Дрезден. Зимняя сказка (фото)

Кадр за кадром - Январь 2019

Открыто на ремонт

24.01.2019, Швангау • Ежегодно замок Нойшванштайн осматривает 1,5 миллиона туристов со всего мира. Он был возведен во второй половине XIX века для баварского короля Людвига II. Сейчас здесь продолжается ремонт, начатый два года назад. На него выделено двадцать миллионов евро. Замок остается открытым для посетителей. Реставрационные работы будут продолжаться до 2022 года.