В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо с сюрпризами

Это сегодня яйца с сюрпризом делают из пластмассы. Раньше они были из золота и бриллиантов, а потому пользуются большим спросом у музеев, коллекционеров и грабителей. Одно из таких яиц вернулось в дрезденский музей.