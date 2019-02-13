 Дрезден: как бомбили и как восстанавливали красивейший город мира | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.02.2019

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Культура и стиль жизни

Дрезден: как бомбили и как восстанавливали красивейший город мира

74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины.

  • Deutschland Dresden Zerstörung Zweiter Weltkreig

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Первые налеты

    Первый налет был совершен 13 февраля 1945 года. В нем участвовали 245 британских бомбардировщиков типа "Ланкастер". В 21 час 39 минут в столице Саксонии прозвучал сигнал воздушной тревоги. А потом начался кошмар. Всего 23 минуты продолжалась ковровая бомбардировка. Но этого хватило, чтобы весь центр города запылал. После второй атаки территория в 15 квадратных километров превратилась в руины.

  • Deutschland Dresden Zerstörung Zweiter Weltkreig

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Разрушенная Хофкирхе

    В результате бомбежки сильно пострадала и барочная церковь Хофкирхе - одна из крупнейших в Саксонии. Обрушились ее крыша и купол, рухнула часть наружных стен. Работы по восстановлению начались сразу после Второй мировой войны. Реконструкция была завершена лишь 17 лет спустя.

  • Dresden Bombardierung Luther Denkmal

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Памятник Мартину Лютеру

    Памятник протестантскому реформатору Мартину Лютеру (Martin Luther), созданный скульптором Адольфом фон Дондорфом (Adolf von Donndorf) в 1861 году и установленный рядом с церковью Фрауэнкирхе в 1885 году, пострадал незначительно. Тем не менее, потребовалась его реставрация.

  • Deutschland Dresden Frauenkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Церковь Фрауэнкирхе

    Сооруженная в 1726-1743 годах знаменитая барочная церковь Фрауэнкирхе, один из самых замечательных протестантских храмов Дрездена, в результате бомбардировок была полностью разрушена. Вплоть до 1993 года ее руины так и оставались нетронутыми как напоминание об ужасах войны. Затем началось ее восстановление. Торжественное открытие воссозданного храма состоялось в 2005 году.

  • Deutschland Dresdner Frauenkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Новая жизнь возрожденного храма

    До 2005 года продолжались работы по восстановлению церкви Фрауэнкирхе. Они проводились по историческим чертежам и обошлись почти в 130 миллионов евро. Пожертвования поступали со всего мира. Сегодня это монументальное 91-метровое сооружение - одна из самых популярных достопримечательностей Дрездена.

  • Deutschland Dresden Katholische Hofkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Восстановленные жемчужины

    Сейчас Дворцовая площадь, возвышающаяся на ней церковь Хофкирхе и другие отреставрированные достопримечательности Дрездена предстают глазам туристов во всей красе. Католическая Хофкирхе построена в лютеранской Саксонии потому, что курфюрст саксонский Август Сильный, будучи протестантом, принял католицизм. На этот шаг он пошел ради получения польского престола. Хофкирхе возведена в 1739-1754 годах.

  • Martin Luther Denkmal mit der Frauenkirche Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Вторая жизнь Лютера

    На прежнее место рухнувший в феврале 1945 года памятник Мартину Лютеру вновь был установлен в 1955 году. Но серьезные работы по его реставрации были проведены лишь в 2003-2004 годах. До этого пострадавший монумент - так же, как и руины расположенной рядом с ним Фрауэнкирхе, - служил напоминанием о беспощадных бомбардировках Дрездена. Сегодня у памятника Лютеру любят собираться туристы и молодежь.

  • Deutschland Dresden Türmen der Katholischen Hofkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Флоренция на Эльбе

    Сегодня Дрезден вновь занимает почетное место в ряду красивейших городов Германии. Благодаря своему живописному расположению на берегу реки и барочной архитектуре саксонская столица нередко именуется Флоренцией на Эльбе. В настоящее время население Дрездена составляет около 550 тысяч человек. Это один из крупнейших городов ФРГ.

  • BdT 23.01.2015 Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Напоминание о страшной трагедии

    В 2015 году, к 70-летней годовщине трагедии Дрездена, немецкий художник иранского происхождения Ядегар Азизи (Yadegar Asisi) создал масштабное панорамное полотно с изображением разрушенного бомбежками города на Эльбе.

