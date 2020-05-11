 До десяти человек погибли в пожаре в подмосковном хосписе | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2020

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Россия

До десяти человек погибли в пожаре в подмосковном хосписе

В приспособленном под хоспис коттедже в Красногорске произошел пожар. Его постояльцы "отравились продуктами горения".

Пожарная машина

В хосписе подмосковного города Красногорск "Второй дом" в ночь на понедельник, 11 мая, при пожаре погибло десять человек. Об этом агентству ТАСС сообщили источники в экстренных службах России. Все жертвы "отравились продуктами горения". В МЧС и городской администрации сообщают о 9 погибших.

"Всего на момент пожара в здании находились 29 человек. 9 погибли, 9 госпитализированы. Также спасатели вывели из помещения 11 человек, они временно расположены на соседнем участке", - сообщили в пресс-службе администрации Красногорска.

"Второй дом" находился в коттедже, приспособленном под хоспис для пожилых людей. Стоимость проживания там превышала 1200 рублей в сутки. Российские СМИ выдвигают версию, что здание, скорее всего, не соответствовало элементарным требованиям безопасности.

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