Дума просит Генпрокуратуру проверить материалы DW, "Голоса Америки" и "Радио Свободы"

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что его комиссия направила в Генпрокуратуру материалы ряда зарубежных СМИ, посвященные голосованию по поправкам в конституцию.

Среди этих СМИ - "Голос Америки", "Настоящее время", "Радио Свобода" и медиакомпания DW, которую Пискарев назвал "радиостанцией "Немецкая волна". Сообщение об этом появилось во вторник, 23 июня, на сайте Госдумы.

Генпрокуратура должна, по словам Пискарева, "дать правовую оценку" этим публикациям и "принять решения в соответствии с законодательством Российской Федерации". Сам Пискарев видит в материалах этих СМИ "системное тиражирование дезинформации" и пропаганду.

"В этих действиях прослеживаются системные попытки оказать внешнее воздействие на внутренние дела России, повлиять на волеизъявление граждан нашей страны, что недопустимо и не должно остаться без ответа в соответствии с действующим законодательством", - заявил он.

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