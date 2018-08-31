 Дрезденский бомбист приговорен почти к 10 годам тюрьмы | Новости из Германии о Германии | DW | 31.08.2018

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Германия

Дрезденский бомбист приговорен почти к 10 годам тюрьмы

Два года назад Нино К. устроил взрывы возле мечети и Международного конгресс-центра в Дрездене. Бывший активист ксенофобского движения Pegida на суде раскаялся в содеянном.

Подсудимый в зале суда

Дрезденский бомбист Нино К. (Nino K.) в пятницу, 31 августа, приговорен земельным судом Дрездена к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. Суд признал бывшего активиста ксенофобского движения Pegida виновным в том, что около двух лет тому назад он устроил взрывы у мечети в районе Дрездена Котта и возле Международного конгресс-центра. Нино К. обвинялся по статьям о покушении на убийство, поджоге с отягчающими обстоятельствами и изготовлении зажигательных бомб. 

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Взрывы в Дрездене два года тому назад вызвали широкий резонанс по всей Германии. Прокуратура требовала приговорить Нино К. к 10 годам и 9 месяцам тюрьмы, защита - к 4 годам и 6 месяцам. По мнению защиты, в действиях подсудимого не было умысла на убийство.

Нино К. сознался в совершенном преступлении. В своем последнем слове на суде он заявил, что раскаивается в содеянном. В результате взрывов в Дрездене никто не пострадал. Однако в момент нападения в квартире при мечети находился имам со своей семьей.

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