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Дрезден

Das sog. Goldene Ei, wohl deutsch, um 1700, Grünes Gewölbe. Meisterwerk der Schatzkunst kehrt an seinen Ursprungsort zurück: Staatliche Kunstsammlungen Dresden erhalten Goldenes Ei Augusts des Starken als Dauerleihgabe - 18.10.2021 Nur im Zusammenhang mit einer aktuellen Berichterstattung (§ 50 UrhG) zur genannten Ausstellung zu verwenden, diese nicht zu verändern, zu manipulieren oder deren Inhalt für andere Zwecke zu verwenden. Ich bin mir bewusst, dass ich mich bei einer Nutzung der über den in § 50 UrhG genannten Zwecke des Missbrauchs von Nutzungsrechten strafbar mache. Eine Speicherung der Datei über die Dauer der Ausstellung hinaus oder/und Weitergabe an Dritte ist ebenfalls ausdrücklich untersagt.

В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо с сюрпризами 18.10.2021

Это сегодня яйца с сюрпризом делают из пластмассы. Раньше они были из золота и бриллиантов, а потому пользуются большим спросом у музеев, коллекционеров и грабителей. Одно из таких яиц вернулось в дрезденский музей.
https://de.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich#/media/Datei:Caspar_David_Friedrich_-_Zwei_M%C3%A4nner_in_Betrachtung_des_Mondes.jpg Caspar David Friedrich Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Um 1819/20 Öl / Leinwand, 35 x 44,5 cm Gal. Nr. 2194 Galerie Neue Meister Staatliche Kunstsammlung Dresden

Мечты о свободе: из Москвы - в Дрезден 02.10.2021

2 октября в Дрездене открылась уникальная выставка с многозначительным названием "Мечты о свободе". Она рассказывает о романтизме в России и Германии.
Girl reading a letter by an open window *oil on canvas *83 x 64.5 cm *ca. 1659

Купидон Вермеера наконец-то вновь увидел свет. Посмотрите на сенсацию! 10.09.2021

В Дрездене - мировая премьера. Известную картину голландского мастера Яна Вермеера теперь можно увидеть в том виде, в котором ее задумал сам художник.
4.9.2021, Dresden***Musiker der Dresdner Sinfoniker stehen während des Konzerts «Elbkarawane» auf einem Schubverband vor den Elbwiesen und der Carolabrücke. Bei dem Konzert auf der Elbe wird das Stück «Vapora Fortis» von Andreas Gundlach uraufgeführt. +++ dpa-Bildfunk +++

На Эльбе! Концерт для симфонического оркестра и пяти колесных пароходов 08.09.2021

Дрезденский симфонический оркестр известен своими необычными выступлениями. На днях он дал концерт на Эльбе - в сопровождении пяти пароходов.
Hell leuchtet am Freitag (25.11.2011) in Dresden die Loschwitzer Brücke, besser bekannt unter dem Namen Blaues Wunder. 60 LED-Strahler machen die Konturen der Brücke sichtbar. Im Sommer wird das Licht 1 Uhr ausgeschaltet, im Winter ist die Brücke bis 23 Uhr beleuchtet. Für die Installation gab die Stadt 130 000 Euro inklusive Planung aus. Foto: Arno Burgi/lsn | Verwendung weltweit

"Голубое чудо" - самый красивый мост через Эльбу (фотогалерея) 23.07.2021

На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
Das „Blaue Wunder“ in Dresden. Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:00770-Dresden-1898-Blasewitz,_Loschwitzer_Br%C3%BCcke_(Blaues_Wunder)-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg

Самый фотогеничный мост Саксонии 23.07.2021

Сразу после завершения строительства жители Дрездена придумали ему свое собственное название - "Голубое чудо".
Ausstellung Andreas Mühe im Lipsiusbau der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD)

Ангела Меркель и ее двойник (фотографии) 14.07.2021

Фотограф Андреас Мюе использовал для своей выставки, посвященной Ангеле Меркель, реальные и постановочные фотографии.

5G-Mobilfunkmast von Vodafone, Sendemast für mobiles Breitband, Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa

Vodafone будет разрабатывать 6G в Дрездене, а "Ростех" - 5G в Севастополе 31.05.2021

Британская компания открывает в Германии глобальный центр инноваций в области сотовой связи. В Крыму импортозамещением займутся новая кафедра госуниверситета и "Воентелеком".
Imker Sebastian Habel, steht während eines Pressetermins zum Projekt Palais.Bienen mit Imkerhut und Smoker an den von Künstler Josef Panda bemalten Bienenbeuten vor der historischen Altstadtkulisse mit der Frauenkirche (l-r), dem Ständehaus, dem Rathaus und der Hofkirche. Seit 2020 sind 200.000 Bienen ein fester Bestandteil des Palais Sommer Festivals. In vier Bienenbeuten werden die Honigbienen das Elbufer bewohnen.

