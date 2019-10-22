 Драма вокруг ″Драмы″: за что сербский видеоблогер ополчился на Deutsche Welle | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.10.2019

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Европа

Драма вокруг "Драмы": за что сербский видеоблогер ополчился на Deutsche Welle

Звезду сербского YouTube оскорбили видеоклипы, записанные при технической поддержке DW и высмеивающие погоню блогеров за кликами и подписчиками. В ответ он устроил моббинг немецкой медиакомпании.

Авторы видео Драма

Авторы видео "Драма"

23-летний Богдан Илич - уже ветеран в мире YouTube. Белградец, известный под ником Baka Prase, с почти миллионом ежедневных показов - один из самых популярных видеоблогеров в Сербии. Его поклонники - прежде всего, дети и подростки. Благодаря им, Baka Prase стал не только известным, но и богатым. Блогер сам признается, что популярность принесла ему спортивный автомобиль.

Богдан ценит внимание СМИ и очень активен в YouTube. С недавнего времени он с энтузиазмом клеймит позором других YouTube-блогеров, а вместе с ними и образовательный центр DW - Академию Deutsche Welle. Baka Prase считает, что один из клипов на YouTube содержит персональные нападки на него.

Как бороться с кибермоббингом в YouTube?

История началась два года назад, когда академия DW впервые организовала в Белграде форум "Смелые новые СМИ" (Brave New Media Forum). Речь на нем шла, в том числе, и о медийной ответственности. Ряд видеоблогеров, принимавших участие в проекте DW, выразили обеспокоенность тем, что в YouTube нередко встречаются оскорбления и клевета. И решили как-то бороться с этим.

Форум Новые смелые СМИ в Белграде

Участники форума "Новые смелые СМИ" в Белграде

"Возникла идея поддержать тех блогеров на YouTube, которые считают, что в медийном пространстве, с одной стороны, должна царить свобода мнений, а с другой - этичный подход без разжигания ненависти и кибермоббинга", - рассказывает Клаус Даман (Klaus Dahman), руководящий работой Академии Deutsche Welle в Сербии. Была создана группа более-менее известных YouTube-блогеров, которые при технической поддержке DW записали и выложили на YouTube вначале видеоклип "Кликбейт", а затем видео под названием "Драма". В них высмеивались те блогеры, которые не считаются ни с чем в погоне за кликами и деньгами. Количество просмотров обоих роликов на YouTube достигло миллионной отметки, а "Драма" стала самым популярным видео в сербском сегменте YouTube. 

По словам Клауса Дамана, DW предоставило создателям "Драмы" полную творческую свободу. "Мы хотели, чтобы авторы клипа открыто говорили об определенных тенденциях на платформе YouTube, а не просто критиковали отдельных YouTube-блогеров. И они рассказали об этом - с большой долей иронии и, прежде всего, самоиронии. Мы надеялись, что клипы станут поводом для дискуссии", - рассказывает сотрудник Aкадемии DW. 

Проект DW разозлил звезду сербского YouTube

Контекст

18 рэперов, 15-минутный клип и почти 20 млн просмотров на YouTube: критический видеоролик турецких музыкантов стал хитом в соцсетях. Партия Эрдогана начала атаку на авторов видео. (13.09.2019)

На встрече в Елисейском дворце Facebook, Twitter, Goolge, Youtube и другие интернет-концерны обязались принять меры, чтобы избежать повторения драмы, подобной теракту в Крайстчёрче. (15.05.2019)

Политический видеоблогер kamikadzedead рассказал Жанне Немцовой, сколько стоит его лайк в интернете, как бороться с "кремлеботами", а также о сотрудничестве российского YouTube с ФСБ. (14.03.2018)

10 лет работы и 250 выпускников, - таков итог магистерской программы International Media Studies в Академии DW. 2018 год для нее юбилейный. DW подводит итоги. (20.02.2018)

Немецкий блогер атакует на YouTube партию ХДС, видео набирает миллионы просмотров. Партия в ответ публикует открытое письмо в формате pdf. Надо ли использовать в диалоге с юными избирателями новые способы коммуникации? (24.05.2019)

Оба видеоклипа, действительно, стали поводом для оживленной дискуссии, однако не совсем такой, на которую рассчитывали авторы. Baka Prase и еще несколько сербских видеоблогеров, не участвовавших в проекте DW, сочли, что речь в видеороликах идет о них, и отреагировали на критику, записав грубую пародию на клип "Драма" с использованием нецензурной лексики. Реакция на это видео разделила сербское YouTube-сообщество на два лагеря. Количество комментариев под ним исчисляется десятками тысяч - многие из них в тоне, нарушающем даже относительно либеральные правила YouTube.

Вскоре Baka Prase записал еще одно обращение - на этот раз вместе с популярным сербским YouTube-блогером Choda, также недовольным клипом "Драма". На видео блогеры демонстрируют скрин-шоты присланных им электронных писем, где их приглашают участвовать в форуме "Новые смелые СМИ" и создании видеоклипов при поддержке DW. На основании этого Baka Prase делает вывод, что "какие-то немцы" пытаются за 500 евро купить сербских YouTube-блогеров и внести раскол в их сообщество.

"Видеоблогеры поняли, что для увеличения числа зрителей и подписчиков им надо нападать друг на друга, не заботясь об истинности обвинений", - считает другой известный сербский блогер Михайло Тежич. По его мнению, в сербском YouTube сложилась такая же ситуация, как в реалити-шоу, где зрители охотно наблюдают за бесконечными ссорами главных героев.

Свобода мнений - против травли и моббинга

Многочисленные письма DW Богдан Илич игнорирует. В передаче Podcast Inkubator он, однако, высказался на тему этики в интернете: "Я тоже верю в то, что у меня есть ответственность. Но моя цель, прежде всего, - это развлечение. Я здесь для того, чтобы смешить народ… Кто кому дает право плохо отзываться о моем контенте? У каждого моего видео - по 500 000 кликов, а у них - 5 000. И это их бесит".

Женщина перед монитором

Получается, что прав тот, у кого больше зрителей? Алгоритм YouTube поддерживает такой образ мышления. Именно поэтому так сложно как-то противостоять экстремальному контенту, языку ненависти и теориям заговора, которые наполнены видео на платформе YouTube. "Ситуации, подобной этой, у нас еще не было. Мы не знаем, что нам с этим делать. Мы беспомощны", - сокрушается Михайло Тежич.

Клаус Даман предлагает старомодное решение проблемы - диалог. Он приглашает Baka Prase и других видеоблогеров к открытой дискуссии. Пока ответа нет. А драма вокруг "Драмы" продолжается. Илич уже заявил о том, что представит новый клип, который станет ответом на видео, где он усмотрел критику в свой адрес. Этот ролик, несомненно, выведет дискуссию на новый уровень. Но "драма" в сербском медиапространстве важна, по крайней мере, тем, что выдвинула на первый план важный вопрос: где заканчивается свобода мнения и начинается травля и моббинг?

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