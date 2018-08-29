Друг бостонского террориста Царнаева вышел из тюрьмы в США

Друг Джохара Царнаева, устроившего теракт на Бостонском марафоне, - Диас Кадырбаев отпущен из тюрьмы в США. Кадырбаев доставлен в миграционное ведомство в Техасе и будет депортирован в Казахстан, сообщает в четверг, 30 августа, агентство AP.

В 2015 году суд США приговорил гражданина Казахстана Диаса Кадырбаева к шести годам заключения за препятствование следствию. А именно за то, что он вместе с еще одним студентом из Казахстана - Азаматом Тажаяковым вынес из комнаты Джохара Царнаева его ноутбук и рюкзак с пиротехникой и следами дымного пороха через три дня после теракта. Рюкзак позднее был найден на свалке. Кадырбаев и Тажаяков признали свою вину в уничтожении улик, последний был приговорен к 3,5 годам тюрьмы.

Азамат Тажаяков вернулся в Казахстан в 2016 году

Власти Казахстана заявляли, что обращались к США с тем, чтобы Кадырбаев отбывал свой срок на родине, но получали отказы из-за тяжести совершенного им преступления. "Благодаря хорошему поведению нашего соотечественника освободят раньше полного срока. Предварительно, освобождение Диаса Кадырбаева намечено на 23 июля 2018 года", - сообщило в июле МИД Казахстана. Тажаяков вернулся в Казахстан в 2016 году.

Братья Тамерлан и Джохар Царнаевы подорвали самодельные взрывные устройства во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. В результате теракта погибли три человека, более 260 были ранены. Старший брат Тамерлан был убит в перестрелке с полицией, младший - Джохар был арестован и приговорен к смертной казни.

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