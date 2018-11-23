Дымчатый закат на Большом Фельдберге (фото)

879-метровая гора Большой Фельдберг - самая высокая точка немецкого региона Таунус в земле Гессен.
25.11.2018, Шмиттен • Эта фотография деревьев, покрытых инеем, была сделана в конце ноября. Гора Большой Фельдберг находится в гессенском регионе Верхний Таунус.
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