В Южном Судане освобождены блогер Варламов и основатель "Медиазоны" Верзилов

По словам Ильи Варламова, россиян арестовали после того, как в их багаже нашли пульт от дрона. Блогер отметил, что граждан РФ "сняли с самолета" в аэропорту Капоэты.