирует Моника Шварц-Фризель. Антисемитские комментарии оставляют и левые радикалы, и люди, придерживающиеся либеральных взглядов, и мусульмане.

Наблюдающийся в повседневной жизни общества антисемитизм наиболее опасен, считают ученые. Люди нередко не воспринимают радикальные комментарии всерьез, считая их глупостью. А в тех случаях, когда антисемитские высказывания исходят от образованного населения страны, с ними все чаще соглашаются.

Средневековые антисемитские предрассудки

Враждебность по отношению к Йораю Файнбергу проявляют, прежде всего, представители праворадикальных кругов. На это указывают не только их прозвища, такие, как "Людвиг Фишер", - в отправленных ими письмах есть много общего. Авторы отрицают Холокост и существование концентрационных лагерей. А ответственность за массовые убийства евреев в период Второй мировой войне, по их словам, несут не нацисты, а сами евреи.

Антисемитские предрассудки в отношении евреев не изменились со времен средневековья

По мнению Йорая Файнберга, ответственность за изменение обстановки в ФРГ несут многие: "Атмосфера в Германии в целом стала более экстремальной, причем во всех направлениях. Произошла радикализация правых, в ответ радикализировались и левые", - поясняет израильтянин. Немалую роль, на его взгляд, сыграл выросший уровень миграции в Европу.

Способ проявления враждебности и содержание оскорблений остаются неизменными. "Нас самих испугал тот факт, что предрассудки в отношении евреев за последние несколько веков едва ли изменились", - признается лингвист Моника Шварц-Фризель.

Аргументы антисемитов, считающих евреев "мировым злом", практически не отличаются от аргументов, существовавших в 16 веке. Впрочем, сегодня к этим предрассудкам прибавилась еще и критика Израиля.

Ни один из нападавших на Файнберга не наказан

Будь то средневековые предрассудки в отношении евреев или антисемитизм, замаскированный под критику еврейского государства, - Йорай Файнберг решительно выступает против любых проявлений ненависти. Это не всегда легко.

Когда он выложил первые письма от "Людвига Фишера" на свою страницу в Facebook, администрация социальной сети уничтожила этот пост и заблокировала страницу Йорая: алгоритм Facebook не различает тех, кто угрожает, и тех, в чей адрес поступили угрозы.

Йорай подчеркивает, что немецкие органы юстиции крайне серьезно относятся к этой проблеме, но пока что сделано немного. "До сих пор ни один из подвергших меня нападкам не был наказан. Мне пришлось испытать на себе несколько крайних проявлений антисемитизма, когда допустившие их, как мне кажется, должны были быть наказаны", - говорит мужчина.

"Если нынешний тренд не изменится, антисемитизм станет все более нормальным явлением не только в Сети, но и в реальной жизни", - предупреждает лингвист Моника Шварц-Фризель. Интернет и реальная жизнь уже сегодня тесно связаны. Тем не менее Йорай Файнберг надеется, что в следующие несколько лет ситуация снова изменится в лучшую сторону. "Я не уеду из Германии из-за кучки каких-то идиотов ", - заверил он.

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