Дрезденский оперный бал: скандалы, слухи, ордена

Раз в год оперный театр Дрездена становится местом встречи европейских аристократов, богачей, политиков. В этом сезоне вокруг Дрезденского оперного бала разразился нешуточный скандал. Листаем и смотрим!
Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси известен давлением на оппозицию. Руководство дрезденского оперного бала решило наградить его орденом Святого Георгия, вызвав волну критики в ФРГ. (28.01.2020)
Французские СМИ сообщили, что азербайджанский певец Юсиф Эйвазов добился исключения армянской певицы Рузан Манташян из числа выступающих на оперном балу в Дрездене. Руководитель бала отвергает эти слухи. (14.01.2020)
Впервые Анна Нетребко решилась спеть в опере по-немецки: в Дрездене она дебютирует в "Лоэнгрине". Ее голос созрел с годами, как хорошее вино, полагают немецкие эксперты. (19.05.2016)