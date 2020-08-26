Досье: Беженцы в Германии - чего удалось добиться за 5 лет

От лодки с мигрантами - до выставок в музеях ФРГ: история беженца из Ирака

"Мы справимся!" - пообещала Ангела Меркель в 2015 году, когда в Германию хлынул поток мигрантов. DW - о том, как один из беженцев, Райсан Хамид из Ирака, стал в ФРГ успешным студентом-фотографом.