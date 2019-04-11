Древний римлянин - современный пешеходный человечек (фото)

Бергкамен • В рядах необычных светофорных человечков в Германии ожидается пополнение. Как сообщает агентство dpa, этим летом в немецком городе Бергкамен, расположенном в Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия, появится пять пешеходных светофоров с фигурками горняков и еще один светофор, на котором будет изображен древний римлянин в шлеме, со щитом и копьем. Соответствующее предложение было единогласно одобрено здешним городским советом.

Если человечков-горняков в Германии уже можно увидеть в Дуйсбурге, то древний римлянин станет своего рода федеральной премьерой. Стоимость переоборудования светофоров составит около 13 тысяч евро. Рурская область долгое время являлась центром немецкой горнодобывающей и металлургической промышленности, поэтому шахтеры на светофоре будут символизировать память об этой индустриальной истории и традициях региона.

Что касается древних римлян, то около двух тысяч лет назад на территории нынешнего Бергкамена находился крупный римский военный лагерь - каструм, остатки которого были обнаружены в 1905 году. Судя по площади укреплений - около 56 гектаров, он мог вмещать от двух до трех легионов.

Смотрите также:

Жизнь в Германии: каких персонажей сейчас можно увидеть на немецких перекрестках?

Старые и новые герои немецких светофоров "Помни правила движенья, как таблицу умножения"! В Германии правила дорожного движения начинают изучать задолго до азов математики. В этом детском саду в Дюссельдорфе игрушечный светофор вполне похож на те, которые стоят на улицах, но на улицах не все светофоры похожи друг на друга. Пешеходные могут отличаться. Посмотрим?

Старые и новые герои немецких светофоров Немецкий "светофор" (Ampel) происходит от латинской "ампулы" (ampulla) - так немцы когда-то называли светильники. Знакомство с графическим плюрализмом на перекрестках ФРГ начнем с западногерманского светофорного человечка (Ampelmännchen, Ampelmann). Этот терпеливо стоит на посту в Брауншвейге, краснея за пешеходов, грубо нарушающих правила, или от злости на них.

Старые и новые герои немецких светофоров Восточногерманские обитатели пешеходных светофоров до сих пор отличаются от своих простоволосых западных товарищей характерными широкополыми шляпами. После падения Берлинской стены и воссоединения страны они успешно проникли в некоторые города старых федеральных земель, а также смогли начать успешную карьеру в сувенирно-рекламном бизнесе.

Старые и новые герои немецких светофоров В Берлине, например, восточногерманских светофорных человечков предлагают туристам со всего мира на открытках, сумках, календарях и на всем другом, чего душа желает. Первый такой пешеходный светофор был установлен на улице Фридрихштрассе в Восточном Берлине в 1969 году.

Старые и новые герои немецких светофоров Следуя принципам гендерного равноправия, руководить пешеходами на некоторых немецких перекрестках в наши времена начали поручать светофорным фрау - Ampelfrau, они же - Ampelmädchen или Ampelweibchen, то есть женщинам, девушкам и прочим блюстительницам. Эта фотография сделана в Кельне.

Старые и новые герои немецких светофоров Таких персонажей можно увидеть на улицах Майнца, где находится штаб-квартира второго общенационального телеканала ZDF. "Майнцские человечки" (Mainzelmännchen) - веселые ребята, развлекающие его зрителей в коротких клипах между передачами, рекламными блоками или перед прогнозами погоды. Они давно заслужили культовый статус и поэтому удостоились чести поселиться в светофорах своего родного города.

Старые и новые герои немецких светофоров Антон, Берт, Конни, Эди, Фрицхен и Дет. Для ZDF этих забавных озорников и шалунишек в 1963 году придумал немецкий художник Вольф Герлах. За это время они стали героями более 45 тысячи клипов. В начале 1970-х годов в сугубо мужские ряды пытались внедрить девушку, но она как-то в этой ватаге не прижилась. От идеи уже скоро пришлось отказаться.

Старые и новые герои немецких светофоров В небольшом гессенском городе Фридберге движение пешеходов с декабря 2018 года регулирует сам "король рок-н-ролла". В 1958-1960 годах он проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

Старые и новые герои немецких светофоров Такие пешеходные светофоры появились на родине Карла Маркса - в немецком городе Трире весной 2018 года по случаю 200-летнего юбилея со дня его рождения.

Старые и новые герои немецких светофоров Эта фотография сделана в Дуйсбурге в октябре 2018 года. В Рурской области закрывается последняя шахта по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

Старые и новые герои немецких светофоров Летом 2017 года ряды нетрадиционных регулировщиков пешеходных перекрестков в Германии пополнил немецкий Петрушка, то есть Каспер (Kasperl) - персонаж знаменитого театра марионеток в Аугсбурге - Augsburger Puppenkiste.

Старые и новые герои немецких светофоров Касперу, правда, пока доверили распоряжаться лишь зеленым сигналом. Красный, руководствуясь соображениями безопасности, решили на откуп не отдавать. Шут его знает... Аугсбургский кукольный театр получил широкую известность в Германии в 1960-х годах, когда его спектакли для детей и взрослых стали показывать по телевидению.

Старые и новые герои немецких светофоров В свою очередь, такие пешеходные светофоры могут появиться в Штутгарте - "Лошадка" и "Обезьянка" - Pferdle und Äffle на швабский манер. Местный клуб любителей этих анимационных персонажей собрал уже двенадцать тысяч подписей, но власти пока все же сопротивляются - боятся ответственности в случае ДТП.

Старые и новые герои немецких светофоров "Лошадка" и "Обезьянка" - штутгартские коллеги "майнцских человечков". Их придумали в 1959 году для общественно-правовой телерадиокомпании SWR, ранее - SDR, вещающей на территории Баден-Вюртемберга. В фильмографии этой парочки - около полутора тысяч клипов.

Старые и новые герои немецких светофоров Из Штутгарта - в Ганновер, где можно увидеть такой светофор с числом 96...

Старые и новые герои немецких светофоров Hannover 96 - местный футбольный клуб Ганноверского спортивного общества, созданного в 1896 году. За свои историю он дважды выигрывал первенство Германии, но в 2016 году оказался во второй лиге, откуда, правда, смог выбраться всего за один сезон. Заняв там второе место, получил зеленый сигнал обратно в бундеслигу.

Старые и новые герои немецких светофоров Такие однополые светофоры появляются сейчас в некоторых немецких городах по случаю проведения гей-парадов (CSD). Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне, где взяли пример со столицы Австрии - Вены.

Старые и новые герои немецких светофоров Похоже, что придание индивидуальности и местного колорита пешеходным светофорам становится темой все более популярной. В Эрфурте, например, можно увидеть восточногерманского светофорного человечка, шагающего под зонтом.

Старые и новые герои немецких светофоров Если бы в позапрошлом веке не были изобретены двигатели внутреннего сгорания, такие светофоры сейчас стояли бы повсюду. Однако поскольку техническая история не знает сослагательного наклонения, их устанавливают по особым случаям - например, в Эссене во время крупнейшей в мире ярмарки конного спорта Equitana. Надо же как-то разруливать тысячу лошадей и двести тысяч посетителей.

Старые и новые герои немецких светофоров Помимо официальных отступлений от стандартов и норм на немецких светофорах можно увидеть следы несанкционированной творческой фантазии в виде разных наклеек, например, в форме сердец в Берлине или...

Старые и новые герои немецких светофоров ... других хорошо узнаваемых символов - в Дюссельдорфе. Увидите - присылайте! Автор: Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp