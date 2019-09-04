 Евгения Коваленко приговорили к 3,5 года за брошенную в омоновца урну | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2019

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Россия

Евгения Коваленко приговорили к 3,5 года за брошенную в омоновца урну

Коваленко объяснил свои действия на несанкционированной акции 27 июля желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

Полицейские задерживают участника несанкционированной акции в Москве 27 июля 2019 года

Полицейские задерживают участника несанкционированной акции в Москве 27 июля 2019 года

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии Евгения Коваленко, который, по версии следствия, бросил урну в сотрудника специального полицейского подразделения во время несанкционированной акции 27 июля и проходил по двум эпизодам насилия в отношении представителей власти.

Как утверждается в обвинительном заключению, мужчина сначала толкнул сотрудника патрульно-постовой службы МВД Евгения Терещенко, а затем напал со спины на омоновца Максима Салиева и бросил в его сторону мусорку.

"Защищал других митингующих"

Свою вину Коваленко не признал. Он объяснил свой поступок "жестом отчаяния" и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских. 

Контекст

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В основу приговора легли показания пяти сотрудников полиции, работавших на акции и все как один якобы видевших, как Коваленко кинул урну в спину силовика, уточняет "Новая газета".

Прокурор настаивал на пяти годах колонии. Из-за наличия на иждивении Коваленко престарелой, 70-летней, матери был в итоге вынесен вердикт о 3,5 года колонии общего режима.

Евгений Коваленко был первым арестованным по делу о протестах 27 июля в Москве, уточняет "Интерфакс". Следствие в отношении него, однако, достаточно быстро выделили из основного дела.

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