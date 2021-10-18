Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Это сегодня яйца с сюрпризом делают из пластмассы. Раньше они были из золота и бриллиантов, а потому пользуются большим спросом у музеев, коллекционеров и грабителей. Одно из таких яиц вернулось в дрезденский музей.
2 октября в Дрездене открылась уникальная выставка с многозначительным названием "Мечты о свободе". Она рассказывает о романтизме в России и Германии.
В Дрездене - мировая премьера. Известную картину голландского мастера Яна Вермеера теперь можно увидеть в том виде, в котором ее задумал сам художник.
Дрезденский симфонический оркестр известен своими необычными выступлениями. На днях он дал концерт на Эльбе - в сопровождении пяти пароходов.
На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
Сразу после завершения строительства жители Дрездена придумали ему свое собственное название - "Голубое чудо".
Фотограф Андреас Мюе использовал для своей выставки, посвященной Ангеле Меркель, реальные и постановочные фотографии.
Британская компания открывает в Германии глобальный центр инноваций в области сотовой связи. В Крыму импортозамещением займутся новая кафедра госуниверситета и "Воентелеком".
Зачем разрисовывать ульи комиксами? Чтобы пчелам было веселей собирать мед?
В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.
Королева зимних цветов - так немцы называют камелии. Эти фотографии сделаны сейчас около столицы Саксонии - Дрездена, где проходит выставка предвестников весны.
Этот золотистый такин появился на свет в Дрезденском зоопарке в конце февраля. Представляем первую фотосессию.
Неонацисты используют годовщину бомбежек Дрездена для проведения своих акций. На протест против них вышли сотни жителей города. В этом году программа памятных мероприятий была сильно сокращена.
13-15 февраля 1945 года британская и американская авиация нанесла разрушительный бомбовый удар по Дрездену. Его последствия ощущаются и поныне.
Спустя почти год после сенсационной кражи из дрезденского собрания украшений задержаны трое подозреваемых в совершении преступления. Что было украдено? И чем вообще знаменит "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe)?
Ограбленная 25 ноября 2019 года дрезденская сокровищница "Зеленый свод" - одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе. Вот только некоторые из ее шедевров.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact