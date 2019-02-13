Дрезден: как бомбили и как восстанавливали красивейший город мира

74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины.
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Союзники по антигитлеровской коалиции вынесли Дрездену смертный приговор. Он был приведен в исполнение ровно 70 лет назад. Красивейший город Германии сравняли с землей.
Экспозиция в Военно-историческом музее бундесвера не случайно называется так же, как и роман Курта Воннегута, - "Бойня номер пять". Этот писатель сам пережил варварскую бомбежку.
Во дворце дрезденских курфюрстов восстановлена домовая церковь. В свое время здесь служил и творил великий композитор Генрих Шютц, которого называют "отцом немецкой музыки".