 ″Дочка″ Nestle в США сочла слово ″эскимо″ оскорбительным для эскимосов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.06.2020

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Мир

"Дочка" Nestle в США сочла слово "эскимо" оскорбительным для эскимосов

Американский производитель мороженого Dreyerʼs изменит название своего продукта Eskimo Pie с почти вековой историей. Компания объяснила это стремлением к расовому равноправию.

Эскимо в Москве

Эскимо в Москве

Американский производитель мороженого Dreyerʼs намерен изменить название своего продукта Eskimo Pie. Компания считает слово "эскимо" оскорбительным для эскимосов. "Мы стремимся быть частью решения вопроса расового равноправия", - приводит издание The Wall Street Journal слова представителя Dreyerʼs Элизабелл Маркес в пятницу, 19 июня.

В последние недели ряд компаний уже заявили о смене своих логотипов в свете акций протеста против расизма, начавшихся в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В их числе - PepsiCo (бренд Aunt Jemima) и Mars (бренд Uncle Benʼs).

Dreyerʼs принадлежит компании Froneri, которой частично владеет швейцарская корпорация Nestle. Мороженое Eskimo Pie в виде батончика в шоколадной глазури было запатентовано в 1922 году. Логотипом продукта стал мальчик в традиционной одежде эскимосов.

Эскимосы являются коренным населением Гренландии, Аляски, канадской территории Нунавут и восточного края Чукотки. Численность этого народа - около 170 тысяч человек.

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    Автор: Инга Ваннер


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