 Достопримечательности Германии: Шверинский замок (фото) | Кадр дня | DW | 27.01.2020

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Кадр за кадром

Достопримечательности Германии: Шверинский замок (фото)

В большинстве регионов Германии - хмурая погода. Но Шверинский замок прекрасен даже в дождь. Не правда ли?

Шверинский замок

Шверинский замок действительно прекрасен даже среди луж!

Этот величественный замок входит в число немецких кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Резиденция главы Мекленбургского дома была построена на Дворцовом острове в Шверине в стиле романтического историзма в 1845-1857 годах. Сейчас здесь заседает земельный парламент (ландтаг) Мекленбурга-Передней Померании.

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    Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин


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