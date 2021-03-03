Дублинское соглашение является частью права ЕС и определяет ответственность стран ЕС за предоставление политического убежища.

Дублинское соглашение является частью права ЕС и определяет ответственность стран ЕС за решение вопроса о предоставлении политического убежища. Согласно соглашению, мигранты в принципе должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза. Один из пунктов соглашения разрешает властям любой страны, его подписавшей, и самим рассматривать заявления с просьбой об убежище вне зависимости от того, прибыл ли беженец к ним напрямую или транзитом через другое государство ЕС.