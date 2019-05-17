 Доходы Дональда Трампа сократились | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.05.2019

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Мир

Доходы Дональда Трампа сократились

В 2018 году президент США заработал, по разным оценкам, от 421 до 438 млн долларов. Годом ранее его доходы были выше.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Доход президента США Дональда Трампа в 2018 году составил не менее 421 млн долларов. Об этом сообщило в четверг, 16 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на сведения о доходах Трампа, опубликованные Управлением служебной этики в государственных органах США.

Контекст

В Twitter Трампа сообщается, что будущий президент США намерен полностью выйти из бизнеса, чтобы сосредоточиться на обязанностях главы государства и "показать отсутствие конфликта интересов". (30.11.2016)

Требование Конгресса ознакомиться с налоговой документацией Трампа за последние шесть лет и.о. главы администрации президента США считает "политически мотивированным". (08.04.2019)

В списке активов Дональда Трампа - 551 позиция. По многим из них в документе указан лишь примерный диапазон доходов. Поэтому оценка дохода президента США в разных изданиях разная. Так, по расчетам CNBC  и CNN, Трамп заработал около 434 млн долларов.

Согласно представленным Трампом сведениям, значительную часть дохода президент США получил от объектов недвижимости. В частности, курорт Мар-а-Лаго во Флориде принес ему почти 23 млн долларов, отель Trump International в Вашингтоне - почти 41 млн, гольф-курорт Trump National Doral в Майами - около 76 млн.

Доход Трампа за 2017 год, по оценке Bloomberg, составил по меньшей мере 452 млн долларов, по версии CNN - 450 млн.

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Сведения о доходах президента США

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