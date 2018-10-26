 До шести человек возросло число жертв разгула стихии на Кубани | Новости из Германии о России | DW | 26.10.2018

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Россия

До шести человек возросло число жертв разгула стихии на Кубани

В результате сильных дождей, продолжающихся в Краснодарском крае третий день, на Кубани подтоплены почти 2000 строений, в которых проживает около 5 тысяч человек.

Эвакуация людей в Краснодарском крае 25 октября 2018 года

Эвакуация людей в Краснодарском крае

Число жертв наводнения на Кубани возросло до шести человек. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя правительства Краснодарского края Сергей Капустина.

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В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах из-за паводка эвакуированы 460 человек. В районе поселка Макопсе обрушился автомост, по которому проходит трасса Джубга - Сочи. (25.10.2018)

По его словам, тела четверых погибших были обнаружены при обследовании домов в Апшеронском районе. Ранее было известно о двух погибших в Туапсинском районе. В самом Туапсе продолжаются розыски пожилой женщины, переставшей выходить на связь с родственниками. В списках пострадавших - три человека, двое из которых госпитализированы.

В результате сильных дождей, продолжающихся в Краснодарском крае третий день, на Кубани подтоплены почти 2000 строений, в которых проживает около 5 тысяч человек, повреждены автодороги и железнодорожные пути, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Существуют перебои с электро- и газоснабжением в 20 населенных пунктах, свыше 2,2 тысячи жилых домов, в которых проживают более 16,2 тысячи человек.

Из-за повреждения железнодорожных путей остановились более 30 пассажирских поездов. Паводок разрушил мост на главной трассе, связывающей Сочи с другими регионами России. В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах введен режим чрезвычайной ситуации.

 

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