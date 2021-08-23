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Город в Германии, административный центр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.
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23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
Между Германией и Уральским регионом после семилетнего перерыва возобновляется прямое воздушное сообщение.
Этот дворец построили в 1755-1773 годах около Дюссельдорфа в качестве герцогской резиденции. Позже он использовался правительством ФРГ для государственных приемов.
Первые в Европе бесконтактные пешеходные светофоры проходят испытания на улицах Дюссельдорфа.
Чего только не продают в Германии с помощью торговых автоматов - от свежих яиц до велосипедных камер. Теперь, вот, дошла очередь до туалетной бумаги.
"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не будет летать в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.
Что в России, Украине и Беларуси - Масленица, то в Германии - карнавал, после которого наступает Великий пост.
На календаре - последний день января, но в Германии уже распустились крокусы.
Этот праздник является одним из самых ярких ежегодных событий в городской жизни Дюссельдорфа. В этом году День Японии пройдет здесь в субботу, 25 мая.
В двух федеральных землях ФРГ прошли полицейские спецоперации. Временно были задержаны 11 предполагаемых исламистов.
Столица Австрии в десятый раз подряд признана самым комфортным для жизни городом. В десятку самых благоприятных городов также вошли Мюнхен, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне.
Ангела Меркель с незапамятных времен служит мишенью карнавальной сатиры. Иногда - сатиры едкой, иногда - плоской. Посмотрим, как немецкие шуты насмехаются над своим канцлером.
Главными карнавальными бастионами в Германии считаются Кельн, Дюссельдорф и Майнц.
Власти ФРГ подозревают Mahar Air в причастности к шпионажу и терроризму. Mahar Air - вторая по величине авиакомпания Ирана - совершала регулярные рейсы в Дюссельдорф и Мюнхен.
В Германии бастуют сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Акция может затронуть почти 110 тысяч пассажиров.
Тысячи человек участвовали в акциях против запланированных законов о полиции в землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония.
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