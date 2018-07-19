Дресс-код для успешных мужчин: грех Цукерберга

Фотогалерея: Самые эффектные бизнес-аксессуары

Письменные принадлежности

Ручка для письма не должна производить впечатление, будто бы она случайно оказалась у вас под рукой. Красивая, солидно выглядящая письменная принадлежность говорит о том, что человек уполномочен подписывать важные бумаги. Чернильная ручка или ручка-роллер кроме того делают почерк более изящным. При этом не обязательно отдавать предпочтение лишь изысканным и дорогим экземплярам известных марок.