    Автор: Наталия Королева


  • Deutschland Dresden Zerstörung Zweiter Weltkreig

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Первые налеты

    Первый налет был совершен 13 февраля 1945 года. В нем участвовали 245 британских бомбардировщиков типа "Ланкастер". В 21 час 39 минут в столице Саксонии прозвучал сигнал воздушной тревоги. А потом начался кошмар. Всего 23 минуты продолжалась ковровая бомбардировка. Но этого хватило, чтобы весь центр города запылал. После второй атаки территория в 15 квадратных километров превратилась в руины.

  • Deutschland Dresden Zerstörung Zweiter Weltkreig

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Разрушенная Хофкирхе

    В результате бомбежки сильно пострадала и барочная церковь Хофкирхе - одна из крупнейших в Саксонии. Обрушились ее крыша и купол, рухнула часть наружных стен. Работы по восстановлению начались сразу после Второй мировой войны. Реконструкция была завершена лишь 17 лет спустя.

  • Dresden Bombardierung Luther Denkmal

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Памятник Мартину Лютеру

    Памятник протестантскому реформатору Мартину Лютеру (Martin Luther), созданный скульптором Адольфом фон Дондорфом (Adolf von Donndorf) в 1861 году и установленный рядом с церковью Фрауэнкирхе в 1885 году, пострадал незначительно. Тем не менее, потребовалась его реставрация.

  • Deutschland Dresden Frauenkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Церковь Фрауэнкирхе

    Сооруженная в 1726-1743 годах знаменитая барочная церковь Фрауэнкирхе, один из самых замечательных протестантских храмов Дрездена, в результате бомбардировок была полностью разрушена. Вплоть до 1993 года ее руины так и оставались нетронутыми как напоминание об ужасах войны. Затем началось ее восстановление. Торжественное открытие воссозданного храма состоялось в 2005 году.

  • Deutschland Dresdner Frauenkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Новая жизнь возрожденного храма

    До 2005 года продолжались работы по восстановлению церкви Фрауэнкирхе. Они проводились по историческим чертежам и обошлись почти в 130 миллионов евро. Пожертвования поступали со всего мира. Сегодня это монументальное 91-метровое сооружение - одна из самых популярных достопримечательностей Дрездена.

  • Deutschland Dresden Katholische Hofkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Восстановленные жемчужины

    Сейчас Дворцовая площадь, возвышающаяся на ней церковь Хофкирхе и другие отреставрированные достопримечательности Дрездена предстают глазам туристов во всей красе. Католическая Хофкирхе построена в лютеранской Саксонии потому, что курфюрст саксонский Август Сильный, будучи протестантом, принял католицизм. На этот шаг он пошел ради получения польского престола. Хофкирхе возведена в 1739-1754 годах.

  • Martin Luther Denkmal mit der Frauenkirche Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Вторая жизнь Лютера

    На прежнее место рухнувший в феврале 1945 года памятник Мартину Лютеру вновь был установлен в 1955 году. Но серьезные работы по его реставрации были проведены лишь в 2003-2004 годах. До этого пострадавший монумент - так же, как и руины расположенной рядом с ним Фрауэнкирхе, - служил напоминанием о беспощадных бомбардировках Дрездена. Сегодня у памятника Лютеру любят собираться туристы и молодежь.

  • Deutschland Dresden Türmen der Katholischen Hofkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Флоренция на Эльбе

    Сегодня Дрезден вновь занимает почетное место в ряду красивейших городов Германии. Благодаря своему живописному расположению на берегу реки и барочной архитектуре саксонская столица нередко именуется Флоренцией на Эльбе. В настоящее время население Дрездена составляет около 550 тысяч человек. Это один из крупнейших городов ФРГ.

  • BdT 23.01.2015 Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Напоминание о страшной трагедии

    В 2015 году, к 70-летней годовщине трагедии Дрездена, немецкий художник иранского происхождения Ядегар Азизи (Yadegar Asisi) создал масштабное панорамное полотно с изображением разрушенного бомбежками города на Эльбе.

    Автор: Наталия Королева


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  • Саксонская Швейцария

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  • Церковь Святого Фомы в Лейпциге

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  • Фихтельберг

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  • Гёрлиц

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  • Лужицкие сербы

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  • Бад-Мускау

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  • Замок Морицбург

    Достопримечательности Саксонии

    Замок Морицбург

    Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.

    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


Контекст

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Разрушенный и возрожденный Дрезден

74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных союзниками по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины. (12.02.2019)  

Достопримечательности Саксонии

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Аудио- и видеофайлы по теме

Музеи Дрездена  

Фрауэнкирхе - #DailyDrone  

Дрезден отметил трагическую годовщину бомбардировок города  

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