 Доходы ФРГ в шестой год подряд превысили расходы | Новости из Германии о Германии | DW | 15.01.2020

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Германия

Доходы ФРГ в шестой год подряд превысили расходы

В 2019 году профицит бюджета Германии составил 1,5 процента ВВП, сообщило Федеральное статистическое ведомства.

Строительная площадка во Фрайбурге

В шестой раз подряд доходы германского государства превысили его расходы. В 2019 году показатель профицита бюджета составил 1,5 процента ВВП, сообщило в среду, 15 января, Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) на основании предварительных подсчетов. Аналогичный показатель предыдущего года составлял 1,9 процента.

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Между тем рост немецкой экономики в завершившемся году составил, по предварительной оценке статистиков, лишь 0,6 процента, что является наименьшим показателем за последние шесть лет. В 2018 году экономика ФРГ выросла на 1,5 процента, в 2017-м - на 2,5 процента, в 2016-м - на 2,2 процента. По мнению экспертов Destatis, замедление роста ВВП Германии связано с торговыми конфликтами, кризисом в автомобильной промышленности и связанной с "Брекзитом" неопределенности.

Число занятых в Германии впервые превысило 45 миллионов

Одновременно 2019-й стал десятым годом беспрерывного роста немецкой экономики. В последний раз годовой ВВП Германии снизился в 2009 году (на 5,6 процента из-за глобального финансового кризиса).

Кроме того, ведомство отметило, что число работающих в Германии впервые превысило 45-миллионную отметку и достигло показателя 45,3 миллиона человек, что на 400 тысяч выше, чем в 2018 году.

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  • Набережная в Кельне

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    Дорогие лестницы, мосты и улицы

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  • Бассейн для разведение морских рыб в Фёльклингене

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    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


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