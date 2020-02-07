 Дрезденский оперный бал: скандалы, слухи, ордена | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.02.2020

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Культура и стиль жизни

Дрезденский оперный бал: скандалы, слухи, ордена

Раз в год оперный театр Дрездена становится местом встречи европейских аристократов, богачей, политиков. В этом сезоне вокруг Дрезденского оперного бала разразился нешуточный скандал. Листаем и смотрим!

  • Здание оперного театра в Дрездене в праздничных огнях

    Дрезденский оперный бал

    Оперный театр в Дрездене готовится к балу

    История Дрезденского оперного бала началась в 1925 году. И вплоть до 1939 года балы проходили ежегодно. В 2006 году, в честь 800-летнего юбилея Дрездена, традицию проведения балов в здании оперного театра возродили. Вечером 7 февраля снова состоится Дрезденский оперный бал - SemperOpernball 2020.

  • Дебютантки оперного бала в 2019 году

    Дрезденский оперный бал

    Праздничная церемония открытия бала

    В этот раз на бал приедут более 2,5 тысяч дам и кавалеров - в окружении звезд из мира политики, науки, культуры. Ежегодно на театральной площади перед оперным театром Дрездена собирается около 15 тысяч зрителей - чтобы на огромных мониторах увидеть пятичасовую трансляцию церемонии октрытия бала. Миллионы людей следят за событием у экранов телевизоров.

  • Азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов

    Дрезденский оперный бал

    Слухи, породившие скандал

    Бал в опере - это не только танцы, но и концертная программа. В нынешнем году не обошлось без скандалов. В январе французские СМИ сообщили, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов якобы добился исключения армянской оперной певицы Рузан Манташян из числа выступающих. Руководство бала опровергло эти слухи. А Рузан Манташян заявила, что исполнит на сцене в Дрездене арию из "Евгения Онегина".

  • Ханс-Йоахим Фрай вручает орден президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси.

    Дрезденский оперный бал

    Скандал вокруг ордена президенту Египта

    Руководство дрезденского оперного бала ежегодно вручает почетный орден Святого Георгия людям, чьи заслуги в той или иной области достойны поощрения. В этом сезоне было решено вручить орден президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси. Худрук бала Ханс-Йоахим Фрай даже слетал для этого в Египет, после чего на него в Германии обрушилась волна критики. В итоге награждение ас-Сиси было признано ошибкой.

  • Владимир Путин и Станислав Тиллих

    Дрезденский оперный бал

    "Саксонский орден благодарности" - Путину

    Вручение ордена ас-Сиси вызвало шквал критических замечаний в немецкой прессе: мол, нельзя вручать награду президенту, чей стиль правления столь далек от демократического. В 2009 году орден был вручен Владимиру Путину, который тогда был премьер-министром РФ. Кстати, орден тогда назывался иначе - "Саксонский орден благодарности".

  • Станислав Черчесов и принц Монако Альбер

    Дрезденский оперный бал

    Ордена для тренера Черчесова и князя Монако Альбера II

    С 2010 года "Саксонский орден благодарности" называется орденом Святого Георгия. В 2019 году орден Св. Георгия получил тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов - за его заслуги на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Также орден получил князь Монако (на фото справа).

  • Французский актер Жерар Депардьё и немецкая актриса Соня Кирхбергер

    Дрезденский оперный бал

    Гражданство России и орден в Дрездене

    Знаменитому актеру Жерару Депардьё (еще один российский гражданин в списке получателей дрезденского ордена!) вручили орден на балу 2013 года - за выдающиеся заслуги в сфере кино.

  • Дрезденский оперный бал в Михайловском театре

    Дрезденский оперный бал

    Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге

    29 августа 2020 года Дрезденский оперный бал во второй раз пройдет в Сакт-Петербурге - в Михайловском театре оперы и балета. Бал будет посвящен 75-летию окончания Второй мировой войны. Впервые Дрезденский оперный бал прошел в Санкт-Петербурге 31 августа 2019 года. Поясним: Дрезден и Санкт-Петербург - города-побратимы.

