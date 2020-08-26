Досье: Беженцы в Германии - чего удалось добиться за 5 лет

Студент-фотограф, ресторатор или строитель - спустя 5 лет нашедшие приют в Германии беженцы делятся с DW, удалось ли им и немцам достичь цели, поставленной канцлером Меркель: "Мы справимся".
Беженцы в ожидании регистрации в баварском Фрайлаcсинге сразу после пересечения границы Австрии с Германии, 16 сентября 2015 года
Как преследуемый по политическим мотивам блогер из Бангладеш обрел в Германии новую родину и сумел ли интегрироваться, спустя 5 лет жизни в ФРГ? Свою историю он рассказал DW.
"Мы справимся!" - пообещала Ангела Меркель в 2015 году, когда в Германию хлынул поток мигрантов. DW - о том, как один из беженцев, Райсан Хамид из Ирака, стал в ФРГ успешным студентом-фотографом.
В 2015 году Меркель произнесла фразу "Мы справимся!", распорядившись впустить беженцев в ФРГ. Семья сирийцев поделилась с DW мнением о том, удалось ли канцлеру выполнить свое обещание.
Девизом миграционной политики ФРГ стала фраза канцлера Меркель "Мы справимся!". Подтверждение ее слов - история сирийского беженца Самера Серавана, открывшего ресторан в Берлине.
Фразу Ангелы Меркель "Мы справимся!", ставшую девизом ее миграционной политики, в ФРГ обсуждают по сей день. Официальные факты и цифры показывают, удалось ли канцлеру сдержать обещание.