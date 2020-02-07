Дрезденский оперный бал: скандалы, слухи, ордена

Дрезденский оперный бал

Слухи, породившие скандал

Бал в опере - это не только танцы, но и концертная программа. В нынешнем году не обошлось без скандалов. В январе французские СМИ сообщили, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов якобы добился исключения армянской оперной певицы Рузан Манташян из числа выступающих. Руководство бала опровергло эти слухи. А Рузан Манташян заявила, что исполнит на сцене в Дрездене арию из "Евгения Онегина".