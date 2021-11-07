Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Дрон".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
По данным властей Ирака, резиденцию премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми в Багдаде атаковал дрон, однако политик не пострадал.
Власти ФРГ призвали стороны конфликта в Донбассе к конструктивным политическим переговорам. Ранее Украина впервые применила боевой беспилотник против пророссийских сепаратистов.
Беспилотник Bayraktar турецкого производства уничтожил артустановку сепаратистов, сообщил Генштаб армии Украины. При этом в Киеве подчеркивают, что дрон не пересекал линию разграничения.
По словам Ильи Варламова, россиян арестовали после того, как в их багаже нашли пульт от дрона. Блогер отметил, что граждан РФ "сняли с самолета" в аэропорту Капоэты.
Мюриц - самое большое внутреннее озеро Германии. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Этот уникальный деревянный храм возвели в немецком Госларе в начале XX века. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Первый разведывательный дрон из разрабатываемой серии в пять аппаратов приземлился на авиабазе военно-морских сил НАТО на Сицилии. В разработке беспилотников участвовала Германия.
На этом холме в Эрфурте находятся два храма - Эрфуртский собор и церковь Святого Северина. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
"Маленький Париж" - так его называл Гёте. Он был центром книгопечатания и музыкальной жизни. В Лейпциге много парков, над которыми мы полетаем на нашем дроне - #DailyDrone.
Этот паломнический храм расположен в Баден-Вюртемберге на берегу Боденского озера. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Ежегодно в гостиницах этого небольшого баварского города останавливается более 250 тысяч туристов. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
В этом древнем замке расположена экспозиция, посвященная истории фарфора, а мы посмотрим на него снаружи - полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
В этом дрезденском храме ежегодно бывает около двух миллионов человек, а мы сегодня полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Дворец Людвигслюст - выдающийся памятник эпохи барокко в Мекленбурге - Передней Померании. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
На вершину Цугшпитце можно добраться по одной из канатных или зубчатых железных дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно, а мы полетаем здесь на дроне - #DailyDrone.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact