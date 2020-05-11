До десяти человек погибли в пожаре в подмосковном хосписе

В хосписе подмосковного города Красногорск "Второй дом" в ночь на понедельник, 11 мая, при пожаре погибло десять человек. Об этом агентству ТАСС сообщили источники в экстренных службах России. Все жертвы "отравились продуктами горения". В МЧС и городской администрации сообщают о 9 погибших.
"Всего на момент пожара в здании находились 29 человек. 9 погибли, 9 госпитализированы. Также спасатели вывели из помещения 11 человек, они временно расположены на соседнем участке", - сообщили в пресс-службе администрации Красногорска.
"Второй дом" находился в коттедже, приспособленном под хоспис для пожилых людей. Стоимость проживания там превышала 1200 рублей в сутки. Российские СМИ выдвигают версию, что здание, скорее всего, не соответствовало элементарным требованиям безопасности.
Смотрите также:
-
Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне
Пожар вспыхнул поздней ночью
Крупный пожар в лондонской многоэтажке вспыхнул 14 июня. В 24-этажном здании огнем были охвачены этажи со второго до самого верхнего.
-
Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне
"Обрушение здания -лишь вопрос времени"
Актер и писатель Тим Дауни, проживающий неподалеку от места пожара, заявил: "Это ужасно. Все здание охвачено огнем. Оно пропало. Его обрушение - это лишь вопрос времени".
-
Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне
Жильцы предупреждали об опасности пожара
После строительных работ у дома остались горы пожароопасного мусора.
-
Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне
Перед горящим домом собрались перепуганные родственники
Пострадавшее от пожара здание было построено в 1974 году. В нем 120 квартир.
-
Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне
К борьбе с огнем привлечены сотни пожарных
Пожарные вынуждены работать в противогазах в экстремально трудных условиях.
-
Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне
К дому стянуты десятки карет скорой помощи
Первую помощь медики оказывают в здании ресторана, расположенного рядом с горящим домом.
-
Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне
Пять лондонских больниц принимают пострадавших
Не менее 79 человек получили ожоги различной тяжести и отравились угарным газом.
-
Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне
Власти сообщили о жертвах
Жертвами пожара стали не менее 12 человек.
Автор: Сергей Ромашенко