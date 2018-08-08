Дресс-код для успешных мужчин: национальные особенности костюма

Национальный костюм. Место ли ему в политике? Эксперт DW по дресc-коду представил себе, как могли бы выглядеть немцы.
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