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Дрон

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Дрон".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 10: : (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PRIME MINISTRY PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) I Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi shows his inked finger after casting his vote in the country's early general election in Baghdad, Iraq on October 10, 2021. Iraqi Prime Ministry Press Office/Handout / Anadolu Agency

На премьера Ирака совершено покушение 07.11.2021

По данным властей Ирака, резиденцию премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми в Багдаде атаковал дрон, однако политик не пострадал.
22.12.2018, Ukraine: DONETSK REGION, UKRAINE - DECEMBER 22, 2018: A fence in the village of Oleksandrivka damaged by a shelling attack by the Ukraine Government troops. The village has been under fire multiple times due to its close location to the frontline. Valentin Sprinchak/TASS Foto: Valentin Sprinchak/TASS/dpa |

Германия обеспокоена участившимися боями в Донбассе 27.10.2021

Власти ФРГ призвали стороны конфликта в Донбассе к конструктивным политическим переговорам. Ранее Украина впервые применила боевой беспилотник против пророссийских сепаратистов.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Украина, вопреки запрету, применила боевой дрон в Донбассе 27.10.2021

Беспилотник Bayraktar турецкого производства уничтожил артустановку сепаратистов, сообщил Генштаб армии Украины. При этом в Киеве подчеркивают, что дрон не пересекал линию разграничения.
Videostill des DW Interview mit Blogger - Ilya Varlamov

В Южном Судане освобождены блогер Варламов и основатель "Медиазоны" Верзилов 13.01.2021

По словам Ильи Варламова, россиян арестовали после того, как в их багаже нашли пульт от дрона. Блогер отметил, что граждан РФ "сняли с самолета" в аэропорту Капоэты.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel Bildrechte: - Der Fotograf / die Fotografin hat die Aufnahmen im Auftrag der DW erstellt, so dass alle Rechte bereits geklärt

Германия сверху: Зимнее затишье на озере Мюриц (видео) 10.01.2020

Мюриц - самое большое внутреннее озеро Германии. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Баварская церковь Вискирхе - шедевр эпохи барокко 30.12.2019

Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
07.2017 Daily Drone Gustav-Adolf-Stabkirche

Германия сверху: Ставкирка - скандинавская церковь в Госларе (видео) 09.12.2019

Этот уникальный деревянный храм возвели в немецком Госларе в начале XX века. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
U.S. Air Force maintainers prepare a U.S. military drone RQ-4A Global Hawk for takeoff at an undisclosed location in Southwest Asia, December 2, 2010. Picture taken December 2, 2010. Courtesy Eric Harris/U.S. Air Force/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

На вооружение НАТО принят новейший разведывательный беспилотник 21.11.2019

Первый разведывательный дрон из разрабатываемой серии в пять аппаратов приземлился на авиабазе военно-морских сил НАТО на Сицилии. В разработке беспилотников участвовала Германия.
07.2016 DW Daily Drone: Erfurter Domberg; Copyright: DW (André Götzmann)

Германия сверху: Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (видео) 18.11.2019

На этом холме в Эрфурте находятся два храма - Эрфуртский собор и церковь Святого Северина. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
07.2016 DW Daily Drone: Leipzig; Copyright: DW (André Götzmann)

Германия сверху: Лейпциг - жемчужина Саксонии (видео) 04.11.2019

"Маленький Париж" - так его называл Гёте. Он был центром книгопечатания и музыкальной жизни. В Лейпциге много парков, над которыми мы полетаем на нашем дроне - #DailyDrone.
07.2016 DW Daily Drone: Basilika Birnau; Copyright: DW (André Götzmann)

Германия сверху: Базилика Бирнау - жемчужина барокко (видео) 29.10.2019

Этот паломнический храм расположен в Баден-Вюртемберге на берегу Боденского озера. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Город Линдау на Боденском озере (видео) 22.10.2019

Ежегодно в гостиницах этого небольшого баварского города останавливается более 250 тысяч туристов. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:September 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Тюрингский замок Лойхтенбург (видео) 14.10.2019

В этом древнем замке расположена экспозиция, посвященная истории фарфора, а мы посмотрим на него снаружи - полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
07.2017 Daily Drone Frauenkirche

Германия сверху: Восставшая из руин - церковь Фрауэнкирхе в Дрездене (видео) 07.10.2019

В этом дрезденском храме ежегодно бывает около двух миллионов человек, а мы сегодня полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
07.2017 Daily Drone Schloss Ludwigslust

Германия сверху: Дворец Людвигслюст - "Северный Версаль" (видео) 30.09.2019

Дворец Людвигслюст - выдающийся памятник эпохи барокко в Мекленбурге - Передней Померании. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo

Германия сверху: Цугшпитце - самая высокая гора Германии (видео) 23.09.2019

На вершину Цугшпитце можно добраться по одной из канатных или зубчатых железных дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно, а мы полетаем здесь на дроне - #DailyDrone.
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