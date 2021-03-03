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Дублинское соглашение

Дублинское соглашение является частью права ЕС и определяет ответственность стран ЕС за предоставление политического убежища.

Дублинское соглашение является частью права ЕС и определяет ответственность стран ЕС за решение вопроса о предоставлении политического убежища. Согласно соглашению, мигранты в принципе должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза. Один из пунктов соглашения разрешает властям любой страны, его подписавшей, и самим рассматривать заявления с просьбой об убежище вне зависимости от того, прибыл ли беженец к ним напрямую или транзитом через другое государство ЕС.

ARCHIV - Abgelehnte Asylbewerber steigen am 24.02.2015 am Baden-Airport in Rheinmünster (Baden-Württemberg) im Rahmen einer landesweiten Sammelabschiebung in ein Flugzeug. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurden an diesem Tag Dutzende abgelehnte Asylbewerber nach Serbien und Mazedonien abgeschoben. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa Deutschland schiebt deutlich mehr Asylbewerber ab vom 03.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Германия в 2020 году депортировала вдвое меньше мигрантов 03.03.2021

Большинство мигрантов были высланы из Германии в Грузию и Албанию. В 2020 году депортация впервые была осуществлена и во Францию.
ARCHIV - 22.10.2012, Brandenburg, Eisenhüttenstadt: Eine syrische Familie sitzt vor einem Asylwohnheim der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg. Der Bundestag befasst sich in seiner Sitzung unter anderem mit der Reform des Familiennachzugs in der EU. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Полиция Германии выявила поток беженцев через Скандинавию 26.11.2020

В 2020 году в Германию нелегально приехали более 1500 мигрантов, подавшие прошение об убежище в Скандинавии. Всего в Германии находятся десятки тысяч беженцев, за которых несут ответственность другие страны ЕС.

MYTILENE, GREECE - SEPTEMBER 12: Migrants wait to be registered at the refugee camp at Kara Tepe in the northeast of the capitol on the Greek island of Lesbos on September 12, 2020 in Mytilene, Greece. A massive fire ravaged the Moria migrant camp on the night of September 8, leaving more than 12,000 refugees homeless with many being shuttled to newly built tents at Kara Tepe refugee camp to house them. (Photo by Milos Bicanski/Getty Images)

Предоставление убежища в Греции: что говорит закон и как действует ЕС 17.09.2020

Проблемы в лагерях беженцев в Греции не новы. Пожар в лагере Мориа на острове Лесбос выявил провалы в миграционной политике, в их числе организация ЕС регистрационных центров Hot Spots.
ARCHIV - Ahmed aus Syrien (2.v.l) sitzt am 30.05.2016 lachend in einer Vorbereitungs- und Sprachklasse für studierende Flüchtlinge an der Freien Universität in Berlin. Foto: Gregor Fischer/dpa (zu Happy End im Hörsaal? - Wie Unis Flüchtlinge fürs Studium fit machen vom 18.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Германия возобновляет возвращение беженцев в другие страны ЕС 16.06.2020

Высылка мигрантов в соответствии с Дублинским соглашением была приостановлена в конце марта из-за пандемии коронавируса.
02.03.2020, Griechenland, Orestiada: Migranten und Flüchtlinge versammeln sich hinter einem Drahtzaun an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei in der Nähe des geschlossenen Grenzübergangs Kastanies. Tausende versammelten sich dort in der Nähe des Flusses Evros um nach Griechenland zu gelangen. Foto: Dimitris Tosidis/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ЕС больше не хочет принимать беженцев? Что изменилось за 5 лет 05.03.2020

На турецко-греческой границе скопились тысячи беженцев и мигрантов, стремящихся в ЕС. Между тем Евросоюз пытается не допустить повторения ситуации 2015 года. Что изменилось за это время?
Die Bundesfahne ist aufgezogen vor dem Bundesministerium des Inneren in Berlin. Foto : Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

В первом квартале 2019 года из Германии депортировали более 5500 человек 12.05.2019

С января по март 2019 года больше всего человек были высланы из ФРГ в Италию, Албанию и Грузию, утверждает МВД Германии. Эксперт Левой партии раскритиковала практику депортаций.
ARCHIV - Die Flaggen von Großbritannien und der EU stehen am 16.12.2005 im EU-Ratsgebäude in Brüssel. Foto: Federico Gambarini/dpa (zu dpa Themenpaket Brexit vom 20.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Лондон до "Брекзита" должен соблюдать законы ЕС об убежище 23.01.2019

Дублинское соглашение продолжит действовать в отношении Великобритании минимум до 29 марта этого года, постановил Европейский суд в Люксембурге.
BERLIN, GERMANY - MAY 18: The Berlin office of the Federal Agency for Migration and Refugees, also known as BAMF (Bundesamt fuer Migration und Fluechtlinge) stands on May 18, 2018 in Berlin, Germany. German authorities announced they are reviewing 18,000 asylum cases handled by the Bremen office of the BAMF agency since the year 2000 on the suspicion that many people were granted asylum who should not have been eligible. Many of those granted asylum are reportedly Yezidis, a Christian minority from northern Iraq persecuted by ISIS. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Возросло количество депортаций беженцев из ФРГ в другие страны ЕС 21.01.2019

За первые 11 месяцев 2018 года из Германии в другие страны ЕС выслали рекордное число - 8658 беженцев. Основанием для этого является Дублинское соглашение.
ARCHIV 2017 *** Zwei Busse mit Flüchtlingen und Polizisten fährt am 22.02.2017 am Flughafen in München (Bayern) an ein Flugzeug, mit dem die abgelehnten Asylsuchenden zurück nach Afghanistan gebracht werden sollen, heran. Im Rahmen einer Sammelabschiebung sollen am Abend rund 50 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben werden. (zu dpa «Von München nach Kabul - erneut Abschiebungen nach Afghanistan» vom 22.02.2017) Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Власти Баварии выслали 11 соискателей убежища в Украину 09.10.2018

Для депортации украинцев земельное правительство в Мюнхене зафрахтовало самолет. В тот же день Бавария выслала трех человек в Италию в рамках Дублинского соглашения.
ARCHIV - 21.04.2017, Sachsen, Dresden: Eine Frau läuft durch eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. (zu dpa: «Psychologin warnt vor steigendem Konflikpotenzial in Ankerzentren» vom 16.06.2018) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Германия высылает все больше беженцев в другие страны ЕС 07.09.2018

ФРГ в рамках Дублинского соглашения отправила в другие страны 2422 беженца, тогда как приняла всего 1972 человека. Левые считают, что эти цифры "не говорят об успехе".
Spain's Prime Minister Pedro Sanchez stands next to German Chancellor Angela Merkel during a joint statement in Sanlucar de Barrameda, Spain August 11, 2018. REUTERS/Marcelo del Pozo

Меркель считает Дублинское соглашение по мигрантам нежизнеспособным 11.08.2018

Если бы Дублинское соглашение работало, то ни один беженец не смог добраться до Германии, считает канцлер ФРГ. Поэтому Ангела Меркель уверена в нежизнеспособности этого документа.
27.10.2015., Croatia, Rigonce - Slovenia will strive to abolish incoming point Rigonce through which the previous days from Croatia entered the most migrants to relieve Brezica area where migrants are registered before leaving for Austria. Refugees awaiting transport to Slovenia. Photo: Ziga Zivulovic jr./FA Bobo/PIXSELL |

Глава МВД Баварии предложил отправить европейских пограничников в Словению 08.07.2018

Йоахим Херман сообщил об увеличении числа мигрантов, прибывающих в ФРГ из Чехии, куда они попадают из Греции или Сербии. Глава Frontex рассказал о новом "балканском маршруте".
BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 24: German Chancellor Angela Merkel makes a speech during an informal meeting on migration issues in Brussels, Belgium on June 24, 2018. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Лидеры ЕС не смогли договориться по беженцам 24.06.2018

Италия на саммите по беженцам представила список из десяти пунктов. Она хочет отказаться от Дублинского соглашения.
ARCHIV 2015 +++ Zentrale Aufnahmeeinrichtung fuer Asylbewerber Berlin DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 03.08.2015 Asylsuchende warten im Warteraum auf ihre Wartenummer in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung des Landes Berlin fuer Asylbewerber, ZAA, in Berlin Tiergarten. Die Einrichtung vom Landesamt fuer Gesundheit und Soziales Lageso ist fuer Asylbewerber erst Anlaufstation und aufgrund der gestiegenen Bewerber enorm ueberfuellt. Nach Angaben des BAMF kamen von den insgesamt rund 190.000 Asylantraegen in Deutschland seit Anfang des Jahres rund 78.000 aus Staaten des Westbalkan. Nur ein Bruchteil der Antraege aber wird bewilligt - darum will die Bundesregierung ihre Asylverfahren moeglichst schnell durchziehen und die abgelehnten Bewerber zurueckschicken. Asyl seekers waiting inside of the Zentrale Aufnahmeeinrichtung of the State Office of Health and Social Affairs Lageso in Moabit Berlin. Here immigra Headquarters receptacle for Asylum-seekers Berlin DEU Germany Germany Berlin 03 08 2015 Asylum seekers wait in Waiting room on theirs Qualifying number in the Centres receptacle the Country Berlin for Asylum-seekers Zaa in Berlin Tiergarten the Facility of Landesamt for Health and Social Affairs LaGeSo is for Asylum-seekers First Starting Station and due the increased Candidates enormous overcrowded after Information the BAMF Kamen from the a whole Around 190 000 Asylantraegen in Germany since Beginning the Year Around 78 000 out States the only a Fraction the Requests but will Approved it will the Federal government theirs Asylum procedures moeglichst fast through and the rejected Candidates zurueckschicken Asylum Seekers Waiting Inside of The Headquarters receptacle of The State Office of Health and Social Affairs LaGeSo in Moabit Berlin Here immigra

С начала 2018 года в ФРГ подано 78 тысяч заявок на получение убежища 16.06.2018

МВД Германии обнародовало статистику по беженцам за первые пять месяцев 2018 года. Пятая часть из тех, кто подал прошение, уже были зарегистрированы на территории другой страны ЕС.
A migrant holds a baby outside the old International airport during a protest against living conditions in Athens on February 18, 2017. / AFP / Angelos Tzortzinis (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images)

Греция игнорирует Дублинское соглашение о перераспределении беженцев 01.03.2018

Ни Афины, ни Будапешт, несмотря на предписания Брюсселя, не принимают просителей убежища. За 2017 год греки не впустили ни одного человека по системе перераспределения беженцев.
Members (L and R) of the Office francais de l'Immigration et de l'Integration (OFII) greet migrants arriving from Athens at the Saint-Exupery international airport in Colombier-Saugnieu, near Lyon, central-eastern France, on October 18, 2017 as part of a EU relocation program. / AFP PHOTO / ROMAIN LAFABREGUE (Photo credit should read ROMAIN LAFABREGUE/AFP/Getty Images)

Европарламент выступил за новую систему распределения беженцев 19.10.2017

Количество мигрантов, которые должна будет принять та или иная страна Евросоюза, будет напрямую зависеть от численности собственного населения и экономических показателей государства.
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