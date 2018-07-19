 Дресс-код для успешных мужчин: грех Цукерберга | Карьера | DW | 19.07.2018

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Карьера

Дресс-код для успешных мужчин: грех Цукерберга

Наш эксперт по дресс-коду объясняет, почему не нужно ждать особого повода, чтобы надеть костюм.

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Урок уважения

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    Стильная классика

    На самую верхнюю по имиджевой важности позицию стилист помещает обувь. Дитрих Хильдебранд уверен: это первое, на что обращают внимание. Хорошо начищенная кожа, матовая, но с легким блеском, всегда производит нужный эффект. Впрочем, как и ремень. "Не рассматривайте этот элемент лишь как средство для поддержки брюк", - взывает эксперт.

  • Чернильная ручка

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    Ручка для письма не должна производить впечатление, будто бы она случайно оказалась у вас под рукой. Красивая, солидно выглядящая письменная принадлежность говорит о том, что человек уполномочен подписывать важные бумаги. Чернильная ручка или ручка-роллер кроме того делают почерк более изящным. При этом не обязательно отдавать предпочтение лишь изысканным и дорогим экземплярам известных марок.

  • Визитные карточки

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    Визитная карточка

    Ее внешний вид во многом определяют нормы корпоративного дизайна. Шрифт должен сочетаться с логотипом фирмы. В остальном никаких ограничений нет. Главное - качественная бумага и чтобы визитка не была перегружена текстом и орнаментом. Для того, чтобы избежать потрепанного вида карточки, рекомендуется использовать визитницы из кожи или металла, подходящие по стилю.

  • Бизнес-папка

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    Бизнес-папка

    Этот аксессуар должен быть из натуральной кожи. Классическая модель сигнализирует стабильность. Распространенные цвета - черный или антрацитовый. Размер папки должен соответствовать рангу: чем он выше, тем тоньше папка. Также важны физические пропорции владельца кейса. У полного человека он может быть объемнее. А вот рюкзак в бизнесе - табу. Могут подумать, что вы воспринимаете работу как отдых.

  • Украшение

    Фотогалерея: Самые эффектные бизнес-аксессуары

    Все что блестит - в меру

    Перебор в применении украшений может быть интерпретирован как неспособность быстро и компетентно выполнять работу. Для мужчин часы и запонки играют по-прежнему важную роль. А вот зажим для галстука не соответствует времени. Бизнес-леди украшения нужно надевать, расставляя акценты. Всегда хорошо смотрится, например, просто одно красивое кольцо, причем не обязательно из драгоценного металла.

  • Зажигалка

    Фотогалерея: Самые эффектные бизнес-аксессуары

    Спорный аксессуар

    Кстати, заядлым курильщикам стилист не рекомендует выставлять свое увлечение напоказ. "Курение в немецком обществе сегодня воспринимается настолько неоднозначно, что даже шикарная зажигалка на рабочем столе может заронить искру презрения", - предупреждает Дитрих Хильдебранд.

  • Бизнес-леди

    Фотогалерея: Самые эффектные бизнес-аксессуары

    Главное - ухоженность

    В целом стилист советует избегать богатства расцветки, кричащих цветов. Неухоженный вид тоже никуда не годится. Плохо постриженные, нерасчесанные волосы, сросшиеся брови, облезший лак на ногтях, невыбритая шея, запах пота считаются проявлением неуважения не только к себе, но и к другим.

    Автор: Татьяна Вайнман


 

Контекст

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