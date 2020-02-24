Дочь Немцова приветствует решение властей Праги увековечить память ее отца

В Праге появилась площадь Бориса Немцова. Подобные инициативы, которые в некоторой степени воздействуют и на власти в России, есть и в других городах, напомнила дочь политика в беседе с DW.
Дочь российского политика Бориса Немцова Жанна приветствует решение властей Праги увековечить память ее отца. Решение депутатов городского совета, поддержавших переименование площади Pod kaštany (Под каштанами), "не явилось сюрпризом", заявила она в интервью DW во вторник, 25 февраля. Жанна Немцова отметила, что беседовала с мэром Праги Зденеком Гржибом в 2019 году и упомянула в разговоре аналогичные инициативы в других городах.
Посольство РФ в Чехии - на площади Немцова
Официальная церемония переименования площади, где расположено посольство России в Чехии, состоится 27 февраля. Ранее Комитет по топонимике подтвердил возможность переименования. Кроме того, одну из аллей в парке недалеко от российского посольства назвали именем журналистки российской "Новой газеты" Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года.
В России - мост Кадырова и улица Чавеса
При этом в России и в Москве - "те герои, которые соответствуют ценностям нынешнего политического руководства и Владимира Путина", считает дочь политика. Она привела мост Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге и улицу Уго Чавеса в Москве в качестве примеров. Однако международная инициатива по увековечиванию памяти Бориса Немцова "имеет некоторое воздействие и на российские власти - в первую очередь, муниципальные", подчеркнула его дочь.
"Когда в России нарастают политические преследования, власти понимают, что физическая расправа с лидером оппозиции - не то, к чему стоит прибегать", - отметила Жанна Немцова. По ее словам, руководство страны не ожидало такой "волны недовольства и негодования", которую вызвало убийство.
Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. Имя политика увековечено в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве. В Москве 29 февраля пройдет согласованный марш памяти Немцова.
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