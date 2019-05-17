Доходы Дональда Трампа сократились

Доход президента США Дональда Трампа в 2018 году составил не менее 421 млн долларов. Об этом сообщило в четверг, 16 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на сведения о доходах Трампа, опубликованные Управлением служебной этики в государственных органах США.
В списке активов Дональда Трампа - 551 позиция. По многим из них в документе указан лишь примерный диапазон доходов. Поэтому оценка дохода президента США в разных изданиях разная. Так, по расчетам CNBC и CNN, Трамп заработал около 434 млн долларов.
Согласно представленным Трампом сведениям, значительную часть дохода президент США получил от объектов недвижимости. В частности, курорт Мар-а-Лаго во Флориде принес ему почти 23 млн долларов, отель Trump International в Вашингтоне - почти 41 млн, гольф-курорт Trump National Doral в Майами - около 76 млн.
Доход Трампа за 2017 год, по оценке Bloomberg, составил по меньшей мере 452 млн долларов, по версии CNN - 450 млн.
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Автор: Александра Елкина