 Дочь Немцова приветствует решение властей Праги увековечить память ее отца | Новости из Германии о Европе | DW | 25.02.2020

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Европа

Дочь Немцова приветствует решение властей Праги увековечить память ее отца

В Праге появилась площадь Бориса Немцова. Подобные инициативы, которые в некоторой степени воздействуют и на власти в России, есть и в других городах, напомнила дочь политика в беседе с DW.

Собор Святого Вита в Пражском Граде

Собор Святого Вита в Пражском Граде

Дочь российского политика Бориса Немцова Жанна приветствует решение властей Праги увековечить память ее отца. Решение депутатов городского совета, поддержавших переименование площади Pod kaštany (Под каштанами), "не явилось сюрпризом", заявила она в интервью DW во вторник, 25 февраля. Жанна Немцова отметила, что беседовала с мэром Праги Зденеком Гржибом в 2019 году и упомянула в разговоре аналогичные инициативы в других городах.

Посольство России в Праге

Посольство России в Праге

Посольство РФ в Чехии - на площади Немцова

Официальная церемония переименования площади, где расположено посольство России в Чехии, состоится 27 февраля. Ранее Комитет по топонимике подтвердил возможность переименования. Кроме того, одну из аллей в парке недалеко от российского посольства назвали именем журналистки российской "Новой газеты" Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года.

Контекст

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Даже после обвинительного приговора пяти подсудимым целый ряд важных вопросов, связанных с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова, остаются без ответа, считает Инго Маннтойфель. (30.06.2017)

В России - мост Кадырова и улица Чавеса

При этом в России и в Москве - "те герои, которые соответствуют ценностям нынешнего политического руководства и Владимира Путина", считает дочь политика. Она привела мост Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге и улицу Уго Чавеса в Москве в качестве примеров. Однако международная инициатива по увековечиванию памяти Бориса Немцова "имеет некоторое воздействие и на российские власти - в первую очередь, муниципальные", подчеркнула его дочь.

"Когда в России нарастают политические преследования, власти понимают, что физическая расправа с лидером оппозиции - не то, к чему стоит прибегать", - отметила Жанна Немцова. По ее словам, руководство страны не ожидало такой "волны недовольства и негодования", которую вызвало убийство.

Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. Имя политика увековечено в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве. В Москве 29 февраля пройдет согласованный марш памяти Немцова.

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В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

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