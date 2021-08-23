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Дюссельдорф

Город в Германии, административный центр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

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18.05.2015 *** Das historische Rathaus am Prinzipalmarkt fotografiert am 18.05.2015 in Münster (Nordrhein-Westfalen). Foto: Friso Gentsch/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию (фотогалерея) 23.08.2021

23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
Palma de Mallorca, Spanien - 11. Mai 2018: Ein Airbus A320 der Eurowings mit dem Kennzeichen D-ABNU landet auf dem Flughafen Palma de Mallorca (PMI) in Spanien.

Дочка Lufthansa начинает выполнять прямые рейсы из ФРГ на Урал 04.07.2021

Между Германией и Уральским регионом после семилетнего перерыва возобновляется прямое воздушное сообщение.
57015841 - Benrath Palace in Dusseldorf at evening, Germany © Mikhail Markovskiy

Дворец Бенрат: где немцы принимали Елизавету II и Горбачева (фото) 31.01.2021

Этот дворец построили в 1755-1773 годах около Дюссельдорфа в качестве герцогской резиденции. Позже он использовался правительством ФРГ для государственных приемов.
25.11.2020, Düsseldorf, Deutschland: Ein Sensortaster ist an einer Fußgängerampel zu sehen. Fußgänger in Düsseldorf können nun ohne Berührung eine Ampel auf Grün schalten lassen. Der nach Angaben der Stadt europaweit erste kontaktlose Ampeltaster werde an drei Fußgängerüberwegen im Ortsteil Gerresheim getestet. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa | Verwendung weltweit

В Германии появились бесконтактные пешеходные светофоры (фото) 26.11.2020

Первые в Европе бесконтактные пешеходные светофоры проходят испытания на улицах Дюссельдорфа.

20.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: LKW-Fahrer Yussuf zieht sich am Toilettenpapier-Automaten auf dem Parkplatz des Toilettenpapierherstellers Hakle zwei Rollen des Hygieneartikels. Der Hersteller hat den Automaten aufgestellt, um einen Beitrag zur Versorgung der Öffentlichkeit zu leisten, da es durch die Corona-Pandemie-Angst erneut zu Panikkäufen in der Bevölkerung gekommen ist. Foto: Roberto Pfeil/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии появился автомат по продаже туалетной бумаги (фото) 21.10.2020

Чего только не продают в Германии с помощью торговых автоматов - от свежих яиц до велосипедных камер. Теперь, вот, дошла очередь до туалетной бумаги.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 25 : Aircraft personnel of Russia's largest airline Aeroflot take part in a training at the training center at Sheremetyevo International Airport in Moscow, Russia on December 25, 2019. Aeroflot personnel practice in trainings such as first aid and evacuation process in emergency cases given at the center. The company trains its personnel in groups including pilots and cabin crew members. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Аэрофлот" сократит рейсы в Германию, Францию и Испанию 11.03.2020

"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не будет летать в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.
Nubbelverbrennung beim Veilchendienstagszug in Porz-Zündorf. Köln, 05.03.2019 | Verwendung weltweit

Чучела отпущения - главные герои проводов Масленицы по-немецки (фото) 25.02.2020

Что в России, Украине и Беларуси - Масленица, то в Германии - карнавал, после которого наступает Великий пост.
30.01.2020, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Krokusse blühen in einem Park in der Innenstadt. Die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen werden zum Ende der Woche ungewöhnlich mild. Bei Höchsttemperaturen von 11 bis 14 Grad, im Bergland um 9 Grad, werde es vor allem am Freitag und Samstag «sehr mild», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag mit. Foto: Martin Gerten/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Весна без зимы: в Германии уже цветут крокусы (фото) 31.01.2020

На календаре - последний день января, но в Германии уже распустились крокусы.

Ein Mädchen der Hanayagi Tomokinu und Watanabe-Tanzgruppe tanzt beim 16. Japan-Tag am 20.05.2017 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Japanische Kampfsportarten und Malerei wurden präsentiert, Sushi und Nudelgerichte angeboten. Mit ihren fantasievollen und schrillen Kostümen zogen vor allem die Cosplayer die Blicke auf sich. Foto: David Young/dpa | Verwendung weltweit

Самый японский день в самом японском городе Германии 20.05.2019

Этот праздник является одним из самых ярких ежегодных событий в городской жизни Дюссельдорфа. В этом году День Японии пройдет здесь в субботу, 25 мая.

Police secures the area at Limbecker Platz shopping mall in Essen, Germany, March 11, 2017, after it was shut due to attack threat. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Задержаных в ФРГ 11 предполагаемых исламистов отпускают на свободу 30.03.2019

В двух федеральных землях ФРГ прошли полицейские спецоперации. Временно были задержаны 11 предполагаемых исламистов.

13.03.2018., Vienna , Austria - Panoramic view of the center of Vienna. Photo: Borna Filic/PIXSELL |

Вена вновь признана самым благоприятным для жизни городом 13.03.2019

Столица Австрии в десятый раз подряд признана самым комфортным для жизни городом. В десятку самых благоприятных городов также вошли Мюнхен, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне.
ARCHIV - Ein Mottowagen zeigt am 11.02.2013 beim Rosenmontagszug in Köln (Nordrhein-Westfalen) Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am Dienstag findet das Richtfest des Kölner Rosenmontagszuges statt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как в Германии смеются над Ангелой Меркель. Ретроспектива в фотографиях 01.03.2019

Ангела Меркель с незапамятных времен служит мишенью карнавальной сатиры. Иногда - сатиры едкой, иногда - плоской. Посмотрим, как немецкие шуты насмехаются над своим канцлером.
28.02.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Verkleidete Närrinnen und Narren feiern in Köln. Traditionell läutet Weiberfastnacht den Beginn des Straßenkarnevals ein. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии начался уличный карнавал (фото) 28.02.2019

Главными карнавальными бастионами в Германии считаются Кельн, Дюссельдорф и Майнц.
The Airbus A340-600 civil jet airplane of Mahan Air departs Vnukovo airport, Moscow, Russia | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Германия закрыла аэропорты для авиакомпании Ирана 21.01.2019

Власти ФРГ подозревают Mahar Air в причастности к шпионажу и терроризму. Mahar Air - вторая по величине авиакомпания Ирана - совершала регулярные рейсы в Дюссельдорф и Мюнхен.
Flugzeugtaufe, Germanwings, Airbus A319, Sonderlackierung, Spirit-of-T-COM, Flughafen Köln-Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В трех крупных аэропортах ФРГ началась забастовка персонала 10.01.2019

В Германии бастуют сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Акция может затронуть почти 110 тысяч пассажиров.
08.12.2018, Niedersachsen, Hannover: Teilnehmer des Demonstrationszug des Bündnisses #noNPOG protestieren gegen das geplante niedersächsische Polizeigesetz (NPOG). Die Überarbeitung des Polizeigesetzes ist eines der zentralen Vorhaben der rot-schwarzen Koalition in Hannover. Foto: Clemens Heidrich/dpa | Verwendung weltweit

На западе ФРГ протестуют против законопроектов о полиции 08.12.2018

Тысячи человек участвовали в акциях против запланированных законов о полиции в землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония.
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