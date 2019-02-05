Дрезден. Зимняя сказка (фото)

Заснеженная столица Саксонии в один из нынешних февральских вечеров.
06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.Об истории этой достопримечательности мы уже рассказывали подробно. Смотрите наш фоторепортаж ниже.
"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу
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