    Автор: Виктор Вайц


  • Здание оперного театра в Дрездене в праздничных огнях

    Дрезденский оперный бал

    Оперный театр в Дрездене готовится к балу

    История Дрезденского оперного бала началась в 1925 году. И вплоть до 1939 года балы проходили ежегодно. В 2006 году, в честь 800-летнего юбилея Дрездена, традицию проведения балов в здании оперного театра возродили. Вечером 7 февраля снова состоится Дрезденский оперный бал - SemperOpernball 2020.

  • Дебютантки оперного бала в 2019 году

    Дрезденский оперный бал

    Праздничная церемония открытия бала

    В этот раз на бал приедут более 2,5 тысяч дам и кавалеров - в окружении звезд из мира политики, науки, культуры. Ежегодно на театральной площади перед оперным театром Дрездена собирается около 15 тысяч зрителей - чтобы на огромных мониторах увидеть пятичасовую трансляцию церемонии октрытия бала. Миллионы людей следят за событием у экранов телевизоров.

  • Азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов

    Дрезденский оперный бал

    Слухи, породившие скандал

    Бал в опере - это не только танцы, но и концертная программа. В нынешнем году не обошлось без скандалов. В январе французские СМИ сообщили, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов якобы добился исключения армянской оперной певицы Рузан Манташян из числа выступающих. Руководство бала опровергло эти слухи. А Рузан Манташян заявила, что исполнит на сцене в Дрездене арию из "Евгения Онегина".

  • Ханс-Йоахим Фрай вручает орден президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси.

    Дрезденский оперный бал

    Скандал вокруг ордена президенту Египта

    Руководство дрезденского оперного бала ежегодно вручает почетный орден Святого Георгия людям, чьи заслуги в той или иной области достойны поощрения. В этом сезоне было решено вручить орден президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси. Худрук бала Ханс-Йоахим Фрай даже слетал для этого в Египет, после чего на него в Германии обрушилась волна критики. В итоге награждение ас-Сиси было признано ошибкой.

  • Владимир Путин и Станислав Тиллих

    Дрезденский оперный бал

    "Саксонский орден благодарности" - Путину

    Вручение ордена ас-Сиси вызвало шквал критических замечаний в немецкой прессе: мол, нельзя вручать награду президенту, чей стиль правления столь далек от демократического. В 2009 году орден был вручен Владимиру Путину, который тогда был премьер-министром РФ. Кстати, орден тогда назывался иначе - "Саксонский орден благодарности".

  • Станислав Черчесов и принц Монако Альбер

    Дрезденский оперный бал

    Ордена для тренера Черчесова и князя Монако Альбера II

    С 2010 года "Саксонский орден благодарности" называется орденом Святого Георгия. В 2019 году орден Св. Георгия получил тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов - за его заслуги на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Также орден получил князь Монако (на фото справа).

  • Французский актер Жерар Депардьё и немецкая актриса Соня Кирхбергер

    Дрезденский оперный бал

    Гражданство России и орден в Дрездене

    Знаменитому актеру Жерару Депардьё (еще один российский гражданин в списке получателей дрезденского ордена!) вручили орден на балу 2013 года - за выдающиеся заслуги в сфере кино.

  • Дрезденский оперный бал в Михайловском театре

    Дрезденский оперный бал

    Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге

    29 августа 2020 года Дрезденский оперный бал во второй раз пройдет в Сакт-Петербурге - в Михайловском театре оперы и балета. Бал будет посвящен 75-летию окончания Второй мировой войны. Впервые Дрезденский оперный бал прошел в Санкт-Петербурге 31 августа 2019 года. Поясним: Дрезден и Санкт-Петербург - города-побратимы.

    Автор: Виктор Вайц


  

Контекст

Дрезденский бал критикуют из-за награды президенту Египта

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси известен давлением на оппозицию. Руководство дрезденского оперного бала решило наградить его орденом Святого Георгия, вызвав волну критики в ФРГ. (28.01.2020)  

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