В Дрездене установили дизайнерские ульи для дворцовых пчел (фото) 10.05.2021

Зачем разрисовывать ульи комиксами? Чтобы пчелам было веселей собирать мед?
Basteigebiet mit Basteibrücke im Elbsandsteingebirge zwischen Rathen und Wehlen, Dresden | Verwendung weltweit

Самая красивая немецкая "Швейцария" (фотогалерея) 11.04.2021

В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.

In den Botanischen Sammlungen der Technischen Universität Dresden wird anlässlich der XVIII. Deutschen Kamelienblütenschau eine Blüte der Kameliensorte Tricolor ausgestellt. Vom 06. März bis 18. April 2021 findet in den Kamelienhäusern unter dem Motto Kamelien – die Blume des Winters läutet den Frühling ein die Kamelienblütenschau statt.

В Германии вовсю цветут камелии (фото) 17.03.2021

Королева зимних цветов - так немцы называют камелии. Эти фотографии сделаны сейчас около столицы Саксонии - Дрездена, где проходит выставка предвестников весны.
Ein Goldtakin-Jungtier steht im Zoo Dresden in seinem Gehege. Der Goldtakin-Bulle kam am 18. Februar 2021 zur Welt und zugleich die achte erfolgreiche Nachzucht der seltenen asiatischen Huftierart.

В Дрездене родился золотистый такин. Редкая очаровашка! (фото) 03.03.2021

Этот золотистый такин появился на свет в Дрезденском зоопарке в конце февраля. Представляем первую фотосессию.
Rosen liegen am 76. Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkriegauf dem Altmarkt an einer Gedenkstätte, die an die Opfer der Bombardierung Dresdens erinnern soll. Am 13. und 14. Februar 1945 legten alliierte Bomber das Zentrum der Elbestadt in Schutt und Asche. Bis zu 25.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Stadt Dresden verzichtet an diesem 13. Februar auf das traditionelle Gedenken an die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Wegen der Corona-Pandemie ist das Programm auf ein Minimum reduziert. +++ dpa-Bildfunk +++

Сотни жителей Дрездена протестовали против акции неонацистов 13.02.2021

Неонацисты используют годовщину бомбежек Дрездена для проведения своих акций. На протест против них вышли сотни жителей города. В этом году программа памятных мероприятий была сильно сокращена.
View taken from Dresden's townhall of the destroyed Old Town after the allied bombings on 13/14 February 1945. The Frauenkirche (Church of Our Lady, not seen in the picture) situated in the city centre, was reduced to rubble during 2nd World War allied bombing, and has now been restored to its former glory at a cost of EUR 130 million. The church will be inaugurated 30 October 2005. AFP PHOTO WALTER HAHN/SLUB DRESDEN/Deutsche Fotothek (Photo credit should read WALTER HAHN/AFP/Getty Images)

Факты и мифы о бомбардировках Дрездена 13.02.2021

13-15 февраля 1945 года британская и американская авиация нанесла разрушительный бомбовый удар по Дрездену. Его последствия ощущаются и поныне.
Dresden (Sachsen): Die Figur des Großmoguls Aureng-Zeb sitzt am 25.08.2004 im Neuen Grünen Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden über seinem Miniaturhofstaat. Nach mehr als 60 Jahren ist mit dem Hofstaat von Delhi am Geburtstag des Großmoguls Aureng-Zeb das berühmteste Kunstwerk des Grünen Gewölbes zurück im Residenzschloss. Das vom Hofjuwelier Johann Melchior Dinglinger (1664-1731), seinen Brüdern und 14 Gehilfen geschaffene Werk besteht aus 132 emaillierten Goldfiguren und 32 Geschenken. (DRE102-250804) | Verwendung weltweit

Сокровищница "Зеленый свод" в Дрездене: главные шедевры (фотографии) 17.11.2020

Спустя почти год после сенсационной кражи из дрезденского собрания украшений задержаны трое подозреваемых в совершении преступления. Что было украдено? И чем вообще знаменит "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe)?
В музее Зеленый свод (фото из архива)

Сокровища "Зеленого свода" 17.11.2020

Ограбленная 25 ноября 2019 года дрезденская сокровищница "Зеленый свод" - одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе. Вот только некоторые из ее шедевров.
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