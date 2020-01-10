Достопримечательности Германии: Шверинский замок (фото)

В большинстве регионов Германии - хмурая погода. Но Шверинский замок прекрасен даже в дождь. Не правда ли?
Шверинский замок действительно прекрасен даже среди луж!
Этот величественный замок входит в число немецких кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Резиденция главы Мекленбургского дома была построена на Дворцовом острове в Шверине в стиле романтического историзма в 1845-1857 годах. Сейчас здесь заседает земельный парламент (ландтаг) Мекленбурга-Передней Померании.
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