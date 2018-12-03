 Дрезден и его сокровища (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.12.2018

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Культура и стиль жизни

Дрезден и его сокровища (видео)

Государственные художественные собрания Дрездена предлагают совершить путешествие по разным эпохам. Посмотрим?!

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Музеи Дрездена

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  • Пластинаты фон Хагенса

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    Пластинаты

    Трупы людей, препарированные особым способом, являются экспонатами музея Plastinarium в немецком городе Губен. Музей основал Гунтер фон Хагенс, скандально известный немецкий анатом, который изобрел способ бальзамирования и консервации анатомических препаратов, названный пластинацией. Пластинаты из его коллекции можно увидеть также на передвижных выставках по всему миру.

  • Анатомические музеи во Франции

    Самые жуткие экспонаты мира

    Анатомические музеи во Франции

    "Анатомички" существуют при учебных заведениях по всему миру - с целью обучения будущих врачей. Еще во времена Французской революции были созданы такие кабинеты в Париже, Страсбурге и Монпелье. Теперь это - музеи, в которых хранятся экспонаты, демонстрирующие уродства и пороки, натуральные и восковые анатомические органы, а также муляжи различных этапов и аспектов заболеваний.

  • Музей Вролика в Амстердаме

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей Вролика в Амстердаме

    Одна из наиболее ценных коллекций человеческих мутаций и патологий принадлежит Амстердамскому университету. Начало собранию положил еще в XIX веке профессор Герардус Вролик. Экспонаты используются для обучения медиков, антропологов и зоологов. При этом музей предоставляет возможность ознакомиться с ними всем желающим.

  • Анатомический музей в Йене

    Самые жуткие экспонаты мира

    Анатомический музей в Йене

    Анатомические собрания есть у многих медицинских институтов. Университет в Йене располагает уникальной коллекцией. А собирать ее начал Иоганн Вольфганг фон Гете. Великий немецкий поэт и философ занимался естественнонаучными вопросами. Ему приписывают открытие межчелюстной кости у человека.

  • Кунсткамера в Санкт-Петербурге

    Самые жуткие экспонаты мира

    Кунсткамера в Санкт-Петербурге

    Кунсткамера в Санкт-Петербурге была основана в научных целях в 1714 году по приказу Петра I. В настоящее время представляет собой музей, посетить который отваживается далеко не всякий гость северной столицы России. Одно из известнейших в мире собраний анатомических редкостей насчитывает более миллиона экспонатов.

  • Музей медицинской истории Мюттера в США

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей медицинской истории Мюттера в Филадельфии (США)

    Тут хранятся жуткие экспонаты со всего мира: мозги убийц и эпилептиков, банки с человеческими существами, похожими на инопланетян из фильмов ужасов. Из табличек, прикрепленных к черепам, можно узнать, каким образом ушли из жизни их обладатели.

  • Музей человеческого тела в Нидерландах

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей человеческого тела в Лейдене

    Бывают, разумеется, и менее жуткие анатомические музеи. Музей человеческого тела Corpus неподалеку от Лейдена, что в Южной Голландии, представляет собой гигантский макет человека. Прогулка по выставочным залам позволяет познакомиться со строением и работой отдельных органов и частей тела без ущерба для психики.

  • Катакомбы капуцинов в Палермо

    Самые жуткие экспонаты мира

    Катакомбы капуцинов в Палермо

    Данная достопримечательность не имеет прямого отношения к анатомии, но входит в число наиболее жутких музеев мира. Когда-то под монастырем капуцинов хоронили духовных лиц и светскую элиту. Места на подземном кладбище было немного, поэтому мертвецов "выстраивали" вдоль стен. Сейчас здесь покоятся мумифицированные останки более восьми тысяч человек.

  • Похоронный музей в Вене

    Самые жуткие экспонаты мира

    Похоронный музей в Вене

    Катафалки, венки, фонари, факелы, флаги, урны, "сидячий гроб" и даже гроб многоразового использования, - при богатом воображении визит в этот музей запомнится надолго. Более тысячи экспонатов дают представление о похоронных обычаях, погребальных обрядах и отношении к смерти в целом.

  • На выставке Марины Абрамович в Бонне

    Самые жуткие экспонаты мира

    В боннском музее Bundeskunsthalle

    Живое человеческое тело - не всегда услада для взора. В контексте современного искусства человек как экспонат и не должен, как правило, приносить эстетическое удовольствие. Скорее провоцировать. Мастер перформанса Марина Абрамович стала известной, подвергая экстремальным испытаниям свое собственное тело. С творчеством Абрамович можно в эти дни познакомиться в Бонне.

    Автор: Элла Володина


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