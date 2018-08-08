Дресс-код для успешных мужчин: фольклор в политике

Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

Худеет не только галстук, но и рынок

Потребительский рынок, на самом деле, становится все меньше. В 2015 году выручка от торговли галстуками и бабочками в Германии составила 15 миллионов евро. В 2011 году - 25,5 миллиона евро. Производство галстуков в Германии сосредоточено в Крефельде. На этот город приходится 80 процентов всех галстуков. На фотографии - предприятие Ascot, специализирующееся на дорогих галстуках.