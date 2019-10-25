Достопримечательности Германии: Узкоколейка в Рудных горах (фото)

Рудные горы • В Германии сейчас действует более пятидесяти узкоколейных железных дорог. Эту проложили в Рудных горах в позапрошлом веке. Фихтельбергская дорога (Fichtelbergbahn) протяженностью около 18 километров связывает коммуну Зематаль и лыжный курорт Обервизенталь, расположенный на высоте 914 метров над уровнем моря.
Рудные горы (Erzgebirge) - популярный туристический регион в Саксонии на границе Германии и Чехии. В 2019 году здешние памятники, связанные с историей горнодобывающего дела в этом регионе, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Рудные горы - новый объект в списке Всемирного наследия
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Горнодобывающий регион Рудные горы
В июле 2019 года Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своем заседании в Баку одобрил совместную заявку Германии и Чехии о включении в этот список Горнодобывающего региона Рудные горы / Крушне-Гори (Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří).
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Эта фотография была сделана во время исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц. Перечисленные в заявке семнадцать саксонских и пять богемских исторических, культурных и природных памятников отражают 800-летнюю историю этого горнодобывающего региона. Представим некоторые из них, начав в Чехии.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Чешский город Яхимов (ранее - Йоахимсталь) славится памятниками ренессансной архитектуры, но в историю горнодобывающего дела вошел, благодаря чеканившимся здесь крупным серебряным монетам - первой попытке заменить золотые аналоги в Священной Римской империи. Иоахимсталеры начали чеканить в 1520 году. Позже стало использоваться сокращенное название - талер, от которого затем произошел "доллар".
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Эта фотография сделана недалеко от Яхимова - в месте, где в 1951 году был открыт исправительно-трудовой лагерь Выкманов II. Здесь на протяжении многих лет в нечеловеческих условиях содержались политические заключенные, обрабатывавшие урановую руду перед отправкой в СССР. О страданиях этих людей сейчас напоминает национальный мемориал - "Красная башня смерти".
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Горнодобывающий регион Рудные горы
В число немецких объектов Всемирного наследия в Рудных горах теперь входит Молот Фронау (Frohnauer Hammer) в городе Аннаберг-Буххольце. Вплоть до XV века на этой водяной мельнице мололи зерно, но в 1621 году ее переделали, чтобы производить заготовки для чеканки серебряных монет. Позже начали также обрабатывать медь и железо. Сегодня здесь работает самый старый в Германии музей кузнечного дела.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Эти 30-метровые базальтовые столбы находятся недалеко от саксонского города Шайбенберг. Они входят в число важнейших геологических памятников природы в Германии. "Органные трубы", как их здесь называют, образовались миллионы лет назад из застывшей лавы и сейчас позволяют ученым лучше понять процессы формирования земной поверхности.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Многие города, расположенные в этом регионе, были основаны после обнаружения здесь богатых рудных месторождений. Один из них - Мариенберг, заложенный в 1521 году. На этой фотографии хорошо виден симметричный план города - прямолинейные улицы, ведущие к центральной Рыночной площади в форме квадрата. Ренессансные архитектурные памятники в центре Мариенберга находятся под охраной.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Около города Альтенберг находится одно из крупнейших в Европе месторождений олова, добывать которое в этих местах начали более шести веков назад. Туристы могут спуститься под землю, посетив музейную шахту Цвиттерфельд в районе Цинвальд (Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald). Здешняя главная Глубокая штольня Бюнау (Tiefer-Bünau-Stollen) имеет выходы на поверхность на немецкой и на чешской сторонах.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Некоторые местные жители несказанно разбогатели на горных промыслах. Среди них особое место занимала семья Бюнау, в честь которой названа штольня на предыдущей фотографии. Представители этого рода запечатлены на четырехэтажном алтаре - высечены в полный рост из камня. Алтарь находится в приходской церкви Лауэнштайна - одного из районов города Альтенберг.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Чтобы приводить в действие механизмы, на рудниках использовалась вода. Этот средневековый канал был проложен, предположительно, в XIV столетии к цинковой шахте в Эренфридерсдорфе. Протяженность - 5,5 километра, перепад высоты - 23,5 метра. Использовался до 1990 года для подачи воды на обогатительную фабрику. В начале 2000-х годов был отреставрирован. Вдоль канала проложен прогулочный маршрут.
Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин
Узкоколейные железные дороги в Германии
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Узкоколейки - Schmalspurbahnen. Список таких дорог, построенных в Германии, превышает сотню. Добрая половина действует до сих пор, совмещая функцию исторических аттракционов для туристов и обычных транспортных средств. Самую первую немецкую узкоколейку ввели в эксплуатацию в 1860 году - Bröltalbahn в районе Рейн-Зиг под Бонном, то есть более полутора веков назад. Она работала до 1971 года.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Познакомимся с наиболее известными. Одна из них как раз отметила 125-летний трудовой юбилей - курортная узкоколейка "Молли" (Bäderbahn Molli). По этому поводу в Германии даже выпустили почтовую марку. Первый свой рейс "Молли" совершила в 1886 году: из Бад-Доберана вдоль побережья Балтийского моря. Балтика набирала популярность. Линию с 900-миллиметровой колеей проложили для перевозки отдыхающих.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Этот снимок сделан в первые годы после ее запуска. Сейчас "Молли" относится к числу самых популярных немецких узкоколеек и сама по себе давно является туристической достопримечательностью. Официальный статус технического памятника она получила еще во времена ГДР. Конечно, за долгие десятилетия "Молли" несколько раз меняла облик, но время остановилось для нее где-то в 30-х годах.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Тем не менее, "Молли" продолжает исправно служить отдыхающим. В 2009 году для нее построили новый локомотив - точную копию подлинного паровоза, а оригинал выставили в музее. 15 километров пути состав проделывает за сорок минут. Курортникам торопиться некуда. За год "Молли" перевозит 500-600 тысяч пассажиров и приносит более полумиллиона евро чистой прибыли.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Одна из остановок на маршруте - Heiligendamm, прибрежный район города Бад-Доберан. Хайлигендамм пользуется более широкой мировой известностью, чем сам город. Великий герцог Фридрих Франц I основал этот курорт в 1793 году. За приметные светлые фасады роскошных отелей, вилл и гостевых резиденций Хайлигендамм называют "Белым городом у моря". В 2007 году здесь прошел саммит "Большой восьмерки".
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Редкий поезд может похвастаться тем, что его именем названа целая улица - Mollistraße, по которой он, кстати, сам ездит. Для других транспортных средства улица имени "Молли" закрыта. Пешеходная зона. Отметим, что на некоторых узкоколейных дорогах составы с паровозами в свое время заменили электрическими трамваями, протянув над путями контактные провода.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
До победного распространения автомобильной техники узкоколейки играли очень важную роль в зарождавшейся транспортной системе страны, переживавшей индустриализацию. На их строительство требовалось меньше средств, чем на прокладку стандартных веток, не говоря уже о стоимости эксплуатации. Кроме того, ширину колеи и другие параметры можно было подгонять под конкретные условия местности и задачи.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Узкоколейные дороги прокладывали не только для перевозки отдыхающих. Их строили в горнодобывающих районах - для транспортировки угля, руды, готовой продукции, а также вывоза леса, подвоза стройматериалов... В военных целях - для обеспечения боевых учений или при подготовке к войнам. Об одной из таких линий мы упоминали в репортаже про полигон около Кельна, правда, от нее почти ничего не осталось.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Мы остаемся пока в Мекленбурге, но уже добрались до второй узкоколейной достопримечательности этого региона. "Неистовый Роланд" (Rasender Roland) - старый знакомый. Он встречался нам на острове Рюген около охотничьего замка Границ. Официальное название - Рюгенская малая железная дорога (Rügensche Kleinbahn). Ширина колеи - 750 миллиметров. Некоторым из вагонов - почти сто лет!
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Его название вполне достойно оперы. Премьера "Неистового Роланда" состоялась в 1895 году. Поезд связал тогда курортные города Путбус и Бинц. Сейчас протяженность островной узкоколейной линии составляет всего 24 километра, хотя в 1899 году на Рюгене было проложено почти сто километров путей. В 60-х годах прошлого века большую часть разобрали, правда, оставив "Роланду" самый живописный отрезок.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Подсев на метлу пролетавшей мимо ведьмы, с балтийского побережья попадаем в сказочный горный массив Гарц - в Саксонию-Анхальт. В Вальпургиеву ночь здесь, на горе Брокен, согласно легенде, собирается всякая нечистая сила. Тот, кто не водит с ней знакомство и ленив, на гору может попасть, воспользовавшись поездом - Brockenbahn. Протяженность этой дороги с метровой колеей - 19 километров.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Брокен - самая высокая гора Гарца. 1141 метр. Узкоколейка довозит туристов прямо до вершины. Первый отрезок открыли в 1898 году. Brockenbahn - не единственная такая линия в регионе. Общая протяженность узкоколейных путей в Гарце составляет сейчас 140 километров: самая плотная в Европе! Многие из них строились в свое время для обслуживания рудников, шахт и других предприятий горной отрасли.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Узкоколейки-работяги… В горном деле их использовали для транспортировки руды к обогатительным и обрабатывающим предприятиям или станциям большой железной дороги, с помощью которой осуществлялась дальнейшая перевозка. Для таких узкоколеек выпускались специальные составы и локомотивы. Этот был выпущен в 1938 году фирмой Deutz в Кельне. Ширина колеи транспортной ветки составляла 600 миллиметров.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Эта подземная узкоколейка с дизельным двигателем является частью памятника Всемирного культурного наследия - рудника Раммельсберг в том же самом Гарце, около города Гослар. О самом этом руднике мы подробно рассказывали в одном из недавних репортажей. Сейчас на этих желтых вагончиках в подземный музей доставляют туристов. Удовольствие не для страдающих клаустрофобией. Присоединяйтесь!
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
"Не высовываться! Двери держать закрытыми!". Технику безопасности в музейной шахте никто не отменял. Вагончики бросает из стороны в сторону. Во время пути по туннелю - кромешная тьма. Свет - только от предусмотрительно захваченного карманного фонарика. Желтая каска на голове, полученная на входе, начинает выполнять свою защитную функцию, на каждом повороте стукаясь о металлические стенки и крышу.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Узкоколейки - транспорт многофункциональный. Отдельного упоминания заслуживают лесные (Waldbahn) и полевые дороги (Feldbahn). По ним с заготовок вывозили древесину, а с сельскохозяйственных угодий - собранный урожай. Некоторые из них сохранились и были перепрофилированы для развлечения туристов. Есть такая, например, в Мускау, недалеко от Дрездена - Waldeisenbahn Muskau.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
После войны локомотивы и грузовые узкоколейные составы использовались в разрушенных городах для вывоза обломков зданий - по проложенным временным путям или уцелевшим трамвайным линиям. Женщин, работавших на расчистке немецких городов от развалин (Trümmer), называли Trümmerfrauen, а такие узкоколейные составы - Trümmerbahnen. Этот снимок сделан у Бранденбургских ворот в Берлине.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
После войны на территории ГДР узкоколейных дорог сохранилось больше, чем в Западной Германии. Там, где это было возможно, их эксплуатировали, и эксплуатировали, и еще раз эксплуатировали. Конечно, не из-за любви к железнодорожной романтике, а из-за структурных проблем социалистического хозяйствования. Не было бы счастья… Такой паровоз-красавец возит туристов в саксонском городе Циттау.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Так он выглядел до воссоединения Германии. Первая поездка по этой узкоколейной дороге состоялась в конце 1890 года. Отрезок составлял тогда всего 1,6 километра. Он финансировался из частных средств, так как государственная компания не проявляла интерес к этому маршруту в Верхней Лужице. Сейчас 12-километровая узкоколейная ветка соединяет Циттау с горным курортом Ойбин.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
На рубеже позапрошлого и прошлого веков они были чудом техники и символом прогресса. Знатоки и сегодня восхищаются простотой и надежностью конструкции. Десятки тысяч фанатов железнодорожной истории объединены в клубы, инвестируют сотни часов личного времени в ремонт и обслуживание этих огнедышащих сокровищ. Такой состав еще во времена ГДР курсировал между Дрезденом и пригородным районом Лёсниц.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
В западных федеральных землях Германии одной из самых известных узкоколеек является баварская зубчатая дорога Bayerische Zugspitzbahn. Она связывает знаменитый лыжный курорт Гармиш-Партенкирхен с горой Цугшпитце - самой высокой в Германии, уходящей в небо почти на три тысячи метров. Перепад высоты на 19-километровом маршруте этой зубчатой дороги составляет почти две тысячи метров.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Узкоколейки, построенные после войны, можно назвать, скорее, исключением, чем правилом. Это, например, миниатюрная дорога в Рейнском парке. Она появилась в Кельне к Федеральной садоводческой выставке 1971 года. Почти игрушечный состав катает детей и тех, кто ими в душе остался. От знаменитого готического собора нужно перейти по мосту через Рейн и свернуть налево...
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Действующих узкоколеек в Германии - кататься, не перекататься. Более пятидесяти, как мы отмечали в самом начале. И никаких мук выбора, проинспектировать нужно все без исключения. Некоторые используются для регулярных пассажирских перевозок, другие совершают рейсы по специальному расписанию - пару раз в неделю или месяц. Свои ностальгические дороги есть почти в каждой немецкой земле.
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Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня
Локомотив "Адлер" для первой немецкой железной дороги был приобретен в Великобритании. Первый свой рейс он совершил в 1835 году из Нюрнберга. При проектировании линии инженеры равнялись на английскую дорогу Стоктон-Дарлингтон. Ширина ее колеи стала в Германии стандартной. Она составляет… Впрочем, какая разница? Главное, чтобы паровоз был хороший.
Автор: Рахель Гессат, Максим Нелюбин