 Досье: Беженцы в Германии - чего удалось добиться за 5 лет | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 22.09.2020

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Германия

Досье: Беженцы в Германии - чего удалось добиться за 5 лет

Студент-фотограф, ресторатор или строитель - спустя 5 лет нашедшие приют в Германии беженцы делятся с DW, удалось ли им и немцам достичь цели, поставленной канцлером Меркель: "Мы справимся".

Беженцы в ожидании регистрации в баварском Фрайлаcсинге сразу после пересечения границы Австрии и Германии, 16 сентября 2015 года

Беженцы в ожидании регистрации в баварском Фрайлаcсинге сразу после пересечения границы Австрии с Германии, 16 сентября 2015 года 

Контекст

"В Германии я в безопасности". История беженца из Бангладеш

Как преследуемый по политическим мотивам блогер из Бангладеш обрел в Германии новую родину и сумел ли интегрироваться, спустя 5 лет жизни в ФРГ? Свою историю он рассказал DW.  

От лодки с мигрантами - до выставок в музеях ФРГ: история беженца из Ирака

"Мы справимся!" - пообещала Ангела Меркель в 2015 году, когда в Германию хлынул поток мигрантов. DW - о том, как один из беженцев, Райсан Хамид из Ирака, стал в ФРГ успешным студентом-фотографом.  

Пять лет в общежитии для беженцев: семья сирийцев о жизни в Германии

В 2015 году Меркель произнесла фразу "Мы справимся!", распорядившись впустить беженцев в ФРГ. Семья сирийцев поделилась с DW мнением о том, удалось ли канцлеру выполнить свое обещание.  

"Я справился!": как сирийский беженец стал ресторатором в Берлине

Девизом миграционной политики ФРГ стала фраза канцлера Меркель "Мы справимся!". Подтверждение ее слов - история сирийского беженца Самера Серавана, открывшего ресторан в Берлине.  

Справилась ли ФРГ с миграционным кризисом: цифры и факты

Фразу Ангелы Меркель "Мы справимся!", ставшую девизом ее миграционной политики, в ФРГ обсуждают по сей день. Официальные факты и цифры показывают, удалось ли канцлеру сдержать обещание.  

Миграционный кризис пять лет спустя: справилась ли ФРГ с интеграцией беженцев?

В 2015 году границу Германии пересекли сотни тысяч беженцев."Мы справимся", - заявила тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель. Удалось ли ей претворить свое обещание в жизнь?  

Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

В этой галерее - проекты о беженцах и/или созданные при их участии.  

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Решение Меркель открыть границы и принять сотни тысяч беженцев: как оценивают его спустя пять лет?  

Беженцы в отчаянии после того, как их лагерь сожгли. Европа в фокусе  

Миграционная политика Германии - что изменилось? Европа в фокусе (27.08.2020)  

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В 2015 году границу Германии пересекли сотни тысяч беженцев."Мы справимся", - заявила тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель. Удалось ли ей претворить свое обещание в жизнь